В Минобразования назвали число разрушенных российскими бомбардировками учреждений

В результате российских бомбардировок и обстрелов в Украине разрушены уже 333 учебных заведения, а 2406 получили повреждения, отмечает министр образования и науки Сергей Шкарлет.

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Как сообщил он в своем Telegram-канале, 7 ноября им был подписан меморандум о сотрудничестве между Минобразования и общественной организацией "Добробат – добровольческий строительный батальон".

"Сейчас тысячи граждан Украины сплачиваются и помогают пострадавшим, чье жилье разрушено в результате полномасштабной войны. Таким объединительным движением является "Добробат". Более полугода молодежь из разных уголков Украины вступает в ряды общественной организации: разбирает завалы, демонтирует обломки, чинит крыши, устанавливает окна", - указал министр.

Он отметил, что "Добробат" имеет шесть строительных батальонов в Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Николаевской и Запорожской областях, и за более чем полгода более 10,5 тысячи волонтеров помогли тем, кто в этом нуждается.

"Также "добробатовцы" помогают в неотложном восстановлении учебных заведений. В Харькове, например, местный батальон в учебных заведениях забивает разбитые окна плитами, чтобы уберечь здания от дальнейших разрушений. "Добробатовцы" помогли Колледжу строительства, архитектуры и дизайна. Учреждение расположено в центре Харькова: из-за постоянных бомбардировок не уцелело ни одно окно", - добавил Шкарлет.

Как констатировал министр, поскольку разрушенных домов и учебных заведений в Украине очень много, выезды батальонов "Добробат" проходят почти каждый день, при этом активными волонтерами движения являются также студенты и ученики. Он призвал желающих приобщаться к восстановлению Украины, заполнив форму на сайте "Добробата".

Напомним также, что Министерство культуры и информационной политики по состоянию на конец октября верифицировало уже более 550 объектов культурного наследия и культурной инфраструктуры, разрушенных или поврежденных в результате полномасштабного вторжения России в Украину.