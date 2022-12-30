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Работа в сфере маркетинга и PR: топ актуальных вакансий в Украине
Delo.ua совместно с сайтом поиска работы Work.ua выбрали топ актуальных вакансий для ищущих работу в сфере маркетинга и PR. Какие специалисты сейчас нужны бизнесу, читайте в подборке.
Вакансии в Украине
PR Manager
Компания EVO ищет PR Manager для сервиса электронного документооборота "Вчасно".
Зарплата: 28 000 – 30 000 гривен.Подписывайтесь на наш Telegram канал
График работы: полный рабочий день; удаленная работа с возможностью посещать офис в г. Киев.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3WxJdFz
Маркетолог
V12 Coffee to go – компания в сфере франшиз кофеен самообслуживания в поиске кандидатов на должность маркетолога.
Зарплата: 40 000 гривен.
График работы: не указано; полная занятость.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3C7zMVl
Junior Internet Marketer (Google UAC)
Softum – продуктовая IT-компания, которая занимается не только разработкой, но и продвижением собственного продукта. Сейчас компания ищет свою команду Junior Internet Marketer.
Зарплата: 12 000 – 14 000 гривен.
График работы: Пн-Пт с 10:00 до 19:00.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3WSH4E3
SMM-менеджер
Профицентр Квитка – компания с 19-ти летним опытом торговли электроинструментами и расходными материалами. Компания представляет BOSCH, Klingspor, Makita, Karcher, Metabo и другие мировые и украинские бренды, включая собственные торговые марки. Пока компания приглашает на работу SMM-менеджера.
Зарплата: 16 000 – 19 000 гривен.
График работы: гибридный или полный.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3VxbY42
SMM-менеджер, маркетолог, Львов
Mavista — компания по трудоустройству за рубежом, которая уже более 8 лет работает на международном рынке, приглашает на работу сотрудника в отдел маркетинга.
Зарплата: 12 000 – 22 000 гривен + бонусы.
График работы: понедельник-пятница 09:00-18:00/10:00-19:00.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3vr6kG1
Junior маркетолог
Арбитражная команда, занимающаяся закупкой трафика в разных вертикалях с 2019 года, в поисках junior-маркетолога.
Зарплата: 20 000 гривен + бонусы.
График работы: 5/2; с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3juDamt
Маркетолог
Группа компаний "Лан-Украина" основана в 1995 году. Основной сферой деятельности нашей компании является иморт, производство и дистрибьюция качественных продуктов питания, комплексные услуги по аренде складских помещений, офисов и мини складов для компаний и частных лиц, открывает вакансию маркетолога.
Зарплата: 20 000 гривен. После испытательного срока 25 000 грн.
График работы: пн-пт с 8:00-17:00.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3WtHhxO
Таргетолог
М32 – это холдинг it-компаний с основными направлениями в сфере создания социальных платформ, performance-маркетинга, а также множество уникальных проектов. Сейчас компания в поисках таргетолога.
Зарплата: 24 000 – 36 000 гривен.
График работы: полная занятость; удаленно.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3jA7axA
SEO-специалист (Junior, Middle)
iLION digital – агентство комплексного цифрового маркетинга. Более 9 лет мы помогаем компаниям из Украины, Европы и США привлекать новых клиентов и повышать продажи с помощью инструментов цифрового маркетинга и действенных цифровых стратегий. Ключевые направления: SEO, Google SEA, PPC, SMM, SERM. В настоящее время компания приглашает на работу SEO-специалиста.
Зарплата: 15 000 – 27 000 гривен (договорная).
График работы: дистанционная работа.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Ibcim4
Контент-менеджер
Education.ua — это обширный каталог всех учебных заведений и событий, существующих в Украине и за ее пределами: вузы, колледжи, училища, школы, курсы, тренинги, репетиторы. Пока компания приглашает на работу контент-менеджера.
Зарплата: 15 000 – 20 000 гривен.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3YUzPNM
Маркетолог, SMM-менеджер
"Элеваторные системы" - производитель оборудования для хранения и транспортировки зерновых с опытом в сфере - почти 10 лет. В связи с расширением компания ищет сотрудника на постоянной основе в штате на вакансию маркетолог, SMM-менеджер.
Зарплата: 14 000 гривен (по результатам собеседования).
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3WwgvVE
Специалист отдела коммуникации
Outsource Info Systems Group – это аутсорсинговая компания, которая помогает зарубежным партнерам привлечь и повысить эффективность своего бизнеса. В настоящее время компания приглашает на работу специалиста отдела коммуникации.
Зарплата: 27 000 гривен + бонус.
График работы: с 8:00 до 20:00, обед и перерывы в течение дня.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3i1IlKn
Маркетолог
iElectronics приглашает на работу ассистента маркетолога.
Зарплата: 10 000 – 20 000 гривен + бонус.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3I9dGFz
SMM-менеджер, маркетолог
Предприятие ищет SMM-менеджера, маркетолога.
Зарплата: 12 000 – 20 000 гривен.
График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Q1kRlc
Маркетолог
Компания "Vicosmetics" - дистрибьютор косметологических средств, ищет в команду маркетолога, которая дополнит коллектив и займет место в команде по продвижению косметологических брендов.
Зарплата: 17 000 гривен.
График работы: пн-пт с 9:00 до 18:00 (сб-вс выходные).
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3jFJ2tu
Маркетолог-аналитик, г. Каменское
Дочернее предприятие "Днепродзержинский сталелитейный завод" ("Стальзавод") - крупное высокомеханизированное предприятие, производитель стального литья для подвижного железнодорожного состава. В настоящее время компания приглашает на работу маркетолога-аналитика.
