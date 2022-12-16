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Категория
Работа и образование
Дата публикации

Банковская отрасль, ритейл и энергетика: топ-15 вакансий Украины

  • Ева Таранова
    Ева Таранова

    Корреспондент

Банковская отрасль, ритейл и энергетика: топ-15 вакансий Украины
Кавер к тексту: Delo.ua

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Актуальные вакансии в Украине

Администратор автоматизированных банковских систем

"ТАСКОМБАНК" приглашает на работу администратора автоматизированных банковских систем.

Зарплата: не указано.

График работы: с 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1253

Angular-разработчик

"ТАСКОМБАНК" приглашает на работу angular-разработчика.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1249

IT-аналитик (автоматизация продуктов, процессов)

"ТАСКОМБАНК" приглашает на работу IT-аналитика.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1248

IT-аналитик (интернет, мобильный банкинг)

"ТАСКОМБАНК" приглашает на работу IT-аналитика.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1246

Специалист по информационной безопасности

"ТАСКОМБАНК" приглашает на работу специалиста по информационной безопасности.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1256

Методолог по направлению электронной коммерции

"ТАСКОМБАНК" приглашает на работу методолога по направлению электронной коммерции.

Зарплата: не указано.

График работы: с 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1257

Руководитель подразделения мониторинга информационных систем

"ТАСКОМБАНК" приглашает на работу руководителя подразделения по мониторингу информационных систем.

Зарплата: не указано.

График работы: с 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1245

Диспетчер диспетчерской службы РДЦ Днепровского региона

"Укрэнерго" приглашает на работу диспетчера диспетчерской службы.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1382

Аналитик по моделированию бизнес-процессов

"Укрэнерго" приглашает на работу аналитика по моделированию бизнес-процессов.

Зарплата: не указано.

График работы: гибкий, есть возможность работать удаленно.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1381

Специалист по корпоративно-социальной ответственности

"Укрэнерго" приглашает на работу специалиста по корпоративно-социальной ответственности.

Зарплата: не указано.

График работы: пятидневная рабочая неделя с 2-мя выходными (суббота, воскресенье).

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1380

Ведущий инженер отдела эксплуатации средств учета

''Укрэнерго'' приглашает на работу ведущего инженера отдела эксплуатации средств учета.

Зарплата: не указано.

График работы: гибкий, есть возможность работать удаленно.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1379

Эксперт, эксперт по комплаенсу

"Укрэнерго" приглашает на работу эксперта/ку по комплаенсу.

Зарплата: не указано.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1361

Помощник, помощница Председателя правления

"Укрэнерго" приглашает на работу помощника/помощницу Председателя правления.

Зарплата: не указано.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1335

Ассистент менеджера по закупкам, аналитик

В службе закупок компании "АТБ-маркет" открыта вакансия ассистента менеджера по закупкам/аналитика.

Зарплата: не указано.

График работы: 5-дневный график работы.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1360