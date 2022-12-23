Работа в Украине: топ-20 актуальных вакансий

Delo.ua совместно с кадровым порталом grc.ua и OLX Работа выбрали топ актуальных вакансий по всей Украине. Какие специалисты нужны для работы на предприятиях, читайте в подборке.

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Открытые вакансии для работы на предприятиях

Водитель категории С, С1

Торгово-производственная компания сантехнических решений и оборудования DUS Level приглашает в свою команду водителя категории С, С1.

Зарплата: 18 тысяч гривен.

График работы: ПН – СБ – плавающий.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1217

Водитель грузовика категории С (10 т), г. Бровары

Компания Fozzy Group приглашает на работу водителей категории "С" на автомобиле Scania.

Зарплата: не указано.

График работы: 15 рабочих/15 выходных.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1544

Водитель категории E, г. Бровары

Компания Fozzy Group приглашает на работу водителей категории "Е" на автомобиле MERCEDES Actros EURO 5, EURO 6.

Зарплата: не указано.

График работы: 15 рабочих/15 выходных.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1543

Инженер-землеустроитель, ДТЭК

ЧАО "Нефтегаздобыча" приглашает на работу инженера-землеустроителя.

Зарплата: не указано.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1477

Инженер по техническому надзору, ДТЭК

ЧАО "Нефтегаздобыча" приглашает на работу инженера по техническому надзору.

Зарплата: не указано.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1473

Менеджер по продажам электроэнергии и природного газа (В2В)

YASNO — бренд, под которым работает группа компаний по снабжению электроэнергией, газом, решениями по энергоэффективности и для электромобилей приглашает на работу менеджера по продажам электроэнергии и природного газа.

Зарплата: не указано.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1516

Диспетчер Диспетчерской службы РДЦ Днепровского региона

Укрэнерго приглашает на работу диспетчера диспетчерской службы РДЦ в Днепровском регионе.

Зарплата: не указано.

График работы: гибкий, есть возможность работать удаленно.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1382

Главный технолог коксохимического производства, г. Кривой Рог

АрселорМиттал приглашает на работу главного технолога коксохимического производства.

Зарплата: не указано.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1355

Руководитель элеватора, г. Покровское

Открыта вакансия руководителя элеватора "Контрактовая" (пгт. Покровское, Днепропетровская обл.).

Зарплата: от 40 тысяч гривен.

График работы: с 8:00 до 18:00 (суббота и воскресенье выходной).

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1336

Специалист по работе с сельскохозяйственной продукцией

Международная агрокомпания, объявляет конкурс на вакансию специалист по работе с с/х продукцией/Execution specialist.

Зарплата: не указано.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1322

Инженер-гидротехник

"Сады Днепра" приглашает на работу инженера гидротехника.

Зарплата: 15 тысяч гривен.

График работы: с 7:00 до 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1277

Микробиолог, г. Киев

Корпорация "Артериум" – украинская фармацевтическая компания, которая на протяжении 17 лет занимается оптовой реализацией продукции ТМ "Артериум", основными производителями которой являются заводы "Киевмедпрепарат" (Киев) и "Галичфарм" (Львов). Компания приглашает на работу микробиолога.

Зарплата: не указано.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1194

Старший инженер-технолог (исследовательский центр), г.Киев

Корпорация "Артериум" – украинская фармацевтическая компания, которая на протяжении 17 лет занимается оптовой реализацией продукции ТМ "Артериум", основными производителями которой являются заводы "Киевмедпрепарат" (Киев) и "Галичфарм" (Львов). Компания приглашает на работу старшего инженера-технолога.

Зарплата: не указано.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1193

Оператор на производство (без опыта), г. Ужгород

Предприятие ООО "Ядзаки Украина" приглашает на работу оператора на производство.

Заработная плата: 15 200 – 16 000 гривен.

График работы: 2 смены (1 - с 6:00 до 14:30, 2 - с 14:40 до 23:10).

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3YJNx6g

Столяр на производство, Киевская область

Нужен столяр на предприятие по производству кроватей из массива дерева (сосна).

Заработная плата: 20 000 – 30 000 гривен (договорная).

График работы: возможна полная или частичная занятость.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3VhEB54

Столяр, г. Киев

На мебельное производство требуется столяр с опытом работы.

Заработная плата: 20 000 – 25 000 гривен.

График работы: с понедельника по пятницу 9:00–18:00.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3VeHKT7

Швея на производство, г. Ровно

Предприятие ищет швей для пошива одежды.

Заработная плата: 12 000 – 15 000 гривен (договорная)

График работы: с понедельника по пятницу 09:00-17:30.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3BUmF9I

Швея, г. Хмельницкий

На швейное производство нужны швеи или бригада швей (возможно с минимальным опытом работы).

Заработная плата: 16 000 – 24 000 гривен.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3I0QTfj

Разнорабочий в цех по производству круп, г. Винница

В цех по производству круп требуются разнорабочие.

Заработная плата: 12 000 – 13 000 гривен.

График работы: 8:00-17:00

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3BUFtpp

Комплектовщик на склад, г. Ужгород

Компания Натяжных потолков приглашает на работу сотрудника склада.

Заработная плата: 10 000 – 20 000 гривен.

График работы: с понедельника по пятницу 09:00-19:00.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Gdb5Jx