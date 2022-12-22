Рынок труда в 2022 году: кого искали и сколько платили

В военном 2022 году работодатели чаще всего искали продавцов, водителей и грузчиков. Соискатели же больше отзывались на вакансии категории "Розничная торговля/Продажи/Закупки".

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Такие данные приводит аналитическая служба OLX Работа, исследовав тенденции на рынке рабочих профессий в этом году.

В 2022 году работодатели чаще всего искали продавцов и водителей

В этом году работодатели активно искали работников в сфере Розничная торговля/Продажи/Закупки на OLX Работа — более 107 тысяч объявлений в год. В этой категории в топе находилась позиция "продавец" - более 43 тысяч вакансий. В среднем таким специалистам предлагали зарплату в 10,5 тысячи гривен. На втором месте по количеству объявлений оказалась категория "Логистика/Склад/Доставка" - более 84 тысяч предложений в год. Здесь среди самых востребованных специалистов были водители со средней зарплатой в 20 тысяч гривен, грузчики – 11,3 тысяч гривен и таксисты – 22 тысячи. Третье место заняла сфера "Строительство/Облицовочные работы" - 50 тысяч объявлений. Работодатели чаще всего нуждались в работе разнорабочих и строителей. За такую работу в среднем готовы были платить 10 и 18,5 тысячи гривен соответственно.

Какую работу искали украинцы в военный год?

В категории OLX Работа пользователи больше интересовались вакансиями в сферах "Розничная торговля/Продажи/Закупки" и " Логистика/Склад/Доставка ". В частности, больше всего отзывались на следующие предложения работы (среднее количество отзывов на одно объявление):

упаковщик - 176 отзывов;

комплектовщик - 114 отзывов;

промоутер - 112 отзывов;

подсобник - 107 отзывов;

грузчик - 95 отзывов;

посудомойщик - 88 отзывов;

охранник - 86 отзывов;

оператор чата - 85 отзывов;

сторож - 84 отзыва;

официант - 81 отзыв.

Каким специалистам платили больше всего?

После начала войны, в апреле, у большинства специалистов из десятки самых актуальных вакансий на OLX Работа зарплаты снизились. Самое ощутимое — у строителей и разнорабочих. А вот менеджерам по продажам и операторам колл-центров зарплату наоборот предлагали выше, чем в начале года.

Однако уже в октябре почти во всех областях наблюдался рост выплат. Более того, уровень зарплат у водителей вырос на 7 тысяч по сравнению с довоенным временем, а у менеджеров по продажам на 3 тысячи. Разнорабочим, продавцам, охранникам и уборщикам предлагают такую зарплату, как и в начале года.

В этом году самую высокую среднюю зарплату работодатели предлагали дальнобойщикам – 35,5 тысячи гривен. Однако большинство высокооплачиваемых рабочих специальностей в 2022 году было сосредоточено в категории "Строительство/Облицовочные работы". Работодатели предлагали рихтовщикам – 27 тысяч гривен, мастерам по ремонту – 27 тысяч, а фасадщикам – 25 тысяч. Также не уступали зарплату риелторы — 27 тысяч гривен. Чуть меньше – 25 тысяч – получали автомаляры и операторы колл-центра.

Средняя заработная плата по Украине в рабочих сферах в 2022 году:

СТО/автомойки: 20 000 грн; Колл-центры/Телекоммуникации: 18 500 грн; Логистика/Состав/Доставка: 17 500 грн; Строительство/облицовочные работы: 17 000 грн; Производство/рабочие специальности: 15 000 грн; Розничная торговля/продажи/закупки: 14 500 грн; Начало карьеры/Студенты: 12 000 грн; Гостинично-ресторанный бизнес/Туризм: 11 000 грн; Клининг/Домашний персонал: 11 000 грн; Охрана/безопасность: 10 000 грн.

Отметим, в Украине заработал "Единый портал вакансий", который позволяет найти информацию о работе в соответствии с регионом, отраслью и ожидаемым уровнем зарплат.

Напомним, ранее сообщалось, что негативные последствия кризиса на рынке труда во время войны испытало на себе подавляющее большинство украинцев. данный момент продолжают работать и получать заработную плату в полном объеме только 23%.