Робота у сфері маркетингу та PR: топ актуальних вакансій в Україні

Delo.ua спільно з сайтом пошуку роботи Work.ua вибрали топ актуальних вакансій для тих, хто шукає роботу у сфері маркетингу та PR. Яких фахівців нині потребують компанії, читайте у добірці.

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Вакансії в Україні

PR Manager

Компанія EVO шукає PR Manager для сервісу електронного документообігу "Вчасно".

Заробітна плата: 28 000 – 30 000 гривень.

Графік роботи: повний робочий день; віддалена робота з можливістю відвідувати офіс в м. Київ.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3WxJdFz

Маркетолог

V12 Coffee to go - компанія у сфері франшиз кав’ярень самообслуговування в пошуку кандидатів на посаду маркетолога.

Заробітна плата: 40 000 гривень.

Графік роботи: не вказано; повна зайнятість.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3C7zMVl

Junior Internet Marketer (Google UAC)

Softum — продуктова IT-компанія, яка займається не тільки розробкою, але і просуванням власного продукту. Зараз компанія шукає у свою команду Junior Internet Marketer.

Заробітна плата: 12 000 – 14 000 гривень.

Графік роботи: Пн-Пт з 10:00 до 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3WSH4E3

SMM-менеджер

Профіцентр Квітка - компанія з 19-ти річним досвідом торгівлі електроінструментами та витратними матеріалами. Компанія представляє BOSCH, Klingspor, Makita, Karcher, Metabo та інші світові та українські бренди, включно з власними торговими марками. Наразі компанія запрошує на роботу SMM-менеджера.

Заробітна плата: 16 000 – 19 000 гривень.

Графік роботи: гібридний або повний.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3VxbY42

SMM-менеджер, маркетолог, м. Львів

Mavista — компанія з працевлаштування за кордоном, яка вже понад 8 років працює на міжнародному ринку запрошує на роботу співробітника у відділ маркетингу.

Заробітна плата: 12 000 – 22 000 гривень + бонуси.

Графік роботи: понеділок-п'ятниця 09:00—18:00/10:00−19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3vr6kG1

Junior маркетолог

Арбітражна команда, яка займається закупкою трафіку в різних вертикалях з 2019 року, в пошуках junior-маркетолога.

Заробітна плата: 20 000 гривень + бонуси.

Графік роботи: 5/2; з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3juDamt

Маркетолог

Група Компаній "Лан-Україна" заснована в 1995 році. Основною сферою діяльності нашої компанії є іморт, виробництво та дистрибюція якісних продуктів харчування, комплексні послуги по оренді складських приміщень, офісів і міні складів для компаній та приватних осіб відкриває вакансію маркетолога.

Заробітна плата: 20 000 гривень. Після випробувального терміну 25000 грн.

Графік роботи: пн-пт з 8:00—17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3WtHhxO

Таргетолог

М32 — це холдинг it-компаній з основними напрямками у сфері створення соціальних платформ, performance-маркетингу, а також безліч унікальних проектів. Зараз компанія у пошуках таргетолога.

Заробітна плата: 24 000 – 36 000 гривень.

Графік роботи: повна зайнятість; віддалено.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3jA7axA

SEO-спеціаліст (Junior, Middle)

iLION digital — агенція комплексного цифрового маркетингу. Понад 9 років ми допомагаємо компаніям з України, Європи та США залучати нових клієнтів та підвищувати продажі за допомогою інструментів цифрового маркетингу, та дієвих цифрових стратегій. Ключові напрямки: SEO, SEA Google, PPC, SMM, SERM. Наразі компанія запрошує на роботу SEO-спеціаліста.

Заробітна плата: 15 000 – 27 000 гривень (договірна).

Графік роботи: дистанційна робота.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3Ibcim4

Контент-менеджер

Education.ua — це великий каталог усіх навчальних закладів та подій, які існують в Україні та за її межами: виші, коледжі, училища, школи, курси, тренінги, репетитори. Наразі компанія запрошує на роботу контент-менеджера.

