Четыре навыка, которые все больше становятся востребованными на рынке труда

Новый отчет Burning Glass Institute показывает, что умение использовать искусственный интеллект и навыки машинного обучения является не только одним из самых распространенных на рынке труда, но их наличие повышает шанс получать высокую зарплату.

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Forbes опубликовал исследования о быстро развивающихся наборах навыков на рынке труда. Отчет Burning Glass Institute, подготовленный в партнерстве с Business-Higher Education Forum и Wiley, показывает, что искусственный интеллект и навыки машинного обучения являются одними из самых быстрорастущих и распространенных на рынке труда. Владение ими может дать возможность работникам в своей работе получать повышенную заработную плату.

"Представление о том, что автоматизация – это скрытая угроза на горизонте, – это то, что нам следует переосмыслить", – говорит президент некоммерческой организации по исследованию рынка труда Burning Glass Institute Мэтт Сигельман.

По его словам, люди, чья работа предполагает использование навыков автоматизации, получают гораздо больше, чем те, кто этого не делает.

Тем не менее, он признает, что навыки быстро меняются в средней профессии и те, кто не успевает за развитием навыков, могут столкнуться с проблемами при выполнении рабочих задач.

"Вытеснение, которое мы наблюдаем, возможно, связано не столько с исчезающими рабочими местами, а с работами, требующими совершенно новых наборов навыков, которыми люди сегодня еще не овладели", - говорит Мэтт Сигельман.

На какие навыки следует обратить внимание соискателям работы

В Burning Glass Institutе проанализировали данные из 228 миллионов объявлений о работе за последние семь лет, сгруппировав примерно 30 000 навыков – от сварки до обработки данных – в 444 отраслях от производства до анализа данных.

По словам президента некоммерческой организации по исследованию рынка труда Burning Glass Institute Мэтта Сигельмана, благодаря своим темпам роста и охвата были выделены четыре навыка, которые становятся все более востребованными на рынке труда, а именно:

Искусственный интеллект и машинное обучение. Облачные вычисления.

Управление продуктами. Навыки работы с социальными сетями.



Исследователи пришли к выводу, что при владении этими навыками можно быстро найти работу потому, что большое количество работодателей хотят нанимать людей, имеющих эти навыки.

"Это навыки, которые, скорее всего, будут интегрированы в выполняемую работу", — говорит Сигельман. Для сравнения: в 2021 году каждая восьмая вакансия требовала одного из этих навыков.

Ранее Сигельман подчеркивал, что видит дисбаланс людей с определенными навыками, необходимыми рынку. Его исследования показывают, что за последние пять лет в средней профессии было заменено 37% навыков "из-за автоматизации, технологии, а также из-за распространения навыков на рынке".

Рабочая сила будущего

Подробный отчет также обнаружил, что люди, которые развивают вышеупомянутые навыки, больше востребованы в США и получают повышенную заработную плату.

Кроме того, он назвал навыки, демонстрирующие относительно медленное или негативное развитие. В них входят бизнес-консультации, специализированные продажи, архитектура и администрирование баз данных, а также веб-дизайн и разработка. Сокращающиеся профессии включают администраторов баз данных, персональных финансовых советников и аудиторов.

Лицам, которые ищут работу, Сигельман советует больше думать о развитии навыков, а не о конкретной компании, где человек хочет работать.

Найдя вакансию, где прописаны навыки, быстро развивающиеся согласно исследованию, люди могут найти возможности в тех областях, где нужны эти умения.