Подборка вакансий: каких специалистов ищут работодатели

Delo.ua совместно с Work.ua и кадровым порталом grc.ua выбрали топ актуальных вакансий по всей Украине, в том числе для людей с инвалидностью. Каких специалистов ищут работодатели, читайте в подборке.

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Ассистент аудитора, г. Киев

Kreston Ukraine – компания на рынке аудиторских и консалтинговых услуг в Украине. Компания приглашает на работу помощника аудитора.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано, есть возможность работать как в офисе, так и удаленно.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1620

Старший аудитор

Kreston Ukraine – компания на рынке аудиторских и консалтинговых услуг в Украине. Компания приглашает на работу старшего аудитора.

Зарплата: не указано.

График работы: гибкий, есть возможность работать удаленно.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1654

Remote SEO Specialist

MUSK Construction (MUSK-Construction.com) — компания по ремонту и строительству домов, работающая в Сан-Франциско, район залива (Кремниевая долина), США. Компания приглашает в команду опытного и мотивированного SEO специалиста.

Зарплата: $800-$1200 (базовая оплата + бонусы).

График работы: не указано, дистанционная работа.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1628

Продавец-консультант, г. Киев

Компания "KAMERON", представляющая на рынке Украины известные мировые бренды, открывает конкурс на вакансию продавец-консультант (Polo Ralph Lauren).

Зарплата: не указано.

График работы: посменный.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1657

Главный бухгалтер, г. Киев

Бренд одежды GNZ, специализирующийся на женской одежде, приглашает на работу бухгалтера.

Зарплата: 20 000 грн.

График работы: ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00 (удаленно).

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1667

Специалист по продажам, г. Киев

Требуется специалист по продаже (мебель).

Зарплата: от 14000 до 20000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1666

Младший налоговый консультант, г. Киев

А1 – компания, предоставляющая консультационные услуги в сфере налогообложения, трансфертного ценообразования, бухгалтерского и финансового учета, оценки активов и бизнеса. Компания приглашает на работу младшего налогового консультанта.

Зарплата: не указано.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1708

Бухгалтер по товарному учету, г. Днепр

Сеть детских магазинов "MYplay" в поиске бухгалтера по товарному учету.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1730

Бренд-менеджер, г. Днепр

ГК KIDDISVIT – поставщик трендовых игрушек и товаров для детей приглашает на работу бренд-менеджера.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1717

Продавец-консультант, г. Киев

Сеть детских магазинов "МІККІ", "MYplay" в поиске человека на позицию продавца-консультанта (ТРЦ River Mal).

Зарплата: не указано.

График работы: сменный, с 10:00 до 20:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1715

Бухгалтер по первичной документации, г. Днепр

Компания KIDDISVIT 25 лет работает на украинском рынке игрушек и товаров для детей. KIDDISVIT приглашает на работу бехгалтера по первоначальной документации.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1724

Бухгалтер по банковским операциям, г. Днепр

Компания KIDDISVIT 25 лет работает на украинском рынке игрушек и товаров для детей. KIDDISVIT приглашает на работу бухгалтера по банковским операциям.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1726

Специалист по ИТ-безопасности/IT Security, г. Днепр

Компания KIDDISVIT 25 лет работает на украинском рынке игрушек и товаров для детей. KIDDISVIT приглашает на работу специалиста по IТ-безопасности.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1725

Программист 1С (strong middle), г. Днепр

Компания KIDDISVIT 25 лет работает на украинском рынке игрушек и товаров для детей. KIDDISVIT приглашает на работу программиста 1С (strong middle).

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1737

Воспитатель-аниматор

Компания KIDDISVIT 25 лет работает на украинском рынке игрушек и товаров для детей. KIDDISVIT приглашает на работу воспитателя-аниматора.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1735

Помощник руководителя

Компания KIDDISVIT 25 лет работает на украинском рынке игрушек и товаров для детей. KIDDISVIT приглашает на работу ассистента управляющего.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1734

Руководитель отдела операционного учета, г. Днепр

Сеть детских магазинов "MYplay" в поиске руководителя отдела операционного учета.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1733

Дизайнер

Компания KIDDISVIT 25 лет работает на украинском рынке игрушек и товаров для детей. KIDDISVIT приглашает на работу дизайнера.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1729

Младший бренд-менеджер

ГК KIDDISVIT – поставщик трендовых игрушек и товаров для детей приглашает на работу младшего брен-менеджера.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1728

Менеджер экспортных продаж

Компания Nemiroff – международный алкогольный бренд украинского происхождения приглашает на работу менеджера экспортных продаж.

