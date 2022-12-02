Водитель, аналитик данных, продавец, пиццайоло и другие: топ-20 актуальных вакансий в Украине

Delo.ua совместно с сайтом по поиску работы Jooble и кадровым порталом grc.ua выбрали топ актуальных вакансий по всей Украине на начало декабря 2022 года. Какие специалисты нужны, читайте в нашей подборке.

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Актуальные вакансии во всех регионах Украины

Кредитный эксперт, Ружин. Житомирская обл.

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) ищет команду кредитных специалистов (кредитование в торговых точках магазинов-партнеров).

Заработная плата: полностью "белая зарплата" и ежемесячный бонус.

График работы: гибкий, возможен полный и неполный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3XKBLYK

Водитель на авто компании, г. Львов

Bolt ищет водителей на новые авто компании.

Заработная плата: до 25 000 в месяц (50% водителя от кассы); доплата за каждую поездку после фиксированной поездки до 30 грн.

График работы: один водитель на авто (6/7 дней в неделю).

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3EUVmwQ

Пиццайоло, г. Киев

Сеть продуктовых экспресс-маркетов "box" приглашает на работу пиццайоло.

Заработная плата: 650 грн смена + бонус.

График работы: гибкий.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3imkeWt

Продавец-кассир, г. Киев

Сеть экспресс-маркетов "box" приглашает на работу продавца-кассира.

Заработная плата: 800 грн/смена с КРI (бонусы).

График работы: смена с 8:00 до 22:00.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3VApCny

Автомеханик, г. Калиновка

Бош Сервис Автодром занимается техническим обслуживанием и ремонтом всех марок автомобилей. Компания нацелена на работу с премиум-сегментом: новые автомобили Mercedes, Audi, Lexus, BMW, Toyota, Infinity, Volkswagen. Автосервис в Калиновке приглашает на работу автомеханика с опытом.

Заработная плата: 12 600 – 18 700 грн.

График работы: 8 часов Пн-Пт, 7 часов Сб.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3VjGwa2

Менеджер по работе с клиентами г. Тернополь

Бош Сервис Автодром занимается техническим обслуживанием и ремонтом всех марок автомобилей. Компания нацелена на работу с премиум-сегментом: новые автомобили Mercedes, Audi, Lexus, BMW, Toyota, Infinity, Volkswagen. Бош Сервис Автодром приглашает на работу менеджера по работе с клиентом.

Заработная плата: 14 050 – 23 250 грн.

График работы: 8 часов в день/6 дней в неделю.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3ue8fwP

Координатор тайных покупателей, удаленно

4Service Group – Международная исследовательская компания по управлению и построению Customer Experience (СХ). Компания приглашает на работу координатора тайных покупателей.

Заработная плата: 3 000 – 10 000 грн.

График работы: полный рабочий день – 9:00-18:00, частично в выходные.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3B1i2Kv

Тайный покупатель, г. Черкассы

4Service Group – Международная исследовательская компания по управлению и построению Customer Experience (СХ). Компания приглашает на работу тайного покупателя, который примет участие в программе по улучшению качества обслуживания в супермаркетах, банках, магазинах одежды и парфюмерии, автозаправочных станциях и других отраслях сферы услуг.

Заработная плата: 3 000 – 6 000 грн (200-300 грн – неполный рабочий день: 2-3 часа; 500-700 грн – рабочий день: через день, ежедневно, полдня).

График работы: выбираете сами.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3uchmOR

Оператор call-центра, г. Ужгород (удаленно)

4Service Group – Международная исследовательская компания по управлению и построению Customer Experience (СХ). В команду контакт-центра 4Service Group требуются операторы для работы на выходных линиях (опросы, не продажи).

Заработная плата: 10 – 50 грн за каждое успешное интервью (оплата зависит от продолжительности опроса).

График работы: свободный, с возможностью регулировать загрузку самостоятельно, выбирая время работы в диапазоне с 9:00 до 20:00.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3FiPq20

Координатор-супервайзер, г. Львов

Международная компания, работающая в направлении foodtech, приглашает на работу координатора-супервайзера.

Зарплата: не указано.

График работы: гибкий час начала работы с 9:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00 (понедельник-пятница).

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcsalesjob/94

Региональный менеджер по продажам, remote

Представительство международной компании, дистрибьютор товаров в сфере стоматологии, приглашает на работу регионального менеджера.

Зарплата: не указано.

График работы: гибкий час начала работы с 9:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00 (Понедельник-Пятница)

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcsalesjob/95

Финансовый контролер, г. Киев

Международная технологическая компания приглашает на работу финансового контролера.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcfinancejob/62

Юридический секретарь (Legal Secretary), г. Киев

Международная юридическая компания, работающая в 46 странах мира, приглашает на работу юридического секретаря (Legal Secretary).

Зарплата: не указано.

График работы: 9:00-18:00 Пн-Пт.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcjobportal/154

HR Generalist, г. Киев

Национальная компания, работающая в направлении производства и реализации строительных материалов, приглашает на работу генерального специалиста по кадрам.

Зарплата: не указано.

График работы: с 9:00 до 18:00 (понедельник-пятница).

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grchr/42

Продавец-консультант парфюмерии (ТЦ "Ретровиль"), г. Киев

Международная компания D&P perfumum приглашает на работу продавцов-консультантов.

Зарплата: 14 000 – 20 000 грн.

График работы: 4/2 с 10:00 до 21:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcsalesjob/92

Data Analyst

"Киевстар" приглашает на работу аналитика данных.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcuaitjob/68

Коммерческий директор (Head of Commercial), г. Киев

Международная технологическая компания приглашает на работу коммерческого директора.

Зарплата: не указано.

График работы: гибкая модель работы.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcpremiumjob/54

Эксперт по обучению и оценке ( Learning and evaluation expert ), дистанционно

Мировая розничная компания, работающая в Украине более 15 лет, приглашает на работу эксперта по обучению и оценке.

Зарплата: не указано.

График работы: гибкий – с 9 до 18 или с 10 до 19.

Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grchr/41

Пекарь, г. Львов

Сеть супермаркетов "Сільпо" приглашает на работу пекаря.

Заработная плата: 13 000 – 13 570 грн.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3OxgfTa

Рабочий, г. Покров, Днепропетровская обл.

Предприятие приглашает на работу специалистов по переработке мяса.

Заработная плата: 13 500 – 18 000 грн.

График работы: 08:00-20:00, 2 выходных по графику (один выходной, чаще всего – суббота).

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3u1AJtP