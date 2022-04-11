Проект "Добробат" ищет добровольцев для восстановления разрушенных городов

Волонтеры уже работают в пгт Бородянка, добровольцы умело помогают подразделениям ГСЧС в поисковых работах, разборе завалов на местах и постепенном восстановлении.

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Если вы хотите присоединиться к восстановлению города и помощи его жителям, регистрируйтесь в Telegram-боте: https://t.me/dobrobat_in_ua_bot или на сайте https://www.dobrobat.in.ua . По состоянию на утро 11.04.2022 получено больше 10 000 анкет от волонтеров-добровольцев через 4 дня после запуска проекта.

Вскоре придется отстраивать всю страну от последствий войны.

Наибольший вред и максимальное уничтожение всего, что оказывается на пути, — одна из тактик российской армии на уровне с террором гражданского населения. Они разрушают города ради забавы и устрашения, потому что привыкли жить в грязи, разрухе и упадке.

Главная задача проекта "Добробат" — уже сегодня начать формировать добровольческие строительные батальоны, которые будут помогать привести в порядок здания, поврежденные рашистскими преступниками. Помогать людям на волонтерской основе восстанавливать их жилье и постепенно возвращаться к мирной жизни.

К проекту могут приобщиться все, кто чувствует в себе силы и желание помогать восстанавливать страну после русской орды.

"Именно сейчас вы можете стать частью команды и направиться с великой и благородной миссией – возродить все сломанное и разрушенное. Проект открыт для всех специалистов, любителей и просто мечтателей, готовых работать ради общей цели", – комментирует инициатор проекта Виктор Андрусив.

Украина уже удивила весь мир, когда смогла устоять против российских изуверов. Украине давали 3 дня, а оборона длится и враг несет большие потери уже полтора месяца.

Также мы удивим весь мир своей способностью быстро восстановить страну. Потому что мы любим Украину и приложим все усилия, чтобы навести порядок у себя дома. Присоединяйтесь к восстановлению!

Вместе победим!

Слава Украине!

Telegram канал: https://t.me/dobrobat_in_ua

Telegram-бот: https://t.me/dobrobat_in_ua_bot

Сайт проекта: https://www.dobrobat.in.ua