Зарплата: не указано.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1712

Менеджер по ключевым клиентам HoReKa

Компания Nemiroff – международный алкогольный бренд украинского происхождения приглашает на работу менеджера по ключевым клиентам HoReKa.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1711

Маркетинг-менеджер по развитию экспортных рынков

Компания Nemiroff – международный алкогольный бренд украинского происхождения приглашает на работу маркетинг-менеджера по развитию экспортных рынков.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1710

Менеджер экспортных продаж

Компания Nemiroff открывает новую вакансию менеджера экспортных продаж на рынках Ближнего Востока и Азии.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1148

Менеджер по продажам в контакт-центр (обработка интернет-заказов)

Контакт-центр UPSale.ME в связи с расширением ищет менеджера по продажам на удаленную форму работы.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1880

Вакансии для людей с инвалидностью

Мастер по ремонту телефонов и компьютеров, г. Киев

Сервисному центру на постоянное место работы требуется инженер по ремонту мобильных телефонов, ноутбуков и компьютеров на комплементарном уровне.

Зарплата: 9 000 – 25 000 грн.

График работы: с 10:00 до 20:00 – в будни и с 11:00 до 19:00 – в субботу.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4761855/

Инженер-электроник, схемотехник, г. Ровно

Научно-производственная фирма "Продекология" приглашает на работу инженера-электрика, схемотехника.

Зарплата: 15 000 – 17 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/1404716/

Support-manager финансового сервиса, г. Киев

Компания AML CORPORATION LIMITED с 2016 года работает на рынке сервисов блокчейн-аналитики, проводящих онлайн-проверку криптоактивов в соответствии с международными требованиями FATF. Пока компания приглашает на работу support-manager финансового сервиса.

Зарплата: 20 000 грн.

График работы: Пн. - Пт, с 09.30 до 18.30.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5003931/

Оператор технической поддержки, г. Одесса

Провайдер кабельного телевидения и Интернет услуг приглашает на работу оператора технической поддержки.

Зарплата: 10 500 грн.

График работы: рабочее время согласно графику смен: с 9:00—16:00 или 16:00—22:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5003044/

SMM-менеджер, таргетолог, г. Днепр

В дружественном коллективе ищут опытного SMM специалиста (желательно с навыками работы в дизайне) для долгосрочного сотрудничества, готового работать на результат.

Зарплата: 15 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4213521/

Специалист по обслуживанию терминалов, г. Рахов

ПриватБанк приглашает на работу специалиста по обслуживанию терминалов.

Зарплата: 17 141 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4976192/

Художник-иллюстратор, дистанционно

Молодая команда, работающая в сфере книжного издательства для постоянного сотрудничества, ищет книжного иллюстратора.

Зарплата: 10 000 – 20 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5011613/

Контент-менеджер, г. Харьков

Компания с опытом продаж компьютерной техники более 10 лет ищет сотрудника в Харькове на полный рабочий день в офисе. Должность контент-менеджер/администратор сайта.

Зарплата: 10 000 – 15 000 грн.

График работы: с 11:00 до 19:00 пн-пт, суббота с 12:00 до 16:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4994662/

Работник заведения ресторанного хозяйства, г. Киев

МакДональдс приглашает на работу работника ресторана.

Зарплата: 14 000 – 16 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4557840/

Специалист по видеонаблюдению, г. Бровары

Вusiness Group Logistics — ведущий национальный логистический 3PL-оператор с опытом работы более 20 лет, приглашает на работу специалиста по видеонаблюдению.

Зарплата: 16 500 грн.

График работы: 5/2, дневные смены.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4935190/

Преподаватель шахмат, дистанционно

Онлайн-школа приглашает на работу преподавателя шахмат.

Зарплата: 16 000 – 32 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4848089/

Администратор медицинского центра, г. Запорожье

Медицинский центр "ОНКОЛАЙФ" приглашает в свою команду администратора на полное рабочее время.

Зарплата: 9 000 – 10 000 грн.

График работы: понедельник - пятница: 08:00 - 18:00, суббота с 09:00 до 14:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4200268/

Заведующий аптекой, г. Одесса

Фирма "Полимед" приглашает провизоров, фармацевтов на должность заведующей аптекой.

Зарплата: 16 000 – 18 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/1771531/

Медицинский регистратор, г. Львов

Медицинская лаборатория "Унилаб" проводит конкурс на должность медицинского регистратора в отдел приемки и регистрации.

Зарплата: 11 000 – 12 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4817083/

Специалист по вопросам безопасности, г. Винница

ACF ищет специалиста по вопросам безопасности для своей команды в г. Винница.

Зарплата: 38 135 грн.

График работы: понедельник-пятница, 9:00-18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5010125/