Зарплата: 25 000 гривен.
График работы: пн. – Пт., Сб., Вс. - выходные дни; рабочий день с 8:00 до 16:30;
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Wut5os
Помощник маркетолога, менеджер по работе с иллюстраторами
Компания BRUSHME - производитель товаров для творчества приглашает на работу ассистента маркетолога/менеджера по работе с иллюстраторами .
Зарплата: 12 000 – 16 000 гривен.
График работы: с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3WtMCFm
Email-маркетолог, г. Киев
ALFA Medical & SPA Development – компания по оснащению и развитию предприятий индустрии красоты и здоровья, SPA&Wellness объектов, а также медицинских заведений, приглашает на работу email-маркетолога.
Зарплата: 18 000 гривен.
График работы: с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3CabYQt
Маркетолог, руководитель отдела маркетинга
"Гера" - компания, которая в течение 30 лет работает на рынке торгово-кассового оборудования. Компания приглашает на работу маркетолога, руководителя отдела маркетинга.
Зарплата: 20 000 – 25 000 гривен (по результатам собеседования).
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3VvihoG
Маркетолог, специалист по социальным медиа
ООО "Интер-Агро С" - дистрибьютор компаний производителей СЗР, семенного материала, микроудобрений, минеральных удобрений, в связи с расширением компании, приглашает в команду маркетолога, помощника руководителя.
Зарплата: 12 000 – 15 000 гривен.
График работы: с 8:00 до 17:00. Обед с 12:00 до 13:00.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3VvqqJG
Маркетолог, г. Киев
Atlantmarket 15 лет обеспечивает клиентам товары для туризма и активного отдыха. В настоящее время компания приглашает на работу маркетолога.
Зарплата: 30 000 – 50 000 гривен.
График работы: с 8:00 до 17:00 с пн по пт; сб, вс выходные.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3hZ7Z2u
Маркетолог, г. Киев
Международная Компания "СМИК", которая существует на рынке более 10 лет, приглашает на работу маркетолога.
Зарплата: 18 700 гривен.
График работы: полный рабочий день; офис/ удаленно.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Vvj0pU
Специалист по маркетинговой аналитике
Кондитерская корпорация ROSHEN приглашает на работу специалиста по маркетинговой аналитике.
Зарплата: 35 000 гривен.
График работы: полная занятость.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Vsmutb
Digital-маркетолог, PR manager
Производственная компания в сфере пищевой промышленности приглашает на работу Digital-маркетолога, PR-менеджера.
Зарплата: 25 000 – 35 000 гривен.
График работы: пн - пт 09:00 - 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3PZu8dq
Маркетолог в образовательном проекте
7eminar.com - платформа для бухгалтеров и кадровиков Украины ищет руководителя в образовательном проекте 7eminar.com.
Зарплата: 30 000 гривен.
График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3voGSAX
Трейд-маркетолог
ООО "ПК "Авалон Груп" — компания по производству безалкогольных напитков и газировок приглашает в свою команду трейд-маркетолога.
Зарплата: 40 000 гривен + бонусы.
График работы: с 8:00 - 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3jBsEdo
Административный помощник отдела маркетинга, г. Киев
Компания "Лингвист" приглашает на работу административного помощника отдела маркетинга.
Зарплата: 15 000 гривен.
График работы: 9:00−18:00 (ПН-ЧТ), 9:00−17:00 (ПТ)
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3C4eMOX
Head of marketing
Sculptor — компания в сфере продаж косметических средств и материалов для наращивания и ухода за ресницами. Компания Sculptor открывает вакансию Head of Marketing.
Зарплата: 30 000 гривен + бонусы KPI.
График работы: удаленная работа.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3WxnY6G
Digital-маркетолог в сеть обувных магазинов
Компания Vitto Rossi ищет Интернет-маркетолога.
Зарплата: 25 000 – 40 000 гривен.
График работы: 5-дневная рабочая неделя (полная занятость), с 9:00-18:00.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3jDzfUJ
Менеджер маркетинговых исследований, аналитик, г. Киев
Компания Агристатис, поставщик услуг по организации маркетинговых исследований в сфере сельского хозяйства, приглашает в команду менеджера маркетинговых исследований, аналитика.
Зарплата: 27 000 гривен.
График работы: с 9:00 до 18:00, Пн — Пт.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Q1uuR1
Маркетолог, SMM, бренд-менеджер
Компания по производству, переработке и продаже колбасной, мясной продукции и полуфабрикатов приглашает на работу маркетолога, SMM, бренд-менеджера.
Зарплата: 14 000 гривен.
График работы: полная занятость.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3I7KAGE
Бренд-менеджер, маркетолог
ПИК ПК – компания производитель, импортер, приглашает в команду бренд-менеджера, маркетолога для собственных торговых марок (SCHOPFER, RooFFix, Nobile Smart, Snow Monster, AnyFem, Loft beton).
Зарплата: 35 000 гривен.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3I5x2vr
Интернет-маркетолог (PPC, SEO, SMM), администратор веб-сайта, г. Бровары
ООО "СОСТАВ ПЛЮС" - компания по комплексной организации складского хранения и грузообработки приглашает на работу интернет-маркетолога, администратора веб-сайта.
Зарплата: 30 000 гривен.
График работы: с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3G3lara
PR-менеджер, г. Киев
"ВАРТО" - агентство коммуникаций, предоставляющее PR услуги с 2005 года, приглашает на работу PR-менеджера.
Зарплата: 25 000 – 32 000 гривен.
График работы: пн-пт с 09:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Vxp7do