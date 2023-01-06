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- Работа и образование
- Дата публикации
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Топ вакансий в Украине: какие специалисты нужны
Delo.ua совместно с сайтом поиска работы Work.ua и OLX Работа составили подборку актуальных вакансий разных категорий. Какие специалисты нужны читайте в подборке.
Актуальные вакансии в Украине
Системный администратор, г. Киев
Производственное предприятие "Укркабель" приглашает на работу системного администратора.
Зарплата: 20 000 гривен.Подписывайтесь на наш Telegram канал
График работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5001787/
Middle front-end developer (Vue.js), г. Киев
Industrial Media - digital-агентство, которое помогает компаниям и брендам покорять аудиторию онлайн и офлайн приглашает на работу Middle front-end developer.
Зарплата: 30 000 – 48 000 гривен.
График работы: с 9:00 до 18:00; с 10:00 до 19:00; с 11:00 до 20:00 (на выбор), выходные дни – суббота, воскресенье.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3997280/
Бизнес-аналитик, г. Киев
Компания IBox в поисках бизнес-аналитика.
Зарплата: 30 000 – 40 000 гривен.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4997362/
Администратор на ресепшен, г. Харьков
В отель требуется высококвалифицированный специалист на ресепшн.
Зарплата: от 13 000 гривен.
График работы: 5/2, 8-часовой рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4872185/
Управляющий магазином, г. Винница
Сеть магазинов - салонов "Med-Magazin.ua" приглашает принять участие в конкурсе на вакансию "Управляющий магазином".
Зарплата: 15 000 – 18 000 гривен.
График работы: с 10:00 до 19:00, пн-пт.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4993575/
Бухгалтер по заработной плате, г. Львов
Компания ADS приглашает на работу бухгалтера по заработной плате.
Зарплата: 16 000 – 20 000 гривен.
График работы: ПН-ПТ с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4929102/
Экономист, г. Днепр
"Днепрометаллсервис" приглашает на работу экономиста.
Зарплата: 13 000 – 15 000 гривен.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4933533/
Бухгалтер-экономист, г. Ровно
Компания приглашает на постоянную работу опытного бухгалтера-экономиста по ведению управленческого учета.
Зарплата: 18 000 – 20 000 гривен.
График работы: ПН-ПТ с 9:00 до 18:00.
Подробности таанкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/2739023/
Инспектор отдела кадров, г. Киев
Торговая сеть "СМАРТШОП" приглашает на работу инспектора отдела кадров для работы в национальной компании, специализирующейся на продаже мобильных телефонов, аксессуаров и бытовой техники.
Зарплата: 30 000 гривен.
График работы: 5/2.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4939700/
Инженер по охране труда и пожарной безопасности, г. Киев
Производственные компании ООО "СТ СПЕЦМОНТАЖ" и "Ловекс-К" - компании в сфере производства систем промышленной вентиляции, кондиционирования и комплектующих к ним приглашают на работу инженера по охране труда и пожарной безопасности.
Зарплата: 20 000 гривен.
График работы: ПН-ПТ с 8:00 до 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5003079/
HR-менеджер в кол-центр, г. Запорожье
Требуется HR-менеджер в call-центр для постоянной работы.
Зарплата: 20 000 гривен.
График работы: ПН по ПТ с 09:00 до 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5001903/
Администратор гостиницы, г. Ровно
Гостинично-ресторанный комплекс София ищет администратора отеля.
Заработная плата: 11 000 – 15 000 грн+%.
График работы: сутки/два с 09:00 до 09:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4379047/
Администратор кафе, г. Николаев
Украинская сеть АЗК UPG и сеть VIVO cafe в поисках администратора кафе.
Зарплата: 15 000 гривен+%.
График работы: 5/2 (вт - суб).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4993844/
Администратор ресторана, г. Львов
Зарабатывает администратор ресторана с опытом работы.
Зарплата: 14 500 – 15 500 грн+%.
График работы: 3/3 или 2/2 с 10:00 до 22:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4881813/
Фотограф в интернет-магазине, г. Одесса
Украинский бренд ищет фотографа/Content creator, который обожает мир Fashion и готов создавать мощный продукт.
Зарплата: 16 000 – 18 000 гривен.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5000768/
Ведущий мероприятий, г. Житомир
Коммунальное заведение "Дворец культуры" Житомирского городского совета ищет ведущего мероприятий (лишь оффлайн и на полную занятость).
Зарплата: 10 000 – 12 000 гривен.
График работы: работа в торжественные дни на мероприятиях.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4991831/
Редактор-переводчик по английскому языку, дистанционно
Компании "Речь", одной из переводческих компаний Украины, требуется редактор-переводчик текстов в парах английский-русский/украинский.
Зарплата: 22 000 – 35 000 гривен.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4204229/
Копирайтер, дистанционно
Atlantmarket приглашает на работу копирайтера.
