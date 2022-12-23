Робота в Україні: топ-20 актуальних вакансій

Delo.ua спільно з кадровим порталом grc.ua та OLX Робота вибрали топ актуальних вакансій по всій Україні. Які фахівці потрібні для роботи на підприємствах, читайте у добірці.

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Відкриті вакансії для роботи на підприємствах

Водій категорії С, С1

Торгово-виробнича компанія сантехнічних рішень та обладнання DUS Level запрошує до своєї команди водія категорії С, С1.

Заробітна плата: 18 тисяч гривень.

Графік роботи: ПН - СБ - плаваючий.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1217

Водій вантажівки категорії С (10 т), м. Бровари

Компанія Fozzy Group запрошує на роботу водіїв категорії "С" на авто Scania.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 15 робочих/15 вихідних.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1544

Водій категорії E, м. Бровари

Компанія Fozzy Group запрошує на роботу водіїв категорії "Е" на авто MERCEDES Actros EURO 5, EURO 6.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 15 робочих/15 вихідних.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1543

Інженер-землевпорядник, ДТЕК

ПрАТ "Нафтогазвидобування" запрошує на роботу інженера-землевпорядника.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1477

Інженер з технічного нагляду, ДТЕК

ПрАТ "Нафтогазвидобування" заапрошує на роботу інженера з технічного нагляду.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1473

Менеджер з продажів електроенергії та природного газу (В2В)

YASNO — бренд, під яким працює група компаній з постачання електроенергії, газу, рішень з енергоефективності та для електромобілів запрошує на роботу менеджера з продажів електроенергії та природнього газу.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1516

Диспетчер Диспетчерської служби РДЦ Дніпровського регіону

Укренерго запрошує на роботу диспетчера Диспетчерської служби РДЦ у Дніпровському регіоні.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: гнучкий, є можливість працювати віддалено.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1382

Головний технолог коксохімічного виробництва, м. Кривий Ріг

АрселорМіттал запрошує на роботу головного технолога коксохімічного виробництва.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1355

Керівник елеватора, м. Покровське

Відкрита вакансія керівника елеватора "Контрактова" (смт. Покровське, Дніпропетровська обл.).

Заробітна плата: від 40 тисяч гривень.

Графік роботи: з 8:00 до 18:00 (субота та неділя вихідний).

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1336

Фахівець по роботі з сільськогосподарською продукцією

Міжнародна агрокомпанія, оголошує конкурс на вакансію фахівець по роботі з с/г продукцією/ Execution specialist.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1322

Інженер-гідротехнік

"Сади Дніпра" запрошує до роботи інженера гідротехніка.

Заробітна плата: 15 тисяч гривень.

Графік роботи: з 7:00 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1277

Мікробіолог, м. Київ

Корпорація "Артеріум" – українська фармацевтична компанія, яка упродовж 17 років займається оптовою реалізацією продукції ТМ "Артеріум", основними виробниками якої є заводи "Київмедпрепарат" (Київ) та "Галичфарм" (Львів). Компанія запрошуає на роботу мікробіолога.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1194

Старший інженер-технолог (дослідний центр), м.Київ

Корпорація "Артеріум" – українська фармацевтична компанія, яка упродовж 17 років займається оптовою реалізацією продукції ТМ "Артеріум", основними виробниками якої є заводи "Київмедпрепарат" (Київ) та "Галичфарм" (Львів). Компанія запрошуає на роботу старшого інженера-технолога.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1193

Оператор на виробництво (без досвіду), м. Ужгород

Підприємство ТОВ "Ядзакі Україна" запрошує на роботу оператора на виробництво.

Заробітна плата: 15 200 - 16 000 гривень.

Графік роботи: 2 зміни (1 — з 6:00 до 14:30, 2 — з 14:40 до 23:10).

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3YJNx6g

Столяр на виробництво, Київська область

Потрібен столяр на підприємство по виробництву ліжок з масиву дерева (сосна).

Заробітна плата: 20 000 - 30 000 гривень (договірна).

Графік роботи: можлива повна або часткова зайнятість.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3VhEB54

Столяр, м. Київ

На меблеве виробництво потрібен столяр з досвідом роботи.

Заробітна плата: 20 000 - 25 000 гривень.

Графік роботи: з понеділка по п'ятницю 9:00-18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3VeHKT7

Швачка на виробництво, м. Рівне

Підприємство шукає швачок для пошиття одягу.

Заробітна плата: 12 000 - 15 000 гривень (договірна)

Графік роботи: з понеділка по п'ятницю 09:00—17:30.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3BUmF9I

Швачка, м. Хмельницький

На швейне виробництво потрібні швеї або бригада швачок (можливо з мінімальним досвіду роботи).

Заробітна плата: 16 000 - 24 000 гривень.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3I0QTfj

Різноробочі в цех по виробництву круп, м. Вінниця

В цех по виробництву круп потрібні різноробочі.

Заробітна плата: 12 000 - 13 000 гривень.

Графік роботи: 8:00-17:00

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3BUFtpp

Комплектувальник на склад, м. Ужгород

Компанія Натяжних стель запрошує на роботу співробітника складу.

Заробітна плата: 10 000 - 20 000 гривень.

Графік роботи: з понеділка по п'ятницю 09:00—19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3Gdb5Jx