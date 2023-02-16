"Работа без барьеров": в Украине запускают новые программы стимулирования занятости

Министерство экономики Украины инициирует расширение программ стимулирования занятости для решения проблемы безработицы, в частности, среди уязвимых слоев населения.

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Об этом сообщила министер экономики Украины Юлия Свириденко.

"Цель проекта "Работа без барьеров" - максимально облегчить доступ к работе для самых уязвимых слоев украинцев, в частности для лиц с инвалидностью, ветеранов, молодежи без опыта работы, внутренних переселенцев. Сегодня 40% безработных – это именно такие люди и они могут столкнуться с барьерами в доступе к достойному труду. Поэтому мы расширяем программы стимулирования занятости, чтобы помочь всем, кто хочет работать и внести вклад в восстановление и развитие нашей страны”, - отметила Свириденко.

По ее словам, уже разработан и работает четкий маршрут и возможности для человека, стремящегося реализовать свое право на достойный труд.

Прежде всего, человек может зарегистрироваться как безработный в Государственной службе занятости, в частности, через Дію, и получить услуги по профессиональной ориентации и поиску работы. Если ему нужны дополнительные навыки, он может пройти переобучение, повысить квалификацию в учебных заведениях по направлению ГСЗ, в том числе в Центрах профессионально-технического образования при ГСЗ. Также можно воспользоваться другой опцией для переквалификации - получить ваучер на обучение по 70 профессиям и специальностям.

Кроме того, украинцы, имеющие предпринимательскую способность, могут получить финансовую поддержку, оказываемую государством в виде грантов. Введенная Правительством в прошлом году грантовая программа "Собственное дело" продолжает действовать, и по ней можно получить до 250 тыс. грн для старта и развития своего бизнеса.

“Понимаем, что мы должны активно готовиться к интеграции ветеранов в рынок труда и предпринимательство. Поэтому с 1 апреля 2023 вводим дополнительные грантовые программы - для ветеранов и второго супруга, а также ветеранского бизнеса. Упрощаем условия доступа ветеранов на рынок охранных услуг, соответствующие изменения в законодательство будут внесены уже в марте. Для лиц с инвалидностью введем субсидированные рабочие места - будем финансово стимулировать работодателей брать на работу таких людей”, - рассказала Свириденко.

В частности, предполагается, что с 1 апреля по грантовой программе "Собственное дело" ветераны смогут получить грант на развитие бизнеса до 250 тыс. грн, второй из супругов ветерана - грант до 500 тыс. грн, консорциум ветеранов - грант до 1 млн грн.

Также с 1 апреля совместно с Минцифры запланирован запуск грантовой программы "Старт в ИТ", согласно которой можно будет получить грант на обучение в сфере информационных технологий.

Ранее Кабинет министров утвердил новый порядок предоставления компенсаций работодателям за трудоустройство отдельных категорий зарегистрированных безработных.

Напомним также, что в конце января правительство усовершенствовало программу выплаты компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц.