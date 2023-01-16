Рост количества рабочих мест в мире сократится вдвое в результате войны в Украине и инфляции, - МОТ

Ожидается, что глобальный рост занятости резко замедлится до 1% в этом году по сравнению с 2% в 2022 году из-за экономических последствий войны в Украине, высокой инфляции и более жесткой монетарной политики.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Международной организации труда (МОТ).

В то же время, ожидается, что количество безработных в мире вырастет на 3 миллиона до 208 миллионов в 2023 году, а инфляция съест реальную заработную плату, говорится в отчете МОТ о глобальных тенденциях.

Дефицит новых рабочих мест ударит по странам в то время, когда многие из них все еще приходят в себя от экономического шока глобальной пандемии, а коронавирус пронизывает Китай после того, как Пекин отменил жесткие карантинные ограничения.

"Замедление глобального роста занятости означает