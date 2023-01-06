Топ вакансій в Україні: які фахівці потрібні

Delo.ua спільно з сайтом пошуку роботи Work.ua та OLX Робота склали добірку актуальних вакансій різних категорій. Які фахівці потрібні, читайте у добірці.

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Актуальні вакансії в Україні

Системний адміністратор, м. Київ

Виробниче підприємство "Укркабель" запрошує на роботу системного адміністратора.

Заробітна плата: 20 000 гривень.

Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 09:00 по 18:00.

Подробиці та анкета за посиланям: https://www.work.ua/jobs/5001787/

Middle front-end developer (Vue.js), м. Київ

Industrial Media — digital-агенція, яке допомагає компаніям та брендам підкорювати аудиторію онлайн та офлайн запрошує на роботу Middle front-end developer.

Заробітна плата: 30 000 – 48 000 гривень.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00; з 10:00 до 19:00; з 11:00 до 20:00 (на вибір), вихідні дні — субота, неділя.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3997280/

Бізнес-аналітик, м. Київ

Компанія IBox в пошуках бізнес аналітика.

Заробітна плата: 30 000 – 40 000 гривень.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4997362/

Адміністратор на ресепшен, м. Харків

В готель потрібен висококваліфікований фахівець на ресепшн.

Заробітна плата: від 13 000 гривень.

Графік роботи: 5/2, 8-ми часовий робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4872185/

Керуючий магазином, м. Вінниця

Мережа магазинів — салонів "Med-Magazin.ua" запрошує прийняти участь в конкурсі на вакансію "Керуючий магазином" .

Заробітна плата: 15 000 – 18 000 гривень.

Графік роботи: з 10:00 до 19:00, пн-пт.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4993575/

Бухгалтер з заробітної плати, м. Львів

Компанія ADS запрошує на роботу бухгалтера з заробітної плати.

Заробітна плата: 16 000 – 20 000 гривень.

Графік роботи: ПН-ПТ з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4929102/

Економіст, м. Дніпро

"Днепрометаллсервис" запрошує на роботу економіста.

Заробітна плата: 13 000 – 15 000 гривень.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4933533/

Бухгалтер-економіст, м. Рівне

Компанія запрошує на постійну роботу досвідченого бухгалтера-економіста для ведення управлінського обліку.

Заробітна плата: 18 000 – 20 000 гривень.

Графік роботи: ПН-ПТ з 9:00 до 18:00.

Подробиці таанкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/2739023/

Інспектор відділу кадрів, м. Київ

Торгова мережа "СМАРТШОП" запрошує на роботу інспектора відділу кадрів для роботи в національній компанії, яка спеціалізується на продажу мобільних телефонів, аксесуарів та побутової техніки.

Заробітна плата: 30 000 гривень.

Графік роботи: 5/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4939700/

Інженер з охорони праці та пожежної безпеки, м, Київ

Виробничі компанії ТОВ "СТ СПЕЦМОНТАЖ", та "Ловекс-К" — компанії в сфері виробництва систем промислової вентиляції, кондиціонування, та комплектуючих до них запрошують на роботу інженера з охорони праці та пожежної безпеки.

Заробітна плата: 20 000 гривень.

Графік роботи: ПН-ПТ з 8:00 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5003079/

HR-менеджер у кол-центр, м. Запоріжжя

Потрібен HR-менеджер в call-центр для постійної роботи.

Заробітна плата: 20 000 гривень.

Графік роботи: ПН з ПТ з 09:00 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5001903/

Адміністратор готелю, м. Рівне

Готельно-ресторанний комплекс Софія шукає адміністратора готелю.

Заробітна плата: 11 000 – 15 000 грвень+%.

Графік роботи: доба / дві з 09:00 по 09:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4379047/

Адміністратор кафе, м. Миколаїв

Українська мережа АЗК UPG та мережа VIVO cafe у пошуках адміністратора кафе.

Заробітна плата: 15 000 гривень+%.

Графік роботи: 5/2 (вівт — суб).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4993844/

Адміністратор ресторану, м. Львів

Зарошеється на роботу адміністратор ресторану з досвідом роботи.

Заробітна плата: 14 500 – 15 500 грвень+%.

Графік роботи: 3/3 або 2/2 з 10:00 до 22:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4881813/

Фотограф в інтернет-магазин, м. Одеса

Український бренд шукає фотографа / Content creator, який обожнює світ Fashion і готовий створювати потужний продукт.

Заробітна плата: 16 000 – 18 000 гривень.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5000768/

Ведучий заходів, м. Житомир

Комунальний заклад "Палац культури" Житомирської міської ради шукає ведучого заходів (лише офлайн і на повну зайнятість).

Заробітна плата: 10 000 – 12 000 гривень.

Графік роботи: робота у святкові дні на заходах.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4991831/

Редактор-перекладач з англійської мови, дистанційно

Компанії "Промова", одній з перекладацьких компаній України, потрібен редактор-перекладач текстів у парах англійська-російська/українська.

Заробітна плата: 22 000 – 35 000 гривень.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4204229/

Копірайтер, дистанційно

Atlantmarket запрошує на роботу копірайтера.