Зарплата: 15 000 – 18 000 гривен.
График работы: с 8:00 до 17:00 с пн по пт; сб, вс выходные.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5001972/
Флексопечатник, г. Харьков
Производственная компания по производству полиэтиленовой продукции приглашает в свою команду флексопечатника, машиниста экструдера.
Зарплата: 15 000 – 20 000 гривен.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4659793/
Электрик, г. Киев
Компания NOVUS – сеть супермаркетов в Украине, приглашает в свою команду электричество.
Зарплата: 16 000 гривен.
График работы: 3/3 с 08:00 до 22:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4978144/
Контроллер качества, г. Мукачево
Компания Фишер-Мукачево приглашает на работу контроллера качества.
Зарплата: 25 000 гривен.
График работы: И смена.: 06:30−17:00; ІІ смена. 17:00-03:30.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4432116/
Швея-рабочий на пошив мешкотары, г. Черкассы
На постоянную работу по пошиву полипропиленовой тары нужны работники.
Зарплата: 15 000 – 20 000 гривен.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4646480/
Водитель грузового автомобиля, г. Ужгород
ООО Вторресурсы Запад приглашает на работу водителя грузового автомобиля.
Зарплата: 17 000 – 22 000 гривен.
График работы: Пн-Пт 8:00 - 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5001667/
Водитель на авто компании, г. Киев
Fozzy Group приглашает на работу водителей категории "С", "Е" на автомобиле SCANIA MERCEDES Actros EURO 5, EURO 6.
Зарплата: 24 000 гривен.
График работы: 15 рабочих/15 выходных.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4970548/
Инкассатор-водитель (ГО), г. Черкассы
ПриватБанк приглашает на работу инкассатора-водителя.
Зарплата: 20 000 гривен.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4998302/
Мастер маникюра, г. Киев
Салон красоты КАРАМЕЛЬ ищет мастера маникюра, педикюра и наращивания ногтей.
Заработная плата: 8 000 – 20 000 грн.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3QfMK9d
Водитель категории СЕ, г. Черкассы
Требуется водитель категории СЭ для работы в Украине и за границей.
Заработная плата: 45 000 – 80 000 грн.
График работы: полная занятость.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3CikgGa
Промоутер, г. Одесса
Требуется промоутер в магазин бижутерии Bobiju.
Заработная плата: 12 000 – 14 000 грн.
График работы: по 7 часов в день.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3WFJ2rY
Помощник бухгалтера, г. Харьков
В офис нужен помощник бухгалтера (до 30 лет), проживающий в районе Алексеевки, Павлово Поле.
Заработная плата: 9 000 – 10 000 грн.
График работы: ПН-ПТ с 09:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3QcgUKG
Мастер по ремонту смартфонов, г. Харьков
Компания ищет мастера по ремонту смартфонов Android, Apple.
Заработная плата: 16 000 – 20 000 грн.
График работы: 5/2 или 6/1. В рабочие дни с 9:00 до 18:00, воскресенье с 10:00 до 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3VGDBHI
Механик Авторемонт ТИР, г. Луцк
Компания ищет механика автослесаря.
Заработная плата: 13 – 19 000 грн (договорная).
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3vPF9VH
Копирайтер, г. Житомир
ФОП Колесников С.В. ищет копирайтера для удаленного сотрудничества.
Заработная плата: 6 000 – 10 000 грн.
График работы: гибкий (любых суток можно заниматься написанием).
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3IeFad5
Водитель топливовоза, г. Львов
ОККО – компания критической инфраструктуры приглашает в свою команду водителя.
Заработная плата: 20 000 – 21 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Q4PG8J
Швея, г. Тернополь
В связи с расширением производства объявляется набор швей.
Заработная плата: 15 000 – 20 000 грн.
График работы: гибкий.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3WW7vsL
Мастер, инженер по ремонту офисной техники, г. Тернополь
Компания ищет мастера, инженера по ремонту офисной техники, который сможет обеспечить быстрого и качественного ремонта техники: принтер, МФУ, плоттер, копировальный аппарат.
Заработная плата: 14 500 – 18 000 грн.
График работы: с 9:00 до 18:00 (обязательная пунктуальность), сб.-вс. — исх.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Q9Szot
Мастер по ремонту обуви, изготовлению дубликата ключей, г. Херсон
Нужен ответственный с опытом работы мастер по ремонту обуви, изготовление дубликата ключей, заточка инструмента, знания и возможности ремонта мелкобытовой техники приветствуется.
Заработная плата: 10 000 – 15 000 грн.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Iqu9oS
Рабочий-альпинист со снаряжением, г. Херсон
Нужен рабочий – альпинист со своим снаряжением.
Заработная плата: 6 000 – 12 000 грн.
График работы: неполный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Z2LhqP