Заробітна плата: 15 000 – 20 000 гривень.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3YUzPNM

Маркетолог, SMM-менеджер

"Елеваторні системи" — виробник обладнання для зберігання і транспортування зернових з досвідом у сфері — майже 10 років. У зв’язку з розширенням компанія шукає співробітника на постійній основі в штат на вакансію маркетолога, SMM-менеджера.

Заробітна плата: 14 000 гривень (за результатами співбесіди).

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3WwgvVE

Спеціаліст відділу комунікації

Outsource Info Systems Group — це аутсорсингова компанія, яка допомагає зарубіжним партнерам залучити та підвищити ефективність свого бізнесу. Наразі компанія запрошує на роботу спеціаліста відділу комунікації.

Заробітна плата: 27 000 гривень + бонус.

Графік роботи: з 8:00 до 20:00, година обід та перерви протягом дня.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3i1IlKn

Маркетолог

iElectronics запрошує на роботу помічника маркетолога.

Заробітна плата: 10 000 – 20 000 гривень + бонус.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3I9dGFz

SMM-менеджер, маркетолог

Підприємство шукає SMM-менеджера, маркетолога.

Заробітна плата: 12 000 – 20 000 гривень.

Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3Q1kRlc

Маркетолог

Компанія "Vicosmetics" — дистриб’ютор косметологічних засобів, шукає в команду маркетолога, що доповнить колектив і займе місце в команді по просуванню косметологічних брендів.

Заробітна плата: 17 000 гривень.

Графік роботи: пн-пт з 9:00 по 18:00 (сб-нд вихідні).

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3jFJ2tu

Маркетолог-аналітик, м. Кам'янське

Дочірнє підприємство "Дніпродзержинський сталеливарний завод" ("Стальзавод") — велике високомеханізоване підприємство, виробник сталевого лиття для рухомого залізничного складу. Наразі компанія запрошує на роботу маркетолога-аналітика.

Заробітна плата: 25 000 гривень.

Графік роботи: пн. — пт., Сб., Нд. — вихідні дні; робочий день з 8:00 до 16:30;

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3Wut5os

Помічник маркетолога, менеджер по роботі з ілюстраторами

Компанія BRUSHME - виробник товарів для творчості запрошує на роботу помічника маркетолога/менеджера по роботі з ілюстраторами.

Заробітна плата: 12 000 – 16 000 гривень.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3WtMCFm

Email-маркетолог, м. Київ

ALFA Medical & SPA Development — компанія з оснащення і розвитку підприємств індустрії краси і здоров’я, SPA&Wellness об'єктів, а також медичних закладів, запрошує на роботу email-маркетолога.

Заробітна плата: 18 000 гривень.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3CabYQt

Маркетолог, керівник відділу маркетингу

"Гера" — це компанія, яка протягом 30 років працює на ринку торгово-касового устаткування. Компанія запрошує на роботу маркетолога, керівника відділу маркетингу.

Заробітна плата: 20 000 – 25 000 гривень (за результатами співбесіди).

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3VvihoG

Маркетолог, спеціаліст з соціальних медіа

ТОВ "Інтер-Агро С" — дистриб’ютор компаній виробників ЗЗР, насіннєвого матеріалу, мікродобрив, мінеральних добрив, у зв’язку з розширенням компанії, запрошує у команду маркетолога, помічника керівника.

Заробітна плата: 12 000 – 15 000 гривень.

Графік роботи: з 8.00 до 17.00. Обід з 12:00 до 13:00.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3VvqqJG

Маркетолог, м. Київ

Atlantmarket 15 років забезпечує клієнтів товарами для туризму та активного відпочинку. Наразі компанія запрошує на роботу маркетолога.

Заробітна плата: 30 000 – 50 000 гривень.

Графік роботи: з 8:00 до 17:00 з пн по пт; сб, нд вихідні.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3hZ7Z2u

Маркетолог, м. Київ

Міжнародна Компанія "СМІК", яка існує на ринку понад 10 років, запрошує на роботу маркетілога.

