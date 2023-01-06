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Топ вакансій в Україні: які фахівці потрібні
Delo.ua спільно з сайтом пошуку роботи Work.ua та OLX Робота склали добірку актуальних вакансій різних категорій. Які фахівці потрібні, читайте у добірці.
Актуальні вакансії в Україні
Системний адміністратор, м. Київ
Виробниче підприємство "Укркабель" запрошує на роботу системного адміністратора.
Заробітна плата: 20 000 гривень.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 09:00 по 18:00.
Подробиці та анкета за посиланям: https://www.work.ua/jobs/5001787/
Middle front-end developer (Vue.js), м. Київ
Industrial Media — digital-агенція, яке допомагає компаніям та брендам підкорювати аудиторію онлайн та офлайн запрошує на роботу Middle front-end developer.
Заробітна плата: 30 000 – 48 000 гривень.
Графік роботи: з 9:00 до 18:00; з 10:00 до 19:00; з 11:00 до 20:00 (на вибір), вихідні дні — субота, неділя.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3997280/
Бізнес-аналітик, м. Київ
Компанія IBox в пошуках бізнес аналітика.
Заробітна плата: 30 000 – 40 000 гривень.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4997362/
Адміністратор на ресепшен, м. Харків
В готель потрібен висококваліфікований фахівець на ресепшн.
Заробітна плата: від 13 000 гривень.
Графік роботи: 5/2, 8-ми часовий робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4872185/
Керуючий магазином, м. Вінниця
Мережа магазинів — салонів "Med-Magazin.ua" запрошує прийняти участь в конкурсі на вакансію "Керуючий магазином" .
Заробітна плата: 15 000 – 18 000 гривень.
Графік роботи: з 10:00 до 19:00, пн-пт.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4993575/
Бухгалтер з заробітної плати, м. Львів
Компанія ADS запрошує на роботу бухгалтера з заробітної плати.
Заробітна плата: 16 000 – 20 000 гривень.
Графік роботи: ПН-ПТ з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4929102/
Економіст, м. Дніпро
"Днепрометаллсервис" запрошує на роботу економіста.
Заробітна плата: 13 000 – 15 000 гривень.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4933533/
Бухгалтер-економіст, м. Рівне
Компанія запрошує на постійну роботу досвідченого бухгалтера-економіста для ведення управлінського обліку.
Заробітна плата: 18 000 – 20 000 гривень.
Графік роботи: ПН-ПТ з 9:00 до 18:00.
Подробиці таанкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/2739023/
Інспектор відділу кадрів, м. Київ
Торгова мережа "СМАРТШОП" запрошує на роботу інспектора відділу кадрів для роботи в національній компанії, яка спеціалізується на продажу мобільних телефонів, аксесуарів та побутової техніки.
Заробітна плата: 30 000 гривень.
Графік роботи: 5/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4939700/
Інженер з охорони праці та пожежної безпеки, м, Київ
Виробничі компанії ТОВ "СТ СПЕЦМОНТАЖ", та "Ловекс-К" — компанії в сфері виробництва систем промислової вентиляції, кондиціонування, та комплектуючих до них запрошують на роботу інженера з охорони праці та пожежної безпеки.
Заробітна плата: 20 000 гривень.
Графік роботи: ПН-ПТ з 8:00 до 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5003079/
HR-менеджер у кол-центр, м. Запоріжжя
Потрібен HR-менеджер в call-центр для постійної роботи.
Заробітна плата: 20 000 гривень.
Графік роботи: ПН з ПТ з 09:00 до 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5001903/
Адміністратор готелю, м. Рівне
Готельно-ресторанний комплекс Софія шукає адміністратора готелю.
Заробітна плата: 11 000 – 15 000 грвень+%.
Графік роботи: доба / дві з 09:00 по 09:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4379047/
Адміністратор кафе, м. Миколаїв
Українська мережа АЗК UPG та мережа VIVO cafe у пошуках адміністратора кафе.
Заробітна плата: 15 000 гривень+%.
Графік роботи: 5/2 (вівт — суб).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4993844/
Адміністратор ресторану, м. Львів
Зарошеється на роботу адміністратор ресторану з досвідом роботи.
Заробітна плата: 14 500 – 15 500 грвень+%.
Графік роботи: 3/3 або 2/2 з 10:00 до 22:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4881813/
Фотограф в інтернет-магазин, м. Одеса
Український бренд шукає фотографа / Content creator, який обожнює світ Fashion і готовий створювати потужний продукт.
Заробітна плата: 16 000 – 18 000 гривень.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5000768/
Ведучий заходів, м. Житомир
Комунальний заклад "Палац культури" Житомирської міської ради шукає ведучого заходів (лише офлайн і на повну зайнятість).
Заробітна плата: 10 000 – 12 000 гривень.
Графік роботи: робота у святкові дні на заходах.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4991831/
Редактор-перекладач з англійської мови, дистанційно
Компанії "Промова", одній з перекладацьких компаній України, потрібен редактор-перекладач текстів у парах англійська-російська/українська.
Заробітна плата: 22 000 – 35 000 гривень.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4204229/
Копірайтер, дистанційно
Atlantmarket запрошує на роботу копірайтера.
