Топ вакансий в Украине: какие специалисты нужны

Delo.ua совместно с сайтом поиска работы Work.ua и OLX Работа составили подборку актуальных вакансий разных категорий. Какие специалисты нужны читайте в подборке.

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Актуальные вакансии в Украине

Системный администратор, г. Киев

Производственное предприятие "Укркабель" приглашает на работу системного администратора.

Зарплата: 20 000 гривен.

График работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5001787/

Middle front-end developer (Vue.js), г. Киев

Industrial Media - digital-агентство, которое помогает компаниям и брендам покорять аудиторию онлайн и офлайн приглашает на работу Middle front-end developer.

Зарплата: 30 000 – 48 000 гривен.

График работы: с 9:00 до 18:00; с 10:00 до 19:00; с 11:00 до 20:00 (на выбор), выходные дни – суббота, воскресенье.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3997280/

Бизнес-аналитик, г. Киев

Компания IBox в поисках бизнес-аналитика.

Зарплата: 30 000 – 40 000 гривен.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4997362/

Администратор на ресепшен, г. Харьков

В отель требуется высококвалифицированный специалист на ресепшн.

Зарплата: от 13 000 гривен.

График работы: 5/2, 8-часовой рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4872185/

Управляющий магазином, г. Винница

Сеть магазинов - салонов "Med-Magazin.ua" приглашает принять участие в конкурсе на вакансию "Управляющий магазином".

Зарплата: 15 000 – 18 000 гривен.

График работы: с 10:00 до 19:00, пн-пт.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4993575/

Бухгалтер по заработной плате, г. Львов

Компания ADS приглашает на работу бухгалтера по заработной плате.

Зарплата: 16 000 – 20 000 гривен.

График работы: ПН-ПТ с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4929102/

Экономист, г. Днепр

"Днепрометаллсервис" приглашает на работу экономиста.

Зарплата: 13 000 – 15 000 гривен.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4933533/

Бухгалтер-экономист, г. Ровно

Компания приглашает на постоянную работу опытного бухгалтера-экономиста по ведению управленческого учета.

Зарплата: 18 000 – 20 000 гривен.

График работы: ПН-ПТ с 9:00 до 18:00.

Подробности таанкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/2739023/

Инспектор отдела кадров, г. Киев

Торговая сеть "СМАРТШОП" приглашает на работу инспектора отдела кадров для работы в национальной компании, специализирующейся на продаже мобильных телефонов, аксессуаров и бытовой техники.

Зарплата: 30 000 гривен.

График работы: 5/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4939700/

Инженер по охране труда и пожарной безопасности, г. Киев

Производственные компании ООО "СТ СПЕЦМОНТАЖ" и "Ловекс-К" - компании в сфере производства систем промышленной вентиляции, кондиционирования и комплектующих к ним приглашают на работу инженера по охране труда и пожарной безопасности.

Зарплата: 20 000 гривен.

График работы: ПН-ПТ с 8:00 до 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5003079/

HR-менеджер в кол-центр, г. Запорожье

Требуется HR-менеджер в call-центр для постоянной работы.

Зарплата: 20 000 гривен.

График работы: ПН по ПТ с 09:00 до 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5001903/

Администратор гостиницы, г. Ровно

Гостинично-ресторанный комплекс София ищет администратора отеля.

Заработная плата: 11 000 – 15 000 грн+%.

График работы: сутки/два с 09:00 до 09:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4379047/

Администратор кафе, г. Николаев

Украинская сеть АЗК UPG и сеть VIVO cafe в поисках администратора кафе.

Зарплата: 15 000 гривен+%.

График работы: 5/2 (вт - суб).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4993844/

Администратор ресторана, г. Львов

Зарабатывает администратор ресторана с опытом работы.

Зарплата: 14 500 – 15 500 грн+%.

График работы: 3/3 или 2/2 с 10:00 до 22:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4881813/

Фотограф в интернет-магазине, г. Одесса

Украинский бренд ищет фотографа/Content creator, который обожает мир Fashion и готов создавать мощный продукт.

Зарплата: 16 000 – 18 000 гривен.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5000768/

Ведущий мероприятий, г. Житомир

Коммунальное заведение "Дворец культуры" Житомирского городского совета ищет ведущего мероприятий (лишь оффлайн и на полную занятость).

Зарплата: 10 000 – 12 000 гривен.

График работы: работа в торжественные дни на мероприятиях.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4991831/

Редактор-переводчик по английскому языку, дистанционно

Компании "Речь", одной из переводческих компаний Украины, требуется редактор-переводчик текстов в парах английский-русский/украинский.

Зарплата: 22 000 – 35 000 гривен.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4204229/

Копирайтер, дистанционно

Atlantmarket приглашает на работу копирайтера.

