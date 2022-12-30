Работа в сфере маркетинга и PR: топ актуальных вакансий в Украине

Delo.ua совместно с сайтом поиска работы Work.ua выбрали топ актуальных вакансий для ищущих работу в сфере маркетинга и PR. Какие специалисты сейчас нужны бизнесу, читайте в подборке.

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Вакансии в Украине

PR Manager

Компания EVO ищет PR Manager для сервиса электронного документооборота "Вчасно".

Зарплата: 28 000 – 30 000 гривен.

График работы: полный рабочий день; удаленная работа с возможностью посещать офис в г. Киев.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3WxJdFz

Маркетолог

V12 Coffee to go – компания в сфере франшиз кофеен самообслуживания в поиске кандидатов на должность маркетолога.

Зарплата: 40 000 гривен.

График работы: не указано; полная занятость.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3C7zMVl

Junior Internet Marketer (Google UAC)

Softum – продуктовая IT-компания, которая занимается не только разработкой, но и продвижением собственного продукта. Сейчас компания ищет свою команду Junior Internet Marketer.

Зарплата: 12 000 – 14 000 гривен.

График работы: Пн-Пт с 10:00 до 19:00.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3WSH4E3

SMM-менеджер

Профицентр Квитка – компания с 19-ти летним опытом торговли электроинструментами и расходными материалами. Компания представляет BOSCH, Klingspor, Makita, Karcher, Metabo и другие мировые и украинские бренды, включая собственные торговые марки. Пока компания приглашает на работу SMM-менеджера.

Зарплата: 16 000 – 19 000 гривен.

График работы: гибридный или полный.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3VxbY42

SMM-менеджер, маркетолог, Львов

Mavista — компания по трудоустройству за рубежом, которая уже более 8 лет работает на международном рынке, приглашает на работу сотрудника в отдел маркетинга.

Зарплата: 12 000 – 22 000 гривен + бонусы.

График работы: понедельник-пятница 09:00-18:00/10:00-19:00.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3vr6kG1

Junior маркетолог

Арбитражная команда, занимающаяся закупкой трафика в разных вертикалях с 2019 года, в поисках junior-маркетолога.

Зарплата: 20 000 гривен + бонусы.

График работы: 5/2; с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3juDamt

Маркетолог

Группа компаний "Лан-Украина" основана в 1995 году. Основной сферой деятельности нашей компании является иморт, производство и дистрибьюция качественных продуктов питания, комплексные услуги по аренде складских помещений, офисов и мини складов для компаний и частных лиц, открывает вакансию маркетолога.

Зарплата: 20 000 гривен. После испытательного срока 25 000 грн.

График работы: пн-пт с 8:00-17:00.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3WtHhxO

Таргетолог

М32 – это холдинг it-компаний с основными направлениями в сфере создания социальных платформ, performance-маркетинга, а также множество уникальных проектов. Сейчас компания в поисках таргетолога.

Зарплата: 24 000 – 36 000 гривен.

График работы: полная занятость; удаленно.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3jA7axA

SEO-специалист (Junior, Middle)

iLION digital – агентство комплексного цифрового маркетинга. Более 9 лет мы помогаем компаниям из Украины, Европы и США привлекать новых клиентов и повышать продажи с помощью инструментов цифрового маркетинга и действенных цифровых стратегий. Ключевые направления: SEO, Google SEA, PPC, SMM, SERM. В настоящее время компания приглашает на работу SEO-специалиста.

Зарплата: 15 000 – 27 000 гривен (договорная).

График работы: дистанционная работа.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Ibcim4

Контент-менеджер

Education.ua — это обширный каталог всех учебных заведений и событий, существующих в Украине и за ее пределами: вузы, колледжи, училища, школы, курсы, тренинги, репетиторы. Пока компания приглашает на работу контент-менеджера.

Зарплата: 15 000 – 20 000 гривен.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3YUzPNM

Маркетолог, SMM-менеджер

"Элеваторные системы" - производитель оборудования для хранения и транспортировки зерновых с опытом в сфере - почти 10 лет. В связи с расширением компания ищет сотрудника на постоянной основе в штате на вакансию маркетолог, SMM-менеджер.

Зарплата: 14 000 гривен (по результатам собеседования).

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3WwgvVE

Специалист отдела коммуникации

Outsource Info Systems Group – это аутсорсинговая компания, которая помогает зарубежным партнерам привлечь и повысить эффективность своего бизнеса. В настоящее время компания приглашает на работу специалиста отдела коммуникации.

Зарплата: 27 000 гривен + бонус.

График работы: с 8:00 до 20:00, обед и перерывы в течение дня.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3i1IlKn

Маркетолог

iElectronics приглашает на работу ассистента маркетолога.

Зарплата: 10 000 – 20 000 гривен + бонус.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3I9dGFz

SMM-менеджер, маркетолог

Предприятие ищет SMM-менеджера, маркетолога.

Зарплата: 12 000 – 20 000 гривен.

График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Q1kRlc

Маркетолог

Компания "Vicosmetics" - дистрибьютор косметологических средств, ищет в команду маркетолога, которая дополнит коллектив и займет место в команде по продвижению косметологических брендов.

Зарплата: 17 000 гривен.

График работы: пн-пт с 9:00 до 18:00 (сб-вс выходные).

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3jFJ2tu

Маркетолог-аналитик, г. Каменское

Дочернее предприятие "Днепродзержинский сталелитейный завод" ("Стальзавод") - крупное высокомеханизированное предприятие, производитель стального литья для подвижного железнодорожного состава. В настоящее время компания приглашает на работу маркетолога-аналитика.

