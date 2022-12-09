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ТОП-10 актуальных вакансий в Украине: каких специалистов ищут работодатели
Delo.ua совместно с кадровым порталом grc.ua выбрали топ актуальных вакансий по всей Украине. Какие специалисты нужны, читайте в подборке.
Актуальные вакансии в Украине
Системный инфраструктурный администратор (IT), г. Киев
Sim-Networks Ukraine (дочерняя компания немецкой Netversor GmbH) приглашает в свою команду — системного администратора инфраструктуры.
Зарплата: не указано.Подписывайтесь на наш YouTube канал
График работы: Пн-Пт, 09:00-18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/928
Специалист по закупкам
Helsi - медицинский IТ стартап Украины, украинский сервис записи к врачу и сохранение медицинских данных. Компания приглашает на работу специалиста по закупкам.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1016
Руководитель отдела казначейства, г. Киев
Международная компания "Everad" - одна из крупнейших СРА-сетей в сфере Health&Beauty. Компания ищет руководителя казначейского отдела для организации эффективной работы системы управления ликвидностью и финансовых потоков в международном контуре.
Зарплата: не указано.
График работы: фултайм с гибким графиком: можете начинать в 9:00 или в 11:00, а завершить в 18:00 – 20:00 – как вам удобно. Также есть возможность работать удаленно.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1117
Менеджер по исследованию рынка (Market Intelligence Manager)
Компания Syngenta открывает конкурс на вакансию менеджер/менеджер по исследованию рынка (Market Intelligence Manager).
Зарплата: не указано.
График работы: с 08:00, с 09:00 или с 10:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1120
Менеджер экспортных продаж
Компания Nemiroff открывает новую вакансию менеджера по экспортным продажам на рынках Ближнего Востока и Азии.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1148
Менеджер по работе с корпоративными партнерами в МБФ "Украинская Биржа Благотворительности"
Благотворительная платформа (БУ МБФ "Украинская Биржа Благотворительности") – фандрайзинговая платформа, где каждый желающий может быстро и эффективно привлекать средства на благотворительные и социальные проекты любого направления.
Зарплата: не указано.
График работы: гибкий, есть возможность работать удаленно.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1168
Химик отдела контроля качества (фармацевтика), г. Киев
Корпорация "Артериум" – украинская фармацевтическая компания, которая на протяжении 17 лет занимается оптовой реализацией продукции ТМ "Артериум". Компания приглашает на работу химика отдела контроля качества.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1189
Ведущий специалист по закупкам, г. Киев
Корпорация "Артериум" – украинская фармацевтическая компания, которая на протяжении 17 лет занимается оптовой реализацией продукции ТМ "Артериум". Компания приглашает на работу ведущего специалиста по закупкам.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1195
Финансовый менеджер, г. Киев
Компания Quarter Partners приглашает на работу финансового менеджера.
Зарплата: не указано.
График работы: гибкий.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1227
Помощник председателя правления, г. Киев
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" ищет помощника/помощницу главы правления.
Зарплата: не указано.
График работы: гибкий, есть возможность работать удаленно.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1335