Зарплата: 15 000 – 18 000 гривен.

График работы: с 8:00 до 17:00 с пн по пт; сб, вс выходные.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5001972/

Флексопечатник, г. Харьков

Производственная компания по производству полиэтиленовой продукции приглашает в свою команду флексопечатника, машиниста экструдера.

Зарплата: 15 000 – 20 000 гривен.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4659793/

Электрик, г. Киев

Компания NOVUS – сеть супермаркетов в Украине, приглашает в свою команду электричество.

Зарплата: 16 000 гривен.

График работы: 3/3 с 08:00 до 22:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4978144/

Контроллер качества, г. Мукачево

Компания Фишер-Мукачево приглашает на работу контроллера качества.

Зарплата: 25 000 гривен.

График работы: И смена.: 06:30−17:00; ІІ смена. 17:00-03:30.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4432116/

Швея-рабочий на пошив мешкотары, г. Черкассы

На постоянную работу по пошиву полипропиленовой тары нужны работники.

Зарплата: 15 000 – 20 000 гривен.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4646480/

Водитель грузового автомобиля, г. Ужгород

ООО Вторресурсы Запад приглашает на работу водителя грузового автомобиля.

Зарплата: 17 000 – 22 000 гривен.

График работы: Пн-Пт 8:00 - 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5001667/

Водитель на авто компании, г. Киев

Fozzy Group приглашает на работу водителей категории "С", "Е" на автомобиле SCANIA MERCEDES Actros EURO 5, EURO 6.

Зарплата: 24 000 гривен.

График работы: 15 рабочих/15 выходных.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4970548/

Инкассатор-водитель (ГО), г. Черкассы

ПриватБанк приглашает на работу инкассатора-водителя.

Зарплата: 20 000 гривен.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4998302/

Мастер маникюра, г. Киев

Салон красоты КАРАМЕЛЬ ищет мастера маникюра, педикюра и наращивания ногтей.

Заработная плата: 8 000 – 20 000 грн.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3QfMK9d

Водитель категории СЕ, г. Черкассы

Требуется водитель категории СЭ для работы в Украине и за границей.

Заработная плата: 45 000 – 80 000 грн.

График работы: полная занятость.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3CikgGa

Промоутер, г. Одесса

Требуется промоутер в магазин бижутерии Bobiju.

Заработная плата: 12 000 – 14 000 грн.

График работы: по 7 часов в день.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3WFJ2rY

Помощник бухгалтера, г. Харьков

В офис нужен помощник бухгалтера (до 30 лет), проживающий в районе Алексеевки, Павлово Поле.

Заработная плата: 9 000 – 10 000 грн.

График работы: ПН-ПТ с 09:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3QcgUKG

Мастер по ремонту смартфонов, г. Харьков

Компания ищет мастера по ремонту смартфонов Android, Apple.

Заработная плата: 16 000 – 20 000 грн.

График работы: 5/2 или 6/1. В рабочие дни с 9:00 до 18:00, воскресенье с 10:00 до 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3VGDBHI

Механик Авторемонт ТИР, г. Луцк

Компания ищет механика автослесаря.

Заработная плата: 13 – 19 000 грн (договорная).

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3vPF9VH

Копирайтер, г. Житомир

ФОП Колесников С.В. ищет копирайтера для удаленного сотрудничества.

Заработная плата: 6 000 – 10 000 грн.

График работы: гибкий (любых суток можно заниматься написанием).

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3IeFad5

Водитель топливовоза, г. Львов

ОККО – компания критической инфраструктуры приглашает в свою команду водителя.

Заработная плата: 20 000 – 21 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Q4PG8J

Швея, г. Тернополь

В связи с расширением производства объявляется набор швей.

Заработная плата: 15 000 – 20 000 грн.

График работы: гибкий.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3WW7vsL

Мастер, инженер по ремонту офисной техники, г. Тернополь

Компания ищет мастера, инженера по ремонту офисной техники, который сможет обеспечить быстрого и качественного ремонта техники: принтер, МФУ, плоттер, копировальный аппарат.

Заработная плата: 14 500 – 18 000 грн.

График работы: с 9:00 до 18:00 (обязательная пунктуальность), сб.-вс. — исх.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Q9Szot

Мастер по ремонту обуви, изготовлению дубликата ключей, г. Херсон

Нужен ответственный с опытом работы мастер по ремонту обуви, изготовление дубликата ключей, заточка инструмента, знания и возможности ремонта мелкобытовой техники приветствуется.

Заработная плата: 10 000 – 15 000 грн.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Iqu9oS

Рабочий-альпинист со снаряжением, г. Херсон

Нужен рабочий – альпинист со своим снаряжением.

Заработная плата: 6 000 – 12 000 грн.

График работы: неполный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Z2LhqP