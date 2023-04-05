Гранты от ЕС для бизнеса из прифронтовых областей - какие условия

Европейский Союз предлагает малым и средним предприятиям прифронтовых и деоккупированных территорий Украины принять участие в грантовом конкурсе в рамках инициативы EU4Business. Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Гранты по 10 тысяч евро на развитие бизнеса могут получить 10 компаний. Они должны быть зарегистрированы в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Киевской областях без города Киева.

“Предприятия не должны размещаться и осуществлять свою деятельность на временно оккупированных территориях. Их владельцы должны быть гражданами Украины. А численность работников в момент участия должна составлять от 11 до 249 человек”, - сообщают в Минреинтеграции.

На программу могут подаваться поставщики и производители пищевой продукции; отрасли, поддерживающие производителей/поставщиков пищевой продукции, таких как производство промышленных холодильников или вентиляционных систем, производство машин или оборудования для производства продуктов питания и напитков.

Среди условий участия программы - компания не может осуществлять деятельность или не имеет дочерних предприятий в Российской Федерации и/или Беларуси и других странах, включенных в санкционный список.

Заявки можно подавать до 9 апреля 2023 включительно. Победители будут объявлены до конца мая.

В феврале 2023 года в Украине министерство экономики запустило новые программы стимулирования занятости для решения проблемы безработицы, в частности, среди уязвимых слоев населения: лиц с инвалидностью, ветеранов, молодежи без опыта работы, внутренних переселенцев. Сегодня 40% безработных – это именно такие люди и они могут столкнуться с барьерами в доступе к достойному труду.

В марте 2023 г. министерство аграрной политики и продовольствия объявили результаты грантовой программы по развитию садов, ягодников и теплиц. За девять месяцев украинцы чаще всего сажали фундук и грецкий орех (493,3 га). Второе место заняли голубика и черника – 350 га, на третьем – яблоня с площадью 296,1 га.