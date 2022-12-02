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Водитель, аналитик данных, продавец, пиццайоло и другие: топ-20 актуальных вакансий в Украине
Delo.ua совместно с сайтом по поиску работы Jooble и кадровым порталом grc.ua выбрали топ актуальных вакансий по всей Украине на начало декабря 2022 года. Какие специалисты нужны, читайте в нашей подборке.
Актуальные вакансии во всех регионах Украины
Кредитный эксперт, Ружин. Житомирская обл.
Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) ищет команду кредитных специалистов (кредитование в торговых точках магазинов-партнеров).
Заработная плата: полностью "белая зарплата" и ежемесячный бонус.Подписывайтесь на наш Telegram канал
График работы: гибкий, возможен полный и неполный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3XKBLYK
Водитель на авто компании, г. Львов
Bolt ищет водителей на новые авто компании.
Заработная плата: до 25 000 в месяц (50% водителя от кассы); доплата за каждую поездку после фиксированной поездки до 30 грн.
График работы: один водитель на авто (6/7 дней в неделю).
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3EUVmwQ
Пиццайоло, г. Киев
Сеть продуктовых экспресс-маркетов "box" приглашает на работу пиццайоло.
Заработная плата: 650 грн смена + бонус.
График работы: гибкий.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3imkeWt
Продавец-кассир, г. Киев
Сеть экспресс-маркетов "box" приглашает на работу продавца-кассира.
Заработная плата: 800 грн/смена с КРI (бонусы).
График работы: смена с 8:00 до 22:00.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3VApCny
Автомеханик, г. Калиновка
Бош Сервис Автодром занимается техническим обслуживанием и ремонтом всех марок автомобилей. Компания нацелена на работу с премиум-сегментом: новые автомобили Mercedes, Audi, Lexus, BMW, Toyota, Infinity, Volkswagen. Автосервис в Калиновке приглашает на работу автомеханика с опытом.
Заработная плата: 12 600 – 18 700 грн.
График работы: 8 часов Пн-Пт, 7 часов Сб.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3VjGwa2
Менеджер по работе с клиентами г. Тернополь
Бош Сервис Автодром занимается техническим обслуживанием и ремонтом всех марок автомобилей. Компания нацелена на работу с премиум-сегментом: новые автомобили Mercedes, Audi, Lexus, BMW, Toyota, Infinity, Volkswagen. Бош Сервис Автодром приглашает на работу менеджера по работе с клиентом.
Заработная плата: 14 050 – 23 250 грн.
График работы: 8 часов в день/6 дней в неделю.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3ue8fwP
Координатор тайных покупателей, удаленно
4Service Group – Международная исследовательская компания по управлению и построению Customer Experience (СХ). Компания приглашает на работу координатора тайных покупателей.
Заработная плата: 3 000 – 10 000 грн.
График работы: полный рабочий день – 9:00-18:00, частично в выходные.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3B1i2Kv
Тайный покупатель, г. Черкассы
4Service Group – Международная исследовательская компания по управлению и построению Customer Experience (СХ). Компания приглашает на работу тайного покупателя, который примет участие в программе по улучшению качества обслуживания в супермаркетах, банках, магазинах одежды и парфюмерии, автозаправочных станциях и других отраслях сферы услуг.
Заработная плата: 3 000 – 6 000 грн (200-300 грн – неполный рабочий день: 2-3 часа; 500-700 грн – рабочий день: через день, ежедневно, полдня).
График работы: выбираете сами.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3uchmOR
Оператор call-центра, г. Ужгород (удаленно)
4Service Group – Международная исследовательская компания по управлению и построению Customer Experience (СХ). В команду контакт-центра 4Service Group требуются операторы для работы на выходных линиях (опросы, не продажи).
Заработная плата: 10 – 50 грн за каждое успешное интервью (оплата зависит от продолжительности опроса).
График работы: свободный, с возможностью регулировать загрузку самостоятельно, выбирая время работы в диапазоне с 9:00 до 20:00.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3FiPq20
Координатор-супервайзер, г. Львов
Международная компания, работающая в направлении foodtech, приглашает на работу координатора-супервайзера.
Зарплата: не указано.
График работы: гибкий час начала работы с 9:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00 (понедельник-пятница).
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcsalesjob/94
Региональный менеджер по продажам, remote
Представительство международной компании, дистрибьютор товаров в сфере стоматологии, приглашает на работу регионального менеджера.
Зарплата: не указано.
График работы: гибкий час начала работы с 9:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00 (Понедельник-Пятница)
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcsalesjob/95
Финансовый контролер, г. Киев
Международная технологическая компания приглашает на работу финансового контролера.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcfinancejob/62
Юридический секретарь (Legal Secretary), г. Киев
Международная юридическая компания, работающая в 46 странах мира, приглашает на работу юридического секретаря (Legal Secretary).
Зарплата: не указано.
График работы: 9:00-18:00 Пн-Пт.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcjobportal/154
HR Generalist, г. Киев
Национальная компания, работающая в направлении производства и реализации строительных материалов, приглашает на работу генерального специалиста по кадрам.
Зарплата: не указано.
График работы: с 9:00 до 18:00 (понедельник-пятница).
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grchr/42
Продавец-консультант парфюмерии (ТЦ "Ретровиль"), г. Киев
Международная компания D&P perfumum приглашает на работу продавцов-консультантов.
Зарплата: 14 000 – 20 000 грн.
График работы: 4/2 с 10:00 до 21:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcsalesjob/92
Data Analyst
"Киевстар" приглашает на работу аналитика данных.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcuaitjob/68
Коммерческий директор (Head of Commercial), г. Киев
Международная технологическая компания приглашает на работу коммерческого директора.
Зарплата: не указано.
График работы: гибкая модель работы.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grcpremiumjob/54
Эксперт по обучению и оценке ( Learning and evaluation expert ), дистанционно
Мировая розничная компания, работающая в Украине более 15 лет, приглашает на работу эксперта по обучению и оценке.
Зарплата: не указано.
График работы: гибкий – с 9 до 18 или с 10 до 19.
Подробности и анкета по ссылке: https://t.me/grchr/41
Пекарь, г. Львов
Сеть супермаркетов "Сільпо" приглашает на работу пекаря.
Заработная плата: 13 000 – 13 570 грн.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3OxgfTa
Рабочий, г. Покров, Днепропетровская обл.
Предприятие приглашает на работу специалистов по переработке мяса.
Заработная плата: 13 500 – 18 000 грн.
График работы: 08:00-20:00, 2 выходных по графику (один выходной, чаще всего – суббота).
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3u1AJtP