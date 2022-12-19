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Минобразования переведет на бюджет около 13 тыс. студентов колледжей и вузов
Министерство образования предоставило разрешение почти 13 тыс. соискателей отдельных категорий для перевода на обучение по государственному заказу.
Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет. Произошло это на средства внутреннего перераспределения мест между учреждениями профессионального высшего и высшего образования, подчиненными Минобразования.
"Продолжаем процесс перевода на обучение по государственному заказу детей погибших защитников Украины, участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны, а также детей жителей особо опасных территорий, которые зачислены в учреждения профессионального высшего и высшего образования до 2021 года включительно", – отметил он.
Министр также сообщил, что в МОН поступило 22 643 обращения о переводе на бюджетные места соискателей образования от 311 учреждений профессионального высшего и высшего образования.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в начале декабря Минобразования предоставило за счет внутреннего перераспределения разрешение для перевода на обучение по государственному заказу 4427 соискателей профессионального высшего и высшего образования из специальных категорий.