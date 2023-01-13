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Водитель, консультант, продавец, кассир и другие вакансии в сфере ритейла: топ подборка
Delo.ua совместно с сайтом поиска работы Work.ua составили список актуальных вакансий в сфере ритейла. Какие специалисты нужны читайте в подборке.
Актуальные вакансии в Украине
Продавец-консультант, г. Львов
Vodafone Retail приглашает на работу продавца-консультанта.
Зарплата: 16 000 грн.Подписывайтесь на наш YouTube канал
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4982713/
Продавец, консультант-стилист, г. Киев
One Group приглашает на работу продавца, консульта-стилиста для работы в ТРЦ.
Зарплата: 16 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5004148/
Продавец-консультант, г. Берегово
Dnipro-M приглашает на работу продавца-консультанта.
Зарплата: 12 000 – 18 000 грн.
График работы: 6/1 с 8:00 до 19:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4998566/
Продавец-консультант, г. Черновцы
MTA, сеть магазинов цифровой техники, приглашает на работу продавца-консультанта.
Зарплата: 15 000 – 25 000 грн.
График работы: 8-часовой рабочий день, 1-2 "плавающих" выходных в неделю.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3347282/
Менеджер по закупкам, г. Каменское
В связи с открытием нового филиала предприятию Oil Sales требуются сотрудники в офис без опыта работы.
Зарплата: 10 000 грн (по результатам собеседования).
График работы: пн.-пт., с 8:00 до 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4829072/
Продавец-консультант, кассир розничной торговли, г. Одесса
Сеть магазинов по продаже морепродуктов "Королевский краб" в связи с расширением штата приглашает на работу продавца-консультанта\кассира розничной торговли.
Зарплата: 12 000 – 15 000 грн.
График работы: 09:00 - 21:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4766299/
Кассир отделения обмена валют, г. Днепр
NaMomente – сеть отделений обмена валют в городе Днепр в связи с постоянным расширением сети отделений обмена валют, ищет сотрудников на должность кассира на длительный период времени (от года).
Зарплата: 15 000 – 20 000 грн.
График работы: 3/3 с 9:00 до 20:00 (количество смен можно увеличить по желанию).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4958930/
Кассир ресторана, г. Львов
Рестораны здорового питания Tomatina приглашает на работу кассира.
Заработная плата: 13 800 грн (через 6 мес + 10%, и через 6 мес + 10%).
График работы: посменный.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4986408/
Продавец-кассир, г. Киев
Магазин растений "Цветочный Ангел" открывает набор инициативных сотрудников на должность продавца-кассира, что обеспечит первоклассное обслуживание и качественную консультацию нашим клиентам.
Зарплата: 16 000 грн+ бонусы и чаевые.
График работы: 5/2.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5004511/
Кассир, г. Львов
Comfy приглашает на работу кассира.
Зарплата: 10 000 – 11 400 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4888216/
Кассир филиала (склады), г. Тернополь
Компания объявляет конкурс на замещение вакантной должности кассира филиала.
Зарплата: 10 000 – 15 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3619164/
Продавец за прилавок, г. Киев
NOVUS — сеть супермаркетов с международным опытом, приглашает на работу продавца за прилавок (Кадетская роща).
Зарплата: 9 700 грн.
График работы: 4/4, 7/7 по 12 часов (1 час обеденного перерыва), выходные — плавающие.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4684560/
Продавец, г. Львов
Сеть магазинов сувениров и подарков КРАМ приглашает на работу продавца.
Зарплата: 14 000 – 18 000 грн (часовая ставка +бонус).
График работы: посменный график работы, (работаем по 12 ч, или по согласованию,), в месяц около 220 рабочих часов.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4970338/
Заведующий магазином, г. Кривой Рог
Маркетопт приглашает на работу заведующего магазином.
Зарплата: 13 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4994245/
Администратор магазина, г. Харьков
The Body Shop в ТРЦ Nikolsky приглашает в свою команду администратора магазина.
Зарплата: 16 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5007688/
Администратор минимаркета, г. Киев
Сеть продуктовых супермаркетов Фора приглашает на работу администратора магазина.
Зарплата: 15 000 – 16 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5003632/
Кассир торгового зала, г. Киев
Сеть продуктовых супермаркетов Фора приглашает на работу кассира торгового зала.
Зарплата: 11 000 – 13 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4939269/
Менеджер по продажам, г. Ровно
Компания Selm приглашает на работу менеджера по продажам с/х запчастей.
Заработная плата: 20 000 – 30 000 грн (оклад + % от продаж).
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4790613/
Менеджер по продажам, г. Ровно
Дезодар – украинская компания, работающая на рынке препаратов дезинфекции и антисептиков, приглашает на работу менеджера по продажам.
Зарплата: 12 000 – 30 000 грн (ставка+бонус).
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4989941/
Администратор офиса, товаровед-кассир, г. Львов
Эстетик Фарма – официальный дистрибьютор европейских марок в сфере эстетической косметологии: Jalor (Швейцария), Aerazen Lab (Италия), Dermica (Швейцария), уникальный аппликационный анестетик Lidopin. В связи с развитием компания приглашает на работу администратора офиса.
Заработная плата: 15 000 – 18 000 грн.
График работы: пн-пт с 10:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4976996/
Кладовщик-водитель, г. Киев
"Динамика ДП" - компания по продаже автомобильных масел и жидкостей на рынке Украины приглашает на работу кладовщика - водителя.
Зарплата: 15 000 грн.
График работы: с 8:00 до 17:00, пятидневная рабочая неделя.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3217768/