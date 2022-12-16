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Категорія
Робота і освіта
Дата публікації

Банківська галузь, рітейл та енергетика: топ-15 вакансій України

  • Єва Таранова
    Єва Таранова

    Кореспондент

Банківська галузь, рітейл та енергетика: топ-15 вакансій України
Кавер до тексту: Delo.ua

Delo.ua спільно з кадровим порталом grc.ua вибрали топ актуальних вакансій по всій Україні. Які фахівці потрібні, читайте у добірці.

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Актуальні вакансії в Україні

Адміністратор автоматизованих банківських систем

"ТАСКОМБАНК" запрошує на роботу адміністратора автоматизованих банківських систем. 

Заробітна плата: не вказано. 

Графік роботи: з 09:00 до 18:00, ПН-ПТ. 

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1253

Angular-розробник

"ТАСКОМБАНК" запрошує на роботу angular-розробника. 

Заробітна плата: не вказано. 

Графік роботи: не вказано. 

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1249

IT-аналітик (автоматизація продуктів, процесів)

"ТАСКОМБАНК" запрошує на роботу IT-аналітика. 

Заробітна плата: не вказано. 

Графік роботи: не вказано. 

Подробиці і анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1248

IT-аналітик (інтернет, мобільний банкінг)

"ТАСКОМБАНК" запрошує на роботу IT-аналітика. 

Заробітна плата: не вказано. 

Графік роботи: не вказано. 

Подробиці і анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1246

Фахівець з інформаційної безпеки

"ТАСКОМБАНК" запрошує на роботу фахівця з інформаційної безпеки. 

Заробітна плата: не вказано. 

Графік роботи: не вказано. 

Подробиці і анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1256

Методолог з напрямку електронної комерції

"ТАСКОМБАНК" запрошує на роботу методолога з напрямку електронної комерції.

Заробітна плата: не вказано. 

Графік роботи: з 09:00 до 18:00, ПН-ПТ. 

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1257

Керівник підрозділу моніторингу інформаційних систем

"ТАСКОМБАНК" запрошує на роботу керівника підрозділу моніторингу інформаційних систем. 

Заробітна плата: не вказано. 

Графік роботи: з 09:00 до 18:00, ПН-ПТ. 

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1245

Диспетчер диспетчерської служби РДЦ Дніпровського регіону

"Укренерго" запрошує на роботу диспетчера диспетчерської служби. 

Заробітна плата: не вказано. 

Графік роботи: не вказано. 

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1382

Аналітик з моделювання бізнес-процесів

"Укренерго" запрошує на роботу аналітика з моделювання бізнес-процесів. 

Заробітна плата: не вказано. 

Графік роботи: гнучкий, є можливість працювати віддалено.

Подробиці і анкетаа за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1381

Фахівець з корпоративно-соціальної відповідальності

"Укренерго" запрошує на роботу фахівця з корпоративно-соціальної відповідальності. 

Заробітна плата: не вказано. 

Графік роботи: п'ятиденний робочий тиждень з 2-ма вихідними (субота, неділя).

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1380

Провідний інженер відділу експлуатації засобів обліку

''Укренерго" запрошує на роботу провідного інженера відділу експлуатації засобів обліку. 

Заробітна плата: не вказано. 

Графік роботи: гнучкий, є можливість працювати віддалено.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1379

Експерт, експертка з комплаєнс

"Укренерго" запрошує на роботу експерта/ку з комплаєнс. 

Заробітна плата: не вказано. 

Графік роботи: повний робочий день. 

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1361

Помічник, помічниця Голови правління

"Укренерго" запрошує на роботу помічника / помічницю Голови правління. 

Заробітна плата: не вказано. 

Графік роботи: повний робочий день. 

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1335

Асистент менеджера із закупівель, аналітик

В службі закупівель компанії "АТБ-маркет" відкрита вакансія асистента менеджера по закупкам/ аналітика.

Заробітна плата: не вказано. 

Графік роботи: 5-денний графік роботи. 

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1360