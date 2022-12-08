В Минобразования рассказали, скольких студентов из "военных" категорий согласовали перевести на бюджет

Министерство образования и науки предоставило за счет внутреннего перераспределения разрешение для перевода на обучение по государственному заказу 4427 соискателей профессионального высшего и высшего образования из спецкатегорий, сообщил в Telegram-канале глава ведомства Сергей Шкарлетт.

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Речь идет о детях погибших защитников Украины, о самих участниках боевых действий и лицах с инвалидностью в результате войны, а также детях с особо опасных территорий, которые были зачислены в соответствующие учреждения до 2021 года включительно.

Всего в Минобразования поступило 22 тысячи 643 обращения по поводу перевода на бюджетные места. Специалисты министерства проработали более 20,5 тысяч запросов на перевод соискателей образования от 212 заведений.

"В целом до конца года переведут на бюджетные места всех соискателей, имеющих на это право и подавших подтверждающие документы до 18 ноября 2022 года", - подчеркнул при этом Шкарлетт.

Напомним, что в конце октября чиновник оценивал стоимость реализации решения правительства о возможности перевода на обучение за счет бюджета детей участников войны и жителей особо опасных территорий в около 9 миллиардов гривен до 2025 года включительно.

При этом министр заявлял, что "максимально ожидаемое в этом году количество таких студентов - 87 тысяч, сейчас подтверждено около 46 тысяч", однако речь не шла именно об обращениях по этому поводу.

Напомним, что порядок перевода на обучение на средства госбюджета отдельных категорий соискателей профессионального высшего образования, зачисленных на обучение до 2021 года включительно на места по контракту, Кабинет министров утвердил 21 октября.