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Робота в Україні: топ-20 актуальних вакансій
Delo.ua спільно з кадровим порталом grc.ua та OLX Робота вибрали топ актуальних вакансій по всій Україні. Які фахівці потрібні для роботи на підприємствах, читайте у добірці.
Відкриті вакансії для роботи на підприємствах
Водій категорії С, С1
Торгово-виробнича компанія сантехнічних рішень та обладнання DUS Level запрошує до своєї команди водія категорії С, С1.
Заробітна плата: 18 тисяч гривень.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Графік роботи: ПН - СБ - плаваючий.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1217
Водій вантажівки категорії С (10 т), м. Бровари
Компанія Fozzy Group запрошує на роботу водіїв категорії "С" на авто Scania.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: 15 робочих/15 вихідних.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1544
Водій категорії E, м. Бровари
Компанія Fozzy Group запрошує на роботу водіїв категорії "Е" на авто MERCEDES Actros EURO 5, EURO 6.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: 15 робочих/15 вихідних.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1543
Інженер-землевпорядник, ДТЕК
ПрАТ "Нафтогазвидобування" запрошує на роботу інженера-землевпорядника.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1477
Інженер з технічного нагляду, ДТЕК
ПрАТ "Нафтогазвидобування" заапрошує на роботу інженера з технічного нагляду.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1473
Менеджер з продажів електроенергії та природного газу (В2В)
YASNO — бренд, під яким працює група компаній з постачання електроенергії, газу, рішень з енергоефективності та для електромобілів запрошує на роботу менеджера з продажів електроенергії та природнього газу.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1516
Диспетчер Диспетчерської служби РДЦ Дніпровського регіону
Укренерго запрошує на роботу диспетчера Диспетчерської служби РДЦ у Дніпровському регіоні.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: гнучкий, є можливість працювати віддалено.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1382
Головний технолог коксохімічного виробництва, м. Кривий Ріг
АрселорМіттал запрошує на роботу головного технолога коксохімічного виробництва.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1355
Керівник елеватора, м. Покровське
Відкрита вакансія керівника елеватора "Контрактова" (смт. Покровське, Дніпропетровська обл.).
Заробітна плата: від 40 тисяч гривень.
Графік роботи: з 8:00 до 18:00 (субота та неділя вихідний).
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1336
Фахівець по роботі з сільськогосподарською продукцією
Міжнародна агрокомпанія, оголошує конкурс на вакансію фахівець по роботі з с/г продукцією/ Execution specialist.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1322
Інженер-гідротехнік
"Сади Дніпра" запрошує до роботи інженера гідротехніка.
Заробітна плата: 15 тисяч гривень.
Графік роботи: з 7:00 до 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1277
Мікробіолог, м. Київ
Корпорація "Артеріум" – українська фармацевтична компанія, яка упродовж 17 років займається оптовою реалізацією продукції ТМ "Артеріум", основними виробниками якої є заводи "Київмедпрепарат" (Київ) та "Галичфарм" (Львів). Компанія запрошуає на роботу мікробіолога.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1194
Старший інженер-технолог (дослідний центр), м.Київ
Корпорація "Артеріум" – українська фармацевтична компанія, яка упродовж 17 років займається оптовою реалізацією продукції ТМ "Артеріум", основними виробниками якої є заводи "Київмедпрепарат" (Київ) та "Галичфарм" (Львів). Компанія запрошуає на роботу старшого інженера-технолога.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1193
Оператор на виробництво (без досвіду), м. Ужгород
Підприємство ТОВ "Ядзакі Україна" запрошує на роботу оператора на виробництво.
Заробітна плата: 15 200 - 16 000 гривень.
Графік роботи: 2 зміни (1 — з 6:00 до 14:30, 2 — з 14:40 до 23:10).
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3YJNx6g
Столяр на виробництво, Київська область
Потрібен столяр на підприємство по виробництву ліжок з масиву дерева (сосна).
Заробітна плата: 20 000 - 30 000 гривень (договірна).
Графік роботи: можлива повна або часткова зайнятість.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3VhEB54
Столяр, м. Київ
На меблеве виробництво потрібен столяр з досвідом роботи.
Заробітна плата: 20 000 - 25 000 гривень.
Графік роботи: з понеділка по п'ятницю 9:00-18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3VeHKT7
Швачка на виробництво, м. Рівне
Підприємство шукає швачок для пошиття одягу.
Заробітна плата: 12 000 - 15 000 гривень (договірна)
Графік роботи: з понеділка по п'ятницю 09:00—17:30.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3BUmF9I
Швачка, м. Хмельницький
На швейне виробництво потрібні швеї або бригада швачок (можливо з мінімальним досвіду роботи).
Заробітна плата: 16 000 - 24 000 гривень.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3I0QTfj
Різноробочі в цех по виробництву круп, м. Вінниця
В цех по виробництву круп потрібні різноробочі.
Заробітна плата: 12 000 - 13 000 гривень.
Графік роботи: 8:00-17:00
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3BUFtpp
Комплектувальник на склад, м. Ужгород
Компанія Натяжних стель запрошує на роботу співробітника складу.
Заробітна плата: 10 000 - 20 000 гривень.
Графік роботи: з понеділка по п'ятницю 09:00—19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3Gdb5Jx