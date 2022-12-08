У Міносвіти розповіли, скількох студентів з "воєнних" категорій погодили перевести на бюджет

Міністерство освіти та науки надало за рахунок внутрішнього перерозподілу дозвіл для переведення на навчання за державним замовленням 4427 здобувачів фахової передвищої та вищої освіти зі спецкатегорій, повідомив у Telegram-каналі очільник відомства Сергій Шкарлет.

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Мова йде про дітей загиблих захисників України, про самих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також дітей з особливо небезпечних територій, які були зараховані до відповідних закладів до 2021 року включно.

Усього до Міносвіти надійшло 22 тисячі 643 звернення щодо переведення на бюджетні місця. Фахівці міністерства опрацювали понад 20,5 тисячі запитів на переведення здобувачів освіти від 212 закладів.

"Загалом до кінця року переведуть на бюджетні місця всіх здобувачів, які мають на це право та подали підтвердні документи до 18 листопада 2022 року", - підкреслив при цьому Шкарлет.

Нагадаємо, що в кінці жовтня чиновник оцінював вартість реалізації рішення уряду про можливість переведення на навчення за рахунок бюджету дітей учасників війни та мешканців особливо небезпечних територій у близько 9 мільярдів гривень до 2025 року включно.

При цьому міністр заявляв, що "максимально очікувана у цьому році кількість таких студентів - 87 тисяч, нині підтверджено близько 46 тисяч", однак мова не йшла саме про звернення з цього приводу.

Нагадаємо, що порядок переведення на навчання за кошти держбюджету окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, зарахованих на навчання до 2021 року включно на місця за контрактом, Кабінет міністрів затвердив 21 жовтня.