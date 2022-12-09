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ТОП-10 актуальних вакансій в Украіні: яких спеціалістів шукають работодавці
Delo.ua спільно з кадровим порталом grc.ua вибрали топ актуальних вакансій по всій Україні. Які фахівці потрібні, читайте у добірці.
Актуальні вакансії в Україні
Системний інфраструктурний адміністратор (IT), м. Київ
Sim-Networks Ukraine (дочірня компанія німецької Netversor GmbH) запрошує до своєї команди — системного адміністратора інфраструктури.
Заробітна плата: не вказано.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Графік роботи: Пн-Пт, 09:00—18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/928
Спеціаліст по закупівлях
Helsi — медичний ІТ стартап України, український сервіс запису до лікаря та збереження медичних даних. Компанія запрошує на роботу спеціаліста по закупівлях.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1016
Керівник відділу казначейства, м. Київ
Міжнародна компанія "Everad" — одна з найбільших СРА-мереж в сфері Health&Beauty. Компанія шукає керівника відділу казначейства для організації ефективної роботи системи управління ліквідністю та фінансових потоків у міжнародному контурі.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: фултайм з гнучким графіком: можете починати о 9:00 або об 11:00, а завершити о 18:00 — 20:00 — як вам зручно. Також є можливість працювати відаленно.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1117
Менеджер з дослідження ринку (Market Intelligence Manager)
Компанія Syngenta відкриває конкурс на вакансію менеджер/ менеджерка з дослідження ринку (Market Intelligence Manager).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: з 08:00, з 09:00 або з 10:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1120
Менеджер експортних продажів
Компанія Nemiroff відкриває нову вакансію менеджера експортних продажів на ринках Ближнього сходу та Азії.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1148
Менеджер по роботі з корпоративними партнерами в МБФ "Українська Біржа Благодійності"
Благодійна платформа (БО МБФ "Українська Біржа Благодійності") - фандрайзингова платформа, де кожен охочий може швидко та ефективно залучати кошти на благодійні та соціальні проєкти будь-якого напрямку.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: гнучкий, є можливість працювати віддалено.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1168
Хімік відділу контролю якості (фармацевтика), м. Київ
Корпорація "Артеріум" – українська фармацевтична компанія, яка упродовж 17 років займається оптовою реалізацією продукції ТМ "Артеріум". Компанія запрошує на роботу хіміка відділу контролю якості.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1189
Провідний фахівець із закупівель, м. Київ
Корпорація "Артеріум" – українська фармацевтична компанія, яка упродовж 17 років займається оптовою реалізацією продукції ТМ "Артеріум". Компанія запрошує на роботу провідного фахівця із закупівель.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1195
Фінансовий менеджер, м. Київ
Компанія Quarter Partners запрошує на роботу фінансового менеджера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: гнучкий.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1227
Помічник / помічниця голови правління, м. Київ
Національна енергетична компанія "Укренерго" шукає помічника/помічницю голови правління.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: гнучкий, є можливість працювати віддалено.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1335