Зарплата: 25 000 гривен.

График работы: пн. – Пт., Сб., Вс. - выходные дни; рабочий день с 8:00 до 16:30;

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Wut5os

Помощник маркетолога, менеджер по работе с иллюстраторами

Компания BRUSHME - производитель товаров для творчества приглашает на работу ассистента маркетолога/менеджера по работе с иллюстраторами .

Зарплата: 12 000 – 16 000 гривен.

График работы: с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3WtMCFm

Email-маркетолог, г. Киев

ALFA Medical & SPA Development – компания по оснащению и развитию предприятий индустрии красоты и здоровья, SPA&Wellness объектов, а также медицинских заведений, приглашает на работу email-маркетолога.

Зарплата: 18 000 гривен.

График работы: с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3CabYQt

Маркетолог, руководитель отдела маркетинга

"Гера" - компания, которая в течение 30 лет работает на рынке торгово-кассового оборудования. Компания приглашает на работу маркетолога, руководителя отдела маркетинга.

Зарплата: 20 000 – 25 000 гривен (по результатам собеседования).

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3VvihoG

Маркетолог, специалист по социальным медиа

ООО "Интер-Агро С" - дистрибьютор компаний производителей СЗР, семенного материала, микроудобрений, минеральных удобрений, в связи с расширением компании, приглашает в команду маркетолога, помощника руководителя.

Зарплата: 12 000 – 15 000 гривен.

График работы: с 8:00 до 17:00. Обед с 12:00 до 13:00.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3VvqqJG

Маркетолог, г. Киев

Atlantmarket 15 лет обеспечивает клиентам товары для туризма и активного отдыха. В настоящее время компания приглашает на работу маркетолога.

Зарплата: 30 000 – 50 000 гривен.

График работы: с 8:00 до 17:00 с пн по пт; сб, вс выходные.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3hZ7Z2u

Маркетолог, г. Киев

Международная Компания "СМИК", которая существует на рынке более 10 лет, приглашает на работу маркетолога.

Зарплата: 18 700 гривен.

График работы: полный рабочий день; офис/ удаленно.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Vvj0pU

Специалист по маркетинговой аналитике

Кондитерская корпорация ROSHEN приглашает на работу специалиста по маркетинговой аналитике.

Зарплата: 35 000 гривен.

График работы: полная занятость.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Vsmutb

Digital-маркетолог, PR manager

Производственная компания в сфере пищевой промышленности приглашает на работу Digital-маркетолога, PR-менеджера.

Зарплата: 25 000 – 35 000 гривен.

График работы: пн - пт 09:00 - 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3PZu8dq

Маркетолог в образовательном проекте

7eminar.com - платформа для бухгалтеров и кадровиков Украины ищет руководителя в образовательном проекте 7eminar.com.

Зарплата: 30 000 гривен.

График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3voGSAX

Трейд-маркетолог

ООО "ПК "Авалон Груп" — компания по производству безалкогольных напитков и газировок приглашает в свою команду трейд-маркетолога.

Зарплата: 40 000 гривен + бонусы.

График работы: с 8:00 - 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3jBsEdo

Административный помощник отдела маркетинга, г. Киев

Компания "Лингвист" приглашает на работу административного помощника отдела маркетинга.

Зарплата: 15 000 гривен.

График работы: 9:00−18:00 (ПН-ЧТ), 9:00−17:00 (ПТ)

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3C4eMOX

Head of marketing

Sculptor — компания в сфере продаж косметических средств и материалов для наращивания и ухода за ресницами. Компания Sculptor открывает вакансию Head of Marketing.

Зарплата: 30 000 гривен + бонусы KPI.

График работы: удаленная работа.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3WxnY6G

Digital-маркетолог в сеть обувных магазинов

Компания Vitto Rossi ищет Интернет-маркетолога.

Зарплата: 25 000 – 40 000 гривен.

График работы: 5-дневная рабочая неделя (полная занятость), с 9:00-18:00.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3jDzfUJ

Менеджер маркетинговых исследований, аналитик, г. Киев

Компания Агристатис, поставщик услуг по организации маркетинговых исследований в сфере сельского хозяйства, приглашает в команду менеджера маркетинговых исследований, аналитика.

Зарплата: 27 000 гривен.

График работы: с 9:00 до 18:00, Пн — Пт.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Q1uuR1

Маркетолог, SMM, бренд-менеджер

Компания по производству, переработке и продаже колбасной, мясной продукции и полуфабрикатов приглашает на работу маркетолога, SMM, бренд-менеджера.

Зарплата: 14 000 гривен.

График работы: полная занятость.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3I7KAGE

Бренд-менеджер, маркетолог

ПИК ПК – компания производитель, импортер, приглашает в команду бренд-менеджера, маркетолога для собственных торговых марок (SCHOPFER, RooFFix, Nobile Smart, Snow Monster, AnyFem, Loft beton).

Зарплата: 35 000 гривен.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3I5x2vr

Интернет-маркетолог (PPC, SEO, SMM), администратор веб-сайта, г. Бровары

ООО "СОСТАВ ПЛЮС" - компания по комплексной организации складского хранения и грузообработки приглашает на работу интернет-маркетолога, администратора веб-сайта.

Зарплата: 30 000 гривен.

График работы: с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3G3lara

PR-менеджер, г. Киев

"ВАРТО" - агентство коммуникаций, предоставляющее PR услуги с 2005 года, приглашает на работу PR-менеджера.

Зарплата: 25 000 – 32 000 гривен.

График работы: пн-пт с 09:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Vxp7do