Грант на бизнес для ветеранов - правительство запустило новую программу

С 10 апреля начали действовать новые грантовые программы для ветеранов в рамках проекта єРобота. Это должно помочь защитникам и защитницам начать и развивать свой бизнес. О таких возможностях сообщили на “Урядовий потртал".

Подать заявку на участие в программе нужно через портал Дія, где нужно прикрепить собственный бизнес-план.

Программы предусматривают предоставление грантов:

250 тыс. грн - для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при создании одного рабочего места;

500 тыс. грн для жены/супруга участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при условии создания двух рабочих мест;

1 млн грн - для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны, зарегистрированных как ФЛП не менее 3 лет, при условии создания четырех рабочих мест, минимум 2 из которых займут ветераны или лица с инвалидностью в результате войны.

Гранты на 500 тыс. грн и 1 млн грн будут предоставляться при софинансировании с получателем, то есть 30% средств должен вложить в свое дело получатель гранта, 70% средства поступят от государства.

Предприниматель может использовать грант на приобретение оборудования, сырья, материалов, аренды помещения и транспортных средств, необходимых для реализации своего бизнес-проекта, закупку лицензионного программного обеспечения, оплату услуг по маркетингу и рекламе.

В случае получения гранта ветеран должен:

создать количество рабочих мест, что соответствует размеру гранта в течение 6 месяцев;

осуществлять деятельность не менее 3 лет;

платить налоги.

Если участник программы не создаст рабочие места в соответствии с суммой гранта, он должен вернуть деньги.

Решение о предоставлении гранта принимает Государственная служба занятости, проверив заявление уполномоченным банком и рассмотрев бизнес-план.

Участие в грантовой программе невозможно для тех, кто:

находятся и ведут деятельность на оккупированной территории, в России или Беларуси;

находятся под санкциями;

имеют открытые производства по делу о банкротстве;

зарегистрированные в качестве кредитных или страховых организаций, инвестиционных или негосударственных пенсионных фондов, участников рынка ценных бумаг и ломбардов;

занимаются обменом валют, производством или изготовлением оружия, алкоголя или табачных выборов;

привлечены к уголовной ответственности по коррупции;

имеют государственную задолженность.

Также Европейский Союз предлагает малым и средним предприятиям прифронтовых и деоккупированных территорий Украины принять участие в грантовом конкурсе в рамках инициативы EU4Business. Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Гранты по 10 тысяч евро на развитие бизнеса могут получить 10 компаний. Они должны быть зарегистрированы в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Киевской областях без города Киева.

Напомним, через девять месяцев украинцы засадили 493,3 га. фундуком и грецким орехом. Таковы результаты Грантовой программы развития садов, ягодников и теплиц Министерства аграрной политики и продовольствия Украины .

Проект министерства стартовал в июле 2022 года.