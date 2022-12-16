- Категория
- Работа и образование
- Дата публикации
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Банковская отрасль, ритейл и энергетика: топ-15 вакансий Украины
Delo.ua совместно с кадровым порталом grc.ua выбрали топ актуальных вакансий по всей Украине. Какие специалисты нужны - читайте в подборке.
Актуальные вакансии в Украине
Администратор автоматизированных банковских систем
"ТАСКОМБАНК" приглашает на работу администратора автоматизированных банковских систем.
Зарплата: не указано.Подписывайтесь на наш YouTube канал
График работы: с 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1253
Angular-разработчик
"ТАСКОМБАНК" приглашает на работу angular-разработчика.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1249
IT-аналитик (автоматизация продуктов, процессов)
"ТАСКОМБАНК" приглашает на работу IT-аналитика.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1248
IT-аналитик (интернет, мобильный банкинг)
"ТАСКОМБАНК" приглашает на работу IT-аналитика.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1246
Специалист по информационной безопасности
"ТАСКОМБАНК" приглашает на работу специалиста по информационной безопасности.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1256
Методолог по направлению электронной коммерции
"ТАСКОМБАНК" приглашает на работу методолога по направлению электронной коммерции.
Зарплата: не указано.
График работы: с 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1257
Руководитель подразделения мониторинга информационных систем
"ТАСКОМБАНК" приглашает на работу руководителя подразделения по мониторингу информационных систем.
Зарплата: не указано.
График работы: с 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1245
Диспетчер диспетчерской службы РДЦ Днепровского региона
"Укрэнерго" приглашает на работу диспетчера диспетчерской службы.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1382
Аналитик по моделированию бизнес-процессов
"Укрэнерго" приглашает на работу аналитика по моделированию бизнес-процессов.
Зарплата: не указано.
График работы: гибкий, есть возможность работать удаленно.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1381
Специалист по корпоративно-социальной ответственности
"Укрэнерго" приглашает на работу специалиста по корпоративно-социальной ответственности.
Зарплата: не указано.
График работы: пятидневная рабочая неделя с 2-мя выходными (суббота, воскресенье).
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1380
Ведущий инженер отдела эксплуатации средств учета
''Укрэнерго'' приглашает на работу ведущего инженера отдела эксплуатации средств учета.
Зарплата: не указано.
График работы: гибкий, есть возможность работать удаленно.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1379
Эксперт, эксперт по комплаенсу
"Укрэнерго" приглашает на работу эксперта/ку по комплаенсу.
Зарплата: не указано.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1361
Помощник, помощница Председателя правления
"Укрэнерго" приглашает на работу помощника/помощницу Председателя правления.
Зарплата: не указано.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1335
Ассистент менеджера по закупкам, аналитик
В службе закупок компании "АТБ-маркет" открыта вакансия ассистента менеджера по закупкам/аналитика.
Зарплата: не указано.
График работы: 5-дневный график работы.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1360