Заробітна плата: 18 700 гривень.

Графік роботи: повний робочий день; офіс/ віддалено вдома.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3Vvj0pU

Фахівець з маркетингової аналітики

Кондитерська корпорація ROSHEN запрошує на роботу фахівця з маркетингової аналітики.

Заробітна плата: 35 000 гривень.

Графік роботи: повна занятість.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3Vsmutb

Digital-маркетолог, PR manager

Виробнича компанія в сфері харчової промисловості запрошує на роботу Digital-маркетолога, PR менеджера.

Заробітна плата: 25 000 – 35 000 гривень.

Графік роботи: пн — пт 09:00 — 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3PZu8dq

Маркетолог в освітній проєкт

7eminar.com — платформа для бухгалтерів та кадровиків України шукає керівника в освітній проєкт 7eminar.com.

Заробітна плата: 30 000 гривень.

Графік роботи: 5/2, з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3voGSAX

Трейд-маркетолог

ТОВ "ВК "Авалон Груп" — компанія по виробництву безалкогольних напоїв і газованих вод запрошує в свою команду трейд-маркетолога.

Заробітна плата: 40 000 гривень + бонуси.

Графік роботи: з 8:00 — 17:00.

Подробиуі та анкета за посиланням: bit.ly/3jBsEdo

Адміністративний помічник відділу маркетингу, м. Київ

Компанія "Лінгвіст" запрошує на роботу адміністративного помічника відділу маркетингу.

Заробітна плата: 15 000 гривень.

Графік роботи: 9:00−18:00 (ПН-ЧТ), 9:00−17:00 (ПТ)

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3C4eMOX

Head of marketing

Sculptor — компанія у сфері продажу косметичних засобів та матеріалів для нарощування та догляду за віями. Компанія Sculptor відкриває вакансію Head of Marketing.

Заробітна плата: 30 000 гривень + бонуси KPI.

Графік роботи: віддалена робота.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3WxnY6G

Digital-маркетолог у мережу взуттєвих магазинів﻿

Компанія Vitto Rossi шукає інтернет-маркетолога.

Заробітна плата: 25 000 – 40 000 гривень.

Графік роботи: 5-денний робочий тиждень (повна зайнятість), з 9:00−18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3jDzfUJ

Менеджер маркетингових досліджень, аналітик, м. Київ

Компанія АГРІСТАТІС, постачальник послуг по організації маркетингових досліджень у сфері сільського господарства, запрошує в команду менеджера маркетингових досліджень, аналітика.

Заробітна плата: 27 000 гривень.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00, Пн — Пт.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3Q1uuR1

Маркетолог, SMM, бренд-менеджер

Компанія з виробництва, переробки і продажі ковбасної, м’ясної продукції та напівфабрикатів запрошує на роботу маркетолога, SMM, бренд-менеджера.

Заробітна плата: 14 000 гривень.

Графік роботи: повна зайнятість.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3I7KAGE

Бренд-менеджер, маркетолог

ПІК ПК- компанія виробник, імпортер, запрошує до команди бренд-менеджера, маркетолога для власних торгових марок (SCHOPFER, RooFFix, Nobile Smart, Snow Monster, AnyFem, Loft beton).

Заробітна плата: 35 000 гривень.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3I5x2vr

Інтернет-маркетолог (PPC, SEO, SMM), адміністратор веб-сайту, м. Бровари

ТОВ "СКЛАД ПЛЮС" — компанія з комплексної організації складського зберігання та вантажообробки запрошує на роботу інтернет-маркетолога, адміністратора веб-сайту.

Заробітна плата: 30 000 гривень.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3G3lara

PR-менеджер, м. Київ

"ВАРТО" — агенція комунікацій, що надає PR послуги з 2005 року, запрошує на роботу PR-менеджера.

Заробітна плата: 25 000 – 32 000 гривень.

Графік роботи: пн-пт з 09:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3Vxp7do