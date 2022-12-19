МОН переведе на бюджет майже 13 тис. студентів коледжів та вишів

Міносвіти надало дозвіл майже 13 тис. здобувачів освіти окремих категорій для переведення на навчання за державним замовленням.

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Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет. Відбулося це коштом внутрішнього перерозподілу місць між закладами фахової передвищої та вищої освіти, підпорядкованих Міносвіти.

"Продовжуємо процес переведення на навчання за державним замовленням дітей загиблих захисників України, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також дітей жителів особливо небезпечних територій, які зараховані до закладів фахової передвищої та вищої освіти до 2021 року включно", – відмітив він.

Міністр також повідомив, що до МОН надійшло 22 643 звернення щодо переведення на бюджетні місця здобувачів освіти від 311 закладів фахової передвищої та вищої освіти.

Нагадаємо, на початку грудня Міносвіти надало за рахунок внутрішнього перерозподілу дозвіл для переведення на навчання за державним замовленням 4427 здобувачів фахової передвищої та вищої освіти зі спеціальних категорій.