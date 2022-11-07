У Міносвіти назвали число зруйнованих російськими бомбардуваннями закладів

Внаслідок російських бомбардувань та обстрілів в Україні зруйновано вже 333 заклади освіти, а 2406 зазнали пошкоджень, зазначає міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

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Як повідомив він у своєму Telegram-каналі, 7 листопада ним було підписано меморандум про співпрацю між Міносвіти та громадською організацією "Добробат – добровольчий будівельний батальйон".

"Нині тисячі громадян України гуртуються та допомагають постраждалим, чиє житло зруйновано внаслідок повномасштабної війни. Таким об’єднувальним рухом є "Добробат". Понад пів року молодь із різних куточків України вступає до лав громадської організації: розбирає завали, демонтує уламки, ладнає дахи, встановлює вікна", - вказав міністр.

Він зазначив, що "Добробат" має шість будівельних батальйонів у Київській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Запорізькій областях, і за більше ніж пів року понад 10,5 тисячі волонтерів допомогли тим, хто цього потребує.

"Також "добробатівці" допомагають у нагальному відновленні закладів освіти. У Харкові, наприклад, місцевий батальйон у закладах освіти забиває потрощені вікна плитами, аби вберегти будівлі від подальших руйнувань. "Добробатівці" допомогли Коледжу будівництва, архітектури та дизайну. Заклад розміщений у середмісті Харкова – через постійні бомбардування не вціліло жодне вікно", - додав Шкарлет.

Як констатував міністр, оскільки зруйнованих будинків і закладів освіти в Україні дуже багато, виїзди батальйонів "Добробат" відбуваються майже щодня, при цьому активними волонтерами руху є й студенти і учні. Він закликав бажаючих долучатися до відбудови України, заповнивши форму на сайті "Добробату".

Нагадаємо також, що Міністерство культури та інформаційної політики станом на кінець жовтня верифікувало вже більше 550 об'єктів культурної спадщини та культурної інфраструктури, які були зруйновані чи пошкоджені внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.