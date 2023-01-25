Кабмін вдосконалив програму компенсацій роботодавцям за працевлаштування ВПО

Кабінет міністрів вдосконалив програму виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Як повідомляє Міністерство економіки, відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду 24 січня.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зокрема, прописано, що роботодавець отримує компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа ВПО у розмірі "не вище" двох розмірів мінімальної заробітної плати.

Нагадаємо, що до цього було встановлено, що виплати здійснюються протягом двох місяців у розмірі 6500 гривень за кожний. Два тижні тому Кабмін збільшив цю суму до 6700 гривень, але рішення було дещо запізнілим: у такому розмірі "мінімалку" в Україні було встановлено ще в жовтні.

Тепер же, судячи з повідомлення, запроваджується автоматична прив'язка до розміру мінімальної зарплати, а також скасовується двомісячний характер виплат. Як зазначив у своєму повідомленні представник Кабміну Тарас Мельничук, компенсація може надаватися і за неповний місяць і у випадках, коли фактичні витрати на оплату праці перевищують дві "мінімалки".

У цьому випадку компенсація за цей період обчислюється шляхом ділення двох розмірів мінімальної зарплати, на кількість робочих днів (чи годин у разі погодинного обліку) місяця та множення на кількість робочих днів (годин), за які надається компенсація.

При цьому уряд прописав, що умовою виділення компенсацій є працевлаштування ВПО на умовах строкових трудових договорів тривалістю не більше шести календарних місяців. Крім того, роботодавець має гарантувати збереження зайнятості такої особи протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у два рази.

Також передбачено, що роботодавці отримуватимуть компенсацію витрат на перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб з числа безробітних ВПО, яких працевлаштовано строком не менше одного року. Розмір такої компенсації має визначати Кабмін в межах вартості навчання з перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Крім того, встановлюється, що у разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, до закінчення встановленого строку гарантій зайнятості (як за власним бажанням, так і за угодою сторін чи ініціативи роботодавця) сума виплачених коштів повертається у повному обсязі до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття або Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю залежно від джерела фінансування компенсації.

Єдиним виключенням з цього є випадки, коли на це ж робоче місце роботодавець до закінчення строку гарантій зайнятості працевлаштовує іншого зареєстрованого безробітного з числа ВПО за направленням територіального центру зайнятості.

"Загалом ми маємо 7 мільйонів ВПО, для яких питання пошуку нового робочого місця є надзвичайно актуальним. Тому програма стимулювання працевлаштування ВПО для уряду залишається однією з пріоритетних в 2023 році. І цього року ми збільшили в 5 разів фінансування програми сприяння працевлаштуванню внутрішніх переселенців, які зареєструвалися як безробітні", - прокоментувала міністр економіки Юлія Свириденко.