Минобразования переведет на бюджет около 13 тыс. студентов колледжей и вузов

Министерство образования предоставило разрешение почти 13 тыс. соискателей отдельных категорий для перевода на обучение по государственному заказу.

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Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет. Произошло это на средства внутреннего перераспределения мест между учреждениями профессионального высшего и высшего образования, подчиненными Минобразования.

"Продолжаем процесс перевода на обучение по государственному заказу детей погибших защитников Украины, участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны, а также детей жителей особо опасных территорий, которые зачислены в учреждения профессионального высшего и высшего образования до 2021 года включительно", – отметил он.

Министр также сообщил, что в МОН поступило 22 643 обращения о переводе на бюджетные места соискателей образования от 311 учреждений профессионального высшего и высшего образования.

Напомним, в начале декабря Минобразования предоставило за счет внутреннего перераспределения разрешение для перевода на обучение по государственному заказу 4427 соискателей профессионального высшего и высшего образования из специальных категорий.