Заробітна плата: 15 000 – 18 000 гривень.

Графік роботи: з 8:00 до 17:00 з пн по пт; сб, нд вихідні.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5001972/

Флексодрукар, м. Харків

Виробнича компанія з виробництва поліетиленової продукції, запрошує до своєї команди флексодрукаря, машиніста екструдера.

Заробітна плата: 15 000 – 20 000 гривень.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4659793/

Електрик, м. Київ

Компанія NOVUS - мережа супермаркетів в Україні, запрошує в свою команду електрика.

Заробітна плата: 16 000 гривень.

Графік роботи: 3/3 з 08:00 до 22:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4978144/

Контролер якості, м. Мукачево

Компанія Фишер-Мукачево запрошує на роботу контролера якості.

Заробітна плата: 25 000 гривень.

Графік роботи: І зм.: 06:30−17:00; ІІ зм. 17:00−03:30.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4432116/

Швачка-робочий на пошив мішкотари, м. Черкаси

На постійну роботу на пошив поліпропіленової тари потрібні працівники.

Заробітна плата: 15 000 – 20 000 гривень.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4646480/

Водій вантажного автомобіля, м. Ужгород

ТОВ Вторресурси Захід запрошує на роботу водія вантажного автомобіля.

Заробітна плата: 17 000 – 22 000 гривень.

Графік роботи: Пн-Пт 8:00 — 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5001667/

Водій на авто компанії, м. Київ

Fozzy Group запрошує на роботу водіїв категорії "С", "Е" на авто SCANIA MERCEDES Actros EURO 5, EURO 6.

Заробітна плата: 24 000 гривень.

Графік роботи: 15 робочих/15 вихідних.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4970548/

Інкасатор-водій (ГО), м. Черкаси

ПриватБанк запрошує на роботу інкасатора-водія.

Заробітна плата: 20 000 гривень.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4998302/

Майстер манікюра, м. Київ

Салон краси КАРАМЕЛЬ шукає майстра манікюра,педикюра та нарощування нігтів.

Заробітна плата: 8 000 - 20 000 грн.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3QfMK9d

Водій категорії СЕ, м. Черкаси

Потрібен водій категорії СЕ для роботи в Україні та за кордоном.

Заробітна плата: 45 000 - 80 000 грн.

Графік роботи: повна зайнятість.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3CikgGa

Промоутер, м. Одеса

Потрiбен промоутер в магазин бiжутерii Bobiju.

Заробітна плата: 12 000 - 14 000 грн.

Графік роботи: по 7 год в день.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3WFJ2rY

Помічник бухгалтера, м. Харків

В офіс потрібен помічник бухгалтера (до 30 р.), що проживає в р-ні Олексіївки, Павлове Поле.

Заробітна плата: 9 000 - 10 000 грн.

Графік роботи: ПН-ПТ з 09:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3QcgUKG

Майстер з ремонту смартфонів, м. Харків

Компанія шукає майстра з ремонту смартфонів Android, Apple.

Заробітна плата: 16 000 - 20 000 грн.

Графік роботи: 5/2 або 6/1. В робочі дні з 9:00 до 18:00, Неділя з 10:00 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3VGDBHI

Механік Авторемонт ТІР, м. Луцьк

Компанія шукає механіка автослюсаря.

Заробітна плата: 13 - 19 000 грн (договірна).

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3vPF9VH

Копірайтер, м. Житомир

ФОП Колесников С.В. шукає копірайтера для віддаленої співпраці.

Заробітна плата: 6 000 - 10 000 грн.

Графік роботи: гнучкий (будь-якої доби можна займатися написанням).

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3IeFad5

Водій паливовоза, м. Львів

ОККО — компанія критичної інфраструктури запрошує в свою команду водія.

Заробітна плата: 20 000 - 21 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3Q4PG8J

Швачка, м. Тернопіль

В зв'язку з розширенням виробництва оголошується набір швачок.

Заробітна плата: 15 000 - 20 000 грн.

Графік роботи: гнучкий.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3WW7vsL

Майстер, інженер з ремонту офісної техніки, м. Тернопіль

Компанія шукає майстра, інженера з ремонту офісної техніки, який зможе забезпечити швидкого то якісного ремонту техніки: принтер, БФП, плоттер, копіювальний апарат.

Заробітна плата: 14 500 - 18 000 грн.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00 (обов'язкова пунктуальність), сб.-нд. — вих.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3Q9Szot

Майстер з ремонту взуття, виготовлення дублікату ключів, м. Херсон

Потрібен відповідальний з досвідом роботи майстер з ремонту взуття, виготовлення дубліката ключів, заточування інструменту, знання та можливості ремонту дрібно-побутової техніки вітається.

Заробітна плата: 10 000 - 15 000 грн.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3Iqu9oS

Робітник-альпініст зі спорядженням, м. Херсон

Потрібен робітник - альпініст зі своїм спорядженням.

Заробітна плата: 6 000 - 12 000 грн.

Графік роботи: неповний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3Z2LhqP