Заробітна плата: 15 000 – 18 000 гривень.
Графік роботи: з 8:00 до 17:00 з пн по пт; сб, нд вихідні.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5001972/
Флексодрукар, м. Харків
Виробнича компанія з виробництва поліетиленової продукції, запрошує до своєї команди флексодрукаря, машиніста екструдера.
Заробітна плата: 15 000 – 20 000 гривень.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4659793/
Електрик, м. Київ
Компанія NOVUS - мережа супермаркетів в Україні, запрошує в свою команду електрика.
Заробітна плата: 16 000 гривень.
Графік роботи: 3/3 з 08:00 до 22:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4978144/
Контролер якості, м. Мукачево
Компанія Фишер-Мукачево запрошує на роботу контролера якості.
Заробітна плата: 25 000 гривень.
Графік роботи: І зм.: 06:30−17:00; ІІ зм. 17:00−03:30.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4432116/
Швачка-робочий на пошив мішкотари, м. Черкаси
На постійну роботу на пошив поліпропіленової тари потрібні працівники.
Заробітна плата: 15 000 – 20 000 гривень.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4646480/
Водій вантажного автомобіля, м. Ужгород
ТОВ Вторресурси Захід запрошує на роботу водія вантажного автомобіля.
Заробітна плата: 17 000 – 22 000 гривень.
Графік роботи: Пн-Пт 8:00 — 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5001667/
Водій на авто компанії, м. Київ
Fozzy Group запрошує на роботу водіїв категорії "С", "Е" на авто SCANIA MERCEDES Actros EURO 5, EURO 6.
Заробітна плата: 24 000 гривень.
Графік роботи: 15 робочих/15 вихідних.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4970548/
Інкасатор-водій (ГО), м. Черкаси
ПриватБанк запрошує на роботу інкасатора-водія.
Заробітна плата: 20 000 гривень.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4998302/
Майстер манікюра, м. Київ
Салон краси КАРАМЕЛЬ шукає майстра манікюра,педикюра та нарощування нігтів.
Заробітна плата: 8 000 - 20 000 грн.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3QfMK9d
Водій категорії СЕ, м. Черкаси
Потрібен водій категорії СЕ для роботи в Україні та за кордоном.
Заробітна плата: 45 000 - 80 000 грн.
Графік роботи: повна зайнятість.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3CikgGa
Промоутер, м. Одеса
Потрiбен промоутер в магазин бiжутерii Bobiju.
Заробітна плата: 12 000 - 14 000 грн.
Графік роботи: по 7 год в день.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3WFJ2rY
Помічник бухгалтера, м. Харків
В офіс потрібен помічник бухгалтера (до 30 р.), що проживає в р-ні Олексіївки, Павлове Поле.
Заробітна плата: 9 000 - 10 000 грн.
Графік роботи: ПН-ПТ з 09:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3QcgUKG
Майстер з ремонту смартфонів, м. Харків
Компанія шукає майстра з ремонту смартфонів Android, Apple.
Заробітна плата: 16 000 - 20 000 грн.
Графік роботи: 5/2 або 6/1. В робочі дні з 9:00 до 18:00, Неділя з 10:00 до 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3VGDBHI
Механік Авторемонт ТІР, м. Луцьк
Компанія шукає механіка автослюсаря.
Заробітна плата: 13 - 19 000 грн (договірна).
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3vPF9VH
Копірайтер, м. Житомир
ФОП Колесников С.В. шукає копірайтера для віддаленої співпраці.
Заробітна плата: 6 000 - 10 000 грн.
Графік роботи: гнучкий (будь-якої доби можна займатися написанням).
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3IeFad5
Водій паливовоза, м. Львів
ОККО — компанія критичної інфраструктури запрошує в свою команду водія.
Заробітна плата: 20 000 - 21 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3Q4PG8J
Швачка, м. Тернопіль
В зв'язку з розширенням виробництва оголошується набір швачок.
Заробітна плата: 15 000 - 20 000 грн.
Графік роботи: гнучкий.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3WW7vsL
Майстер, інженер з ремонту офісної техніки, м. Тернопіль
Компанія шукає майстра, інженера з ремонту офісної техніки, який зможе забезпечити швидкого то якісного ремонту техніки: принтер, БФП, плоттер, копіювальний апарат.
Заробітна плата: 14 500 - 18 000 грн.
Графік роботи: з 9:00 до 18:00 (обов'язкова пунктуальність), сб.-нд. — вих.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3Q9Szot
Майстер з ремонту взуття, виготовлення дублікату ключів, м. Херсон
Потрібен відповідальний з досвідом роботи майстер з ремонту взуття, виготовлення дубліката ключів, заточування інструменту, знання та можливості ремонту дрібно-побутової техніки вітається.
Заробітна плата: 10 000 - 15 000 грн.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3Iqu9oS
Робітник-альпініст зі спорядженням, м. Херсон
Потрібен робітник - альпініст зі своїм спорядженням.
Заробітна плата: 6 000 - 12 000 грн.
Графік роботи: неповний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3Z2LhqP