Рост зарплат и отмена "мужских/женских" профессий: какими будут тренды рынка труда в 2023 году

Работодатели планируют повышать зарплаты и предоставлять комфортные условия труда со светом и Интернетом в 2023 году.

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Кадровый портал Work.ua пообщался с HR-специалистами 37 компаний и выделил топ-10 трендов рынка труда в 2023 году.



1. Рост зарплат

Несмотря на неизвестность, большинство работодателей планирует пересмотр зарплат. Рост может составить от 8 до 30% в зависимости от ситуации в стране и конкуренции за специалистов. Компании будут внимательно следить за тем, чтобы уровень зарплаты их работников был конкурентоспособным.

2. Работодатели со светом, связью и поддержкой

Компании постараются создавать для сотрудников ощущение "сильного плеча". В частности, будут закрывать базовые потребности (свет, интернет, тепло), предоставлять комфортные условия труда и запросы сотрудников. Основные акценты будут на корпоративных ценностях, общественной позиции и социальной ответственности. Люди будут оставаться лояльными к компаниям, когда будут видеть их поддержку Украины и чувствовать заботу о себе и своей семье.

3. Дисбаланс и возможный недостаток квалифицированных кандидатов

По данным Work.ua, количество вакансий в западных областях Украины почти достигло довоенного уровня и составляет более 90% к февралю 2022 года. В Киеве, центральных и южных областях рынок труда восстановился примерно на треть. Война повлекла за собой вынужденное переселение на мероприятие, что создало там перенасыщение кадрами, а в других регионах может наблюдаться недостаток.

Многие специалисты уехали из страны или пока не желают рассматривать новые предложения из-за нестабильности. Когда ситуация в стране изменится к лучшему, работодатели постараются вернуть в Украину своих сотрудников, работающих удаленно из-за границы. Если возвращение специалистов из других стран не произойдет, может возникнуть нехватка квалифицированных кадров, за которые работодатели будут соревноваться.

4. Не время для риска и карьеры

Смена работы во время войны — это дополнительный стресс, не только психологический, но и финансовый: если не найдешь работу, не будет на что жить. Часть кандидатов перестала рассматривать новые предложения. После полномасштабного вторжения наблюдались сокращение персонала, закрытие компаний, конкуренция соискателей выросла в пять раз и просто работать было за успех.

Поэтому карьерные и зарплатные амбиции могут быть отложены до лучших времен. Люди не готовы рисковать и даже соглашаются работать за меньшую зарплату или неполный день для того, чтобы остаться в своей компании. Еще одна причина, почему люди не меняют работу, – это проявление лояльности сотрудников и готовность вместе с компанией преодолевать препятствия.

5. Работа не по 8 часов, а на результат

Ракетные обстрелы, отключение электроэнергии, перебои со связью — это негативно влияет на бизнес. Но бизнес — это система, которая должна работать, несмотря ни на что. Компании будут обеспечивать поддержку и защиту сотрудникам, которые в свою очередь будут поддерживать бизнес и искать возможности работать, когда есть возможность — рано утром, вечером или в выходные. Процесс переходит на второй план, первоочередным становится результат.

6. Больше возможностей будет у тех, кто готов учиться

Происходит смена рекрутинга: из "найти уже умеющего сотрудника" на "найти сотрудника, который имеет талант и готовность учиться тому, что надо". Учитывая ситуацию с миграцией украинцев за границу, переселением на запад и дисбалансом кандидатов внутри страны, при поиске сотрудников компании будут фокусироваться на личных качествах людей и проводить интенсивное обучение внутри компании. Работодатели сосредоточатся на развитии имеющихся сотрудников и удержании их от переезда.

7. Эмоциональная стойкость как конкурентное преимущество

Быть открытым к изменениям и уметь быстро адаптироваться к ситуации, не теряя эффективность, важно конкурентное преимущество кандидата сейчас и в будущем. Работодатели стали обращать на эмоциональное состояние кандидата больше внимания, чем на его профессиональные навыки.

Каждый человек воспринимает войну по-разному, так что задача HR будет понять, какое эмоциональное состояние у кандидата, поскольку депрессивное настроение работников негативно влияет на эффективность выполнения рабочих процессов.

8. Отмена "мужских/женских" профессий

Около миллиона украинцев находятся в рядах ВСУ и защищают страну, большинство из них – мужчины. В этой связи у работодателей изменится отношение к подбору сотрудников с учетом пола. Поэтому все больше женщин начнут овладевать "мужскими" профессиями и добьются успеха. Работодатели поймут, что у профессиональности нет гендера, возраста и каких-либо других ограничений.

9. Компании будут учитывать потребности участников боевых действий

Компании будут учиться правильно взаимодействовать с пострадавшими от войны сотрудниками, которые были в оккупации, участвовали в боевых действиях и вернутся к мирной жизни. Определенный процент работников составят люди с инвалидностью. Поэтому нужно будет обустроить безбарьерные офисы и рабочие места соответствующими условиями в большем количестве: устанавливать пандусы, перила и другое оборудование.

10. Психологическая поддержка всех сотрудников

Важную роль в компаниях будет играть психологическая поддержка, овладение правилами и навыками работы со стрессом, посттравматическим синдромом, паническими атаками и эмоциональным выгоранием. Главная задача будет — не оставлять людей наедине с их проблемами, помогать, держаться командой как единой семьей.

Большую часть времени будут занимать меры по поддержанию психоэмоционального состояния работников. Корпоративные развлекательные мероприятия, оценка производительности и прочие обычные для HR практики будут не в приоритете.

Напомним, ранее сообщалось, что негативные последствия кризиса на рынке труда во время войны испытало на себе подавляющее большинство украинцев. данный момент продолжают работать и получать заработную плату в полном объеме только 23%.