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Проект "Добробат" ищет добровольцев для восстановления разрушенных городов
Волонтеры уже работают в пгт Бородянка, добровольцы умело помогают подразделениям ГСЧС в поисковых работах, разборе завалов на местах и постепенном восстановлении.
Если вы хотите присоединиться к восстановлению города и помощи его жителям, регистрируйтесь в Telegram-боте: https://t.me/dobrobat_in_ua_bot или на сайте https://www.dobrobat.in.ua. По состоянию на утро 11.04.2022 получено больше 10 000 анкет от волонтеров-добровольцев через 4 дня после запуска проекта.
Вскоре придется отстраивать всю страну от последствий войны.
Наибольший вред и максимальное уничтожение всего, что оказывается на пути, — одна из тактик российской армии на уровне с террором гражданского населения. Они разрушают города ради забавы и устрашения, потому что привыкли жить в грязи, разрухе и упадке.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Главная задача проекта "Добробат" — уже сегодня начать формировать добровольческие строительные батальоны, которые будут помогать привести в порядок здания, поврежденные рашистскими преступниками. Помогать людям на волонтерской основе восстанавливать их жилье и постепенно возвращаться к мирной жизни.
К проекту могут приобщиться все, кто чувствует в себе силы и желание помогать восстанавливать страну после русской орды.
"Именно сейчас вы можете стать частью команды и направиться с великой и благородной миссией – возродить все сломанное и разрушенное. Проект открыт для всех специалистов, любителей и просто мечтателей, готовых работать ради общей цели", – комментирует инициатор проекта Виктор Андрусив.
Украина уже удивила весь мир, когда смогла устоять против российских изуверов. Украине давали 3 дня, а оборона длится и враг несет большие потери уже полтора месяца.
Также мы удивим весь мир своей способностью быстро восстановить страну. Потому что мы любим Украину и приложим все усилия, чтобы навести порядок у себя дома. Присоединяйтесь к восстановлению!
Вместе победим!
Слава Украине!
Telegram канал: https://t.me/dobrobat_in_ua
Telegram-бот: https://t.me/dobrobat_in_ua_bot
Сайт проекта: https://www.dobrobat.in.ua