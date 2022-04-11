Проєкт "Добробат" шукає добровольців для відбудови зруйнованих міст

Волонтери вже працюють в смт Бородянка, добровольці вправно допомагають підрозділам ДСНС у пошукових роботах, розборі завалів на місцях та поступово розпочинають відбудову.

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Якщо ви також хочете долучитись до відновлення міста та допомозі його мешканцям, реєструйтеся у Telegram-боті: https://t.me/dobrobat_in_ua_bot чи на сайті https://www.dobrobat.in.ua . Станом на ранок 11.04.2022 отримано більше 10 000 анкет від волонтерів-добровольців за 4 дні після запуску проєкту.

Вже незабаром доведеться відбудовувати всю країну від наслідків війни.

Якнайбільша шкода та максимальне знищення всього, що трапляється на шляху, є однією з тактик російської армії на рівні з терором цивільного населення. Вони руйнують міста заради забави та залякування, бо звикли жити у бруді, розрусі та занепаді.

Головним завданням проєкту "Добробат" є вже сьогодні почати формувати добровольчі будівельні батальйони, які допомагатимуть привести до ладу будівлі, пошкоджені рашистськими злочинцями. Допомагати людям на волонтерських засадах відновлювати їх житло та поступово повертатись до мирного життя.

До проєкту можуть долучитись всі, хто відчуває в собі сили та бажання допомагати відновлювати країну після російської орди.

"Саме зараз ви можете стати частиною команди та направитись з великою та шляхетною місією – відродити усе зламане та порушене. Проєкт відкритий для всіх фахівців, любителів та просто мрійників, які готові працювати заради спільної мети", – коментує ініціатор проєкту Віктор Андрусів.

Україна вже здивувала весь світ, коли змогла встояти проти російських нелюдів. Україні давали 3 дні, а оборона триває і ворог зазнає великих втрат вже півтора місяці.

Так само ми здивуємо весь світ своєю здатністю швидко відновити країну. Бо ми любимо Україну та докладемо всіх зусиль, щоб навести лад у себе вдома. Долучайтесь до відбудови!

Разом переможемо!

Слава Україні!

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Сайт проєкту: https://www.dobrobat.in.ua