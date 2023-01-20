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- Работа и образование
- Дата публикации
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Подборка вакансий: каких специалистов ищут работодатели
Delo.ua совместно с Work.ua и кадровым порталом grc.ua выбрали топ актуальных вакансий по всей Украине, в том числе для людей с инвалидностью. Каких специалистов ищут работодатели, читайте в подборке.
Ассистент аудитора, г. Киев
Kreston Ukraine – компания на рынке аудиторских и консалтинговых услуг в Украине. Компания приглашает на работу помощника аудитора.
Зарплата: не указано.Подписывайтесь на наш Telegram канал
График работы: не указано, есть возможность работать как в офисе, так и удаленно.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1620
Старший аудитор
Kreston Ukraine – компания на рынке аудиторских и консалтинговых услуг в Украине. Компания приглашает на работу старшего аудитора.
Зарплата: не указано.
График работы: гибкий, есть возможность работать удаленно.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1654
Remote SEO Specialist
MUSK Construction (MUSK-Construction.com) — компания по ремонту и строительству домов, работающая в Сан-Франциско, район залива (Кремниевая долина), США. Компания приглашает в команду опытного и мотивированного SEO специалиста.
Зарплата: $800-$1200 (базовая оплата + бонусы).
График работы: не указано, дистанционная работа.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1628
Продавец-консультант, г. Киев
Компания "KAMERON", представляющая на рынке Украины известные мировые бренды, открывает конкурс на вакансию продавец-консультант (Polo Ralph Lauren).
Зарплата: не указано.
График работы: посменный.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1657
Главный бухгалтер, г. Киев
Бренд одежды GNZ, специализирующийся на женской одежде, приглашает на работу бухгалтера.
Зарплата: 20 000 грн.
График работы: ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00 (удаленно).
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1667
Специалист по продажам, г. Киев
Требуется специалист по продаже (мебель).
Зарплата: от 14000 до 20000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1666
Младший налоговый консультант, г. Киев
А1 – компания, предоставляющая консультационные услуги в сфере налогообложения, трансфертного ценообразования, бухгалтерского и финансового учета, оценки активов и бизнеса. Компания приглашает на работу младшего налогового консультанта.
Зарплата: не указано.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1708
Бухгалтер по товарному учету, г. Днепр
Сеть детских магазинов "MYplay" в поиске бухгалтера по товарному учету.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1730
Бренд-менеджер, г. Днепр
ГК KIDDISVIT – поставщик трендовых игрушек и товаров для детей приглашает на работу бренд-менеджера.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1717
Продавец-консультант, г. Киев
Сеть детских магазинов "МІККІ", "MYplay" в поиске человека на позицию продавца-консультанта (ТРЦ River Mal).
Зарплата: не указано.
График работы: сменный, с 10:00 до 20:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1715
Бухгалтер по первичной документации, г. Днепр
Компания KIDDISVIT 25 лет работает на украинском рынке игрушек и товаров для детей. KIDDISVIT приглашает на работу бехгалтера по первоначальной документации.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1724
Бухгалтер по банковским операциям, г. Днепр
Компания KIDDISVIT 25 лет работает на украинском рынке игрушек и товаров для детей. KIDDISVIT приглашает на работу бухгалтера по банковским операциям.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1726
Специалист по ИТ-безопасности/IT Security, г. Днепр
Компания KIDDISVIT 25 лет работает на украинском рынке игрушек и товаров для детей. KIDDISVIT приглашает на работу специалиста по IТ-безопасности.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1725
Программист 1С (strong middle), г. Днепр
Компания KIDDISVIT 25 лет работает на украинском рынке игрушек и товаров для детей. KIDDISVIT приглашает на работу программиста 1С (strong middle).
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1737
Воспитатель-аниматор
Компания KIDDISVIT 25 лет работает на украинском рынке игрушек и товаров для детей. KIDDISVIT приглашает на работу воспитателя-аниматора.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1735
Помощник руководителя
Компания KIDDISVIT 25 лет работает на украинском рынке игрушек и товаров для детей. KIDDISVIT приглашает на работу ассистента управляющего.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1734
Руководитель отдела операционного учета, г. Днепр
Сеть детских магазинов "MYplay" в поиске руководителя отдела операционного учета.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1733
Дизайнер
Компания KIDDISVIT 25 лет работает на украинском рынке игрушек и товаров для детей. KIDDISVIT приглашает на работу дизайнера.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1729
Младший бренд-менеджер
ГК KIDDISVIT – поставщик трендовых игрушек и товаров для детей приглашает на работу младшего брен-менеджера.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1728
Менеджер экспортных продаж
Компания Nemiroff – международный алкогольный бренд украинского происхождения приглашает на работу менеджера экспортных продаж.
