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Работа в Украине: топ-20 актуальных вакансий
Delo.ua совместно с кадровым порталом grc.ua и OLX Работа выбрали топ актуальных вакансий по всей Украине. Какие специалисты нужны для работы на предприятиях, читайте в подборке.
Открытые вакансии для работы на предприятиях
Водитель категории С, С1
Торгово-производственная компания сантехнических решений и оборудования DUS Level приглашает в свою команду водителя категории С, С1.
Зарплата: 18 тысяч гривен.Подписывайтесь на наш YouTube канал
График работы: ПН – СБ – плавающий.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1217
Водитель грузовика категории С (10 т), г. Бровары
Компания Fozzy Group приглашает на работу водителей категории "С" на автомобиле Scania.
Зарплата: не указано.
График работы: 15 рабочих/15 выходных.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1544
Водитель категории E, г. Бровары
Компания Fozzy Group приглашает на работу водителей категории "Е" на автомобиле MERCEDES Actros EURO 5, EURO 6.
Зарплата: не указано.
График работы: 15 рабочих/15 выходных.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1543
Инженер-землеустроитель, ДТЭК
ЧАО "Нефтегаздобыча" приглашает на работу инженера-землеустроителя.
Зарплата: не указано.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1477
Инженер по техническому надзору, ДТЭК
ЧАО "Нефтегаздобыча" приглашает на работу инженера по техническому надзору.
Зарплата: не указано.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1473
Менеджер по продажам электроэнергии и природного газа (В2В)
YASNO — бренд, под которым работает группа компаний по снабжению электроэнергией, газом, решениями по энергоэффективности и для электромобилей приглашает на работу менеджера по продажам электроэнергии и природного газа.
Зарплата: не указано.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1516
Диспетчер Диспетчерской службы РДЦ Днепровского региона
Укрэнерго приглашает на работу диспетчера диспетчерской службы РДЦ в Днепровском регионе.
Зарплата: не указано.
График работы: гибкий, есть возможность работать удаленно.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1382
Главный технолог коксохимического производства, г. Кривой Рог
АрселорМиттал приглашает на работу главного технолога коксохимического производства.
Зарплата: не указано.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1355
Руководитель элеватора, г. Покровское
Открыта вакансия руководителя элеватора "Контрактовая" (пгт. Покровское, Днепропетровская обл.).
Зарплата: от 40 тысяч гривен.
График работы: с 8:00 до 18:00 (суббота и воскресенье выходной).
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1336
Специалист по работе с сельскохозяйственной продукцией
Международная агрокомпания, объявляет конкурс на вакансию специалист по работе с с/х продукцией/Execution specialist.
Зарплата: не указано.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1322
Инженер-гидротехник
"Сады Днепра" приглашает на работу инженера гидротехника.
Зарплата: 15 тысяч гривен.
График работы: с 7:00 до 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1277
Микробиолог, г. Киев
Корпорация "Артериум" – украинская фармацевтическая компания, которая на протяжении 17 лет занимается оптовой реализацией продукции ТМ "Артериум", основными производителями которой являются заводы "Киевмедпрепарат" (Киев) и "Галичфарм" (Львов). Компания приглашает на работу микробиолога.
Зарплата: не указано.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1194
Старший инженер-технолог (исследовательский центр), г.Киев
Корпорация "Артериум" – украинская фармацевтическая компания, которая на протяжении 17 лет занимается оптовой реализацией продукции ТМ "Артериум", основными производителями которой являются заводы "Киевмедпрепарат" (Киев) и "Галичфарм" (Львов). Компания приглашает на работу старшего инженера-технолога.
Зарплата: не указано.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1193
Оператор на производство (без опыта), г. Ужгород
Предприятие ООО "Ядзаки Украина" приглашает на работу оператора на производство.
Заработная плата: 15 200 – 16 000 гривен.
График работы: 2 смены (1 - с 6:00 до 14:30, 2 - с 14:40 до 23:10).
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3YJNx6g
Столяр на производство, Киевская область
Нужен столяр на предприятие по производству кроватей из массива дерева (сосна).
Заработная плата: 20 000 – 30 000 гривен (договорная).
График работы: возможна полная или частичная занятость.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3VhEB54
Столяр, г. Киев
На мебельное производство требуется столяр с опытом работы.
Заработная плата: 20 000 – 25 000 гривен.
График работы: с понедельника по пятницу 9:00–18:00.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3VeHKT7
Швея на производство, г. Ровно
Предприятие ищет швей для пошива одежды.
Заработная плата: 12 000 – 15 000 гривен (договорная)
График работы: с понедельника по пятницу 09:00-17:30.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3BUmF9I
Швея, г. Хмельницкий
На швейное производство нужны швеи или бригада швей (возможно с минимальным опытом работы).
Заработная плата: 16 000 – 24 000 гривен.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3I0QTfj
Разнорабочий в цех по производству круп, г. Винница
В цех по производству круп требуются разнорабочие.
Заработная плата: 12 000 – 13 000 гривен.
График работы: 8:00-17:00
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3BUFtpp
Комплектовщик на склад, г. Ужгород
Компания Натяжных потолков приглашает на работу сотрудника склада.
Заработная плата: 10 000 – 20 000 гривен.
График работы: с понедельника по пятницу 09:00-19:00.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Gdb5Jx