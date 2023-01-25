Кабмин усовершенствовал программу компенсаций работодателям за трудоустройство ВПЛ

Кабинет министров усовершенствовал программу выплат компенсаций работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Как сообщает Министерство экономики, соответствующее решение было принято на заседании правительства 24 января.

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В частности, прописано, что работодатель получает компенсацию затрат на оплату труда за трудоустройство зарегистрированных безработных из числа ВПЛ в размере "не выше" двух размеров минимальной заработной платы.

Напомним, что до этого было установлено, что выплаты производятся в течение двух месяцев в размере 6500 гривен за каждый. Две недели назад Кабмин увеличил эту сумму до 6700 гривен, но решение было несколько запоздалым: в таком размере "минималка" в Украине была установлена еще с октября.

Теперь же, судя по сообщению, вводится автоматическая привязка к размеру минимальной зарплаты, а также отменяется двухмесячный характер выплат. Как отметил в своем сообщении представитель Кабмина Тарас Мельничук, компенсация может предоставляться и за неполный месяц и в случаях, когда фактические расходы на оплату труда превышают две "минималки".

В этом случае компенсация за этот период исчисляется путем деления двух размеров минимальной зарплаты, на количество рабочих дней (или часов при почасовом учете) месяца и умножение на количество рабочих дней (часов), за которые предоставляется компенсация.

При этом правительство прописало, что условием выделения компенсаций является трудоустройство ВПЛ на условиях срочных трудовых договоров продолжительностью не более шести календарных месяцев. Кроме того, работодатель должен гарантировать сохранение занятости такого лица в течение периода, превышающего продолжительность выплаты в два раза.

Также предусмотрено, что работодатели будут получать компенсацию расходов на переподготовку и повышение квалификации лиц из числа безработных ВПЛ, трудоустроенных на срок не менее одного года. Размер такой компенсации должен определять Кабмин в рамках стоимости обучения по переподготовке и повышению квалификации.

Кроме того, устанавливается, что в случае увольнения работника, за которого выплачивалась компенсация, до истечения установленного срока гарантий занятости (как по собственному желанию, так и по соглашению сторон или по инициативе работодателя) сумма выплаченных средств возвращается в полном объеме в бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы или Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью в зависимости от источника финансирования компенсации.

Единственным исключением из этого являются случаи, когда на это же рабочее место работодатель до истечения срока гарантий занятости трудоустраивает другого зарегистрированного безработного из числа ВПЛ по направлению территориального центра занятости.

"В общей сложности мы имеем 7 миллионов ВПЛ, для которых вопрос поиска нового рабочего места чрезвычайно актуален. Поэтому программа стимулирования трудоустройства ВПЛ для правительства остается одной из приоритетных в 2023 году. И в этом году мы увеличили в 5 раз финансирование программы содействия трудоустройству внутренних переселенцев, которые зарегистрировались как безработные", – прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.