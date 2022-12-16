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Банківська галузь, рітейл та енергетика: топ-15 вакансій України
Delo.ua спільно з кадровим порталом grc.ua вибрали топ актуальних вакансій по всій Україні. Які фахівці потрібні, читайте у добірці.
Актуальні вакансії в Україні
Адміністратор автоматизованих банківських систем
"ТАСКОМБАНК" запрошує на роботу адміністратора автоматизованих банківських систем.
Заробітна плата: не вказано.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Графік роботи: з 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1253
Angular-розробник
"ТАСКОМБАНК" запрошує на роботу angular-розробника.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1249
IT-аналітик (автоматизація продуктів, процесів)
"ТАСКОМБАНК" запрошує на роботу IT-аналітика.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці і анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1248
IT-аналітик (інтернет, мобільний банкінг)
"ТАСКОМБАНК" запрошує на роботу IT-аналітика.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці і анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1246
Фахівець з інформаційної безпеки
"ТАСКОМБАНК" запрошує на роботу фахівця з інформаційної безпеки.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці і анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1256
Методолог з напрямку електронної комерції
"ТАСКОМБАНК" запрошує на роботу методолога з напрямку електронної комерції.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: з 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1257
Керівник підрозділу моніторингу інформаційних систем
"ТАСКОМБАНК" запрошує на роботу керівника підрозділу моніторингу інформаційних систем.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: з 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1245
Диспетчер диспетчерської служби РДЦ Дніпровського регіону
"Укренерго" запрошує на роботу диспетчера диспетчерської служби.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1382
Аналітик з моделювання бізнес-процесів
"Укренерго" запрошує на роботу аналітика з моделювання бізнес-процесів.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: гнучкий, є можливість працювати віддалено.
Подробиці і анкетаа за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1381
Фахівець з корпоративно-соціальної відповідальності
"Укренерго" запрошує на роботу фахівця з корпоративно-соціальної відповідальності.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: п'ятиденний робочий тиждень з 2-ма вихідними (субота, неділя).
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1380
Провідний інженер відділу експлуатації засобів обліку
''Укренерго" запрошує на роботу провідного інженера відділу експлуатації засобів обліку.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: гнучкий, є можливість працювати віддалено.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1379
Експерт, експертка з комплаєнс
"Укренерго" запрошує на роботу експерта/ку з комплаєнс.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1361
Помічник, помічниця Голови правління
"Укренерго" запрошує на роботу помічника / помічницю Голови правління.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1335
Асистент менеджера із закупівель, аналітик
В службі закупівель компанії "АТБ-маркет" відкрита вакансія асистента менеджера по закупкам/ аналітика.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: 5-денний графік роботи.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1360