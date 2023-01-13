Водій, консультант, продавець, касир та інші вакансії у сфері рітейлу: топ добірка

Delo.ua спільно з сайтом пошуку роботи Work.ua склали список актуальних вакансій у сфері рітейлу. Які фахівці потрібні, читайте у добірці.

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Актуальні вакансії в Україні

Продавець-консультант, м. Львів

Vodafone Retail запрошує на роботу продавця-консультанта.

Заробітна плата: 16 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4982713/

Продавець, консультант-стиліст, м. Київ

One Group запрошує на роботу продавця, консулдьтанта-стиліста для роботи у ТРЦ.

Заробітна плата: 16 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5004148/

Продавець-консультант, м. Берегове

Dnipro-M запрошує на роботу продавця-консультанта.

Заробітна плата: 12 000 – 18 000 грн.

Графік роботи: 6/1 з 8:00 до 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4998566/

Продавець-консультант, м. Чернівці

MTA, мережа магазинів цифрової техніки, запрошує на роботу продавця-консультанта.

Заробітна плата: 15 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: 8-годинний робочий день, 1−2 "плаваючі" вихідні на тиждень.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3347282/

Менеджер з закупівель, м. Кам'янське

У зв'язку з відкриттям нової філії підприємству Oil Sales потрібні працівники в офіс без досвіду роботи.

Заробітна плата: 10 000 грн (за результатами співбесіди).

Графік роботи: пн.-пт., з 8:00 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4829072/

Продавець-консультант, касир роздрібної торгівлі, м. Одеса

Мережа магазинів з продажу морепродуктів «Королівський краб» в зв’язку з розширенням штату запрошує на роботу продавця-консультанта\касира роздрібної торгівлі.

Заробітна плата: 12 000 – 15 000 грн.

Графік роботи: 09:00 — 21:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4766299/

Касир відділення обміну валют, м. Дніпро

NaMomente — мережа відділень обміну валют в місті Дніпро у зв’язку з постійним розширенням мережі відділень обміну валют, шукає співробітників на посаду касира на тривалий період часу (від року).

Заробітна плата: 15 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: 3/3 з 9:00 до 20:00 (кількість змін можна збільшити за бажанням).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4958930/

Касир ресторану, м. Львов

Ресторани здорового харчування Tomatina запрошує на роботу касира.

Заробітна плата: 13 800 грн (через 6 міс + 10%, і ще через 6 міс + 10%).

Графік роботи: позмінний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4986408/

Продавець-касир, м. Київ

Магазин рослин "Квітковий Янгол" відкриває набір ініціативних співробітників на посаду продавця-касира, що забезпечить першокласне обслуговування та якісну консультацію нашим клієнтам.

Заробітна плата: 16 000 грн+ бонуси та чайові.

Графік роботи: 5/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5004511/

Касир, м. Львів

Comfy запрошує на роботу касира.

Заробітна плата: 10 000 – 11 400 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4888216/

Касир філії (склади), м. Тернопіль

Компанія оголошує конкурс на заміщення вакантної посади касира філії.

Заробітна плата: 10 000 – 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3619164/

Продавець за прилавок, м. Київ

NOVUS — мережа супермаркетів з міжнародним досвідом, запрошує на робьоту продавця за прилавок (Кадетський гай).

Заробітна плата: 9 700 грн.

Графік роботи: 4/4, 7/7 по 12 годин (1 год. обідньої перерви), вихідні — плаваючі.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4684560/

Продавець, м. Львів

Мережа крамниць сувенірів та подарунків КРАМ запрошеє на роботу продавця.

Заробітна плата: 14 000 – 18 000 грн (погодинна ставка +бонус).

Графік роботи: позмінний графік роботи,(працюємо по 12 год, чи за узгодженням,), в місяць близько 220 робочих годин.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4970338/

Завідувач магазину, м. Кривий Ріг

Маркетопт запрошує на роботу завідувача магазину.

Заробітна плата: 13 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4994245/

Адміністратор магазину, м. Харків

The Body Shop у ТРЦ Nikolsky запрошує в свою команду адміністратора магазину.

Заробітна плата: 16 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5007688/

Адміністратор мінімаркету, м. Київ

Мережа продуктових супермаркетів Фора запрошує на роботу адміністратора магазину.

Заробітна плата: 15 000 – 16 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5003632/

Касир торговельного залу, м. Київ

Мережа продуктових супермаркетів Фора запрошує на роботу касира торговельного залу.

Заробітна плата: 11 000 – 13 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4939269/

Менеджер з продажу, м. Рівне

Компанія Selm запрошує на роботу менеджера з продажу с/г запчастин.

Заробітна плата: 20 000 - 30 000 грн (оклад + % від продажів).

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4790613/

Менеджер з продажу, м. Рівне

Дезодар - українська компанія, яка працює на ринку препаратів дезінфекції та антисептиків, запрошує на роботу менеджера з продажу.

Заробітна плата: 12 000 – 30 000 грн (ставка+бонус).

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4989941/

Адміністратор офісу, товарознавець-касир, м. Львів

Естетiк Фарма — офіційний дистриб’ютор європейських марок у сфері естетичної косметології: Jalor (Швейцарія), Aerazen Lab (Італія), Dermica (Швейцарія), унікальний аплікаційний анестетик Lidopin. У зв’язку з розвитком компанія запрошує на роботу адміністратора офісу.

Заробітна плата: 15 000 - 18 000 грн.

Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4976996/

Комірник-водій, м. Київ

"Динаміка ДП" - компанія з продажу автомобільних мастил та рідин на ринку України запрошує на роботу комірника — водія.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: з 8:00 до 17:00, п`ятиденний робочий тиждень.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3217768/