Зарплата: не указано.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1712
Менеджер по ключевым клиентам HoReKa
Компания Nemiroff – международный алкогольный бренд украинского происхождения приглашает на работу менеджера по ключевым клиентам HoReKa.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1711
Маркетинг-менеджер по развитию экспортных рынков
Компания Nemiroff – международный алкогольный бренд украинского происхождения приглашает на работу маркетинг-менеджера по развитию экспортных рынков.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1710
Менеджер экспортных продаж
Компания Nemiroff открывает новую вакансию менеджера экспортных продаж на рынках Ближнего Востока и Азии.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1148
Менеджер по продажам в контакт-центр (обработка интернет-заказов)
Контакт-центр UPSale.ME в связи с расширением ищет менеджера по продажам на удаленную форму работы.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1880
Вакансии для людей с инвалидностью
Мастер по ремонту телефонов и компьютеров, г. Киев
Сервисному центру на постоянное место работы требуется инженер по ремонту мобильных телефонов, ноутбуков и компьютеров на комплементарном уровне.
Зарплата: 9 000 – 25 000 грн.
График работы: с 10:00 до 20:00 – в будни и с 11:00 до 19:00 – в субботу.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4761855/
Инженер-электроник, схемотехник, г. Ровно
Научно-производственная фирма "Продекология" приглашает на работу инженера-электрика, схемотехника.
Зарплата: 15 000 – 17 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/1404716/
Support-manager финансового сервиса, г. Киев
Компания AML CORPORATION LIMITED с 2016 года работает на рынке сервисов блокчейн-аналитики, проводящих онлайн-проверку криптоактивов в соответствии с международными требованиями FATF. Пока компания приглашает на работу support-manager финансового сервиса.
Зарплата: 20 000 грн.
График работы: Пн. - Пт, с 09.30 до 18.30.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5003931/
Оператор технической поддержки, г. Одесса
Провайдер кабельного телевидения и Интернет услуг приглашает на работу оператора технической поддержки.
Зарплата: 10 500 грн.
График работы: рабочее время согласно графику смен: с 9:00—16:00 или 16:00—22:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5003044/
SMM-менеджер, таргетолог, г. Днепр
В дружественном коллективе ищут опытного SMM специалиста (желательно с навыками работы в дизайне) для долгосрочного сотрудничества, готового работать на результат.
Зарплата: 15 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4213521/
Специалист по обслуживанию терминалов, г. Рахов
ПриватБанк приглашает на работу специалиста по обслуживанию терминалов.
Зарплата: 17 141 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4976192/
Художник-иллюстратор, дистанционно
Молодая команда, работающая в сфере книжного издательства для постоянного сотрудничества, ищет книжного иллюстратора.
Зарплата: 10 000 – 20 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5011613/
Контент-менеджер, г. Харьков
Компания с опытом продаж компьютерной техники более 10 лет ищет сотрудника в Харькове на полный рабочий день в офисе. Должность контент-менеджер/администратор сайта.
Зарплата: 10 000 – 15 000 грн.
График работы: с 11:00 до 19:00 пн-пт, суббота с 12:00 до 16:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4994662/
Работник заведения ресторанного хозяйства, г. Киев
МакДональдс приглашает на работу работника ресторана.
Зарплата: 14 000 – 16 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4557840/
Специалист по видеонаблюдению, г. Бровары
Вusiness Group Logistics — ведущий национальный логистический 3PL-оператор с опытом работы более 20 лет, приглашает на работу специалиста по видеонаблюдению.
Зарплата: 16 500 грн.
График работы: 5/2, дневные смены.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4935190/
Преподаватель шахмат, дистанционно
Онлайн-школа приглашает на работу преподавателя шахмат.
Зарплата: 16 000 – 32 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4848089/
Администратор медицинского центра, г. Запорожье
Медицинский центр "ОНКОЛАЙФ" приглашает в свою команду администратора на полное рабочее время.
Зарплата: 9 000 – 10 000 грн.
График работы: понедельник - пятница: 08:00 - 18:00, суббота с 09:00 до 14:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4200268/
Заведующий аптекой, г. Одесса
Фирма "Полимед" приглашает провизоров, фармацевтов на должность заведующей аптекой.
Зарплата: 16 000 – 18 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/1771531/
Медицинский регистратор, г. Львов
Медицинская лаборатория "Унилаб" проводит конкурс на должность медицинского регистратора в отдел приемки и регистрации.
Зарплата: 11 000 – 12 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4817083/
Специалист по вопросам безопасности, г. Винница
ACF ищет специалиста по вопросам безопасности для своей команды в г. Винница.
Зарплата: 38 135 грн.
График работы: понедельник-пятница, 9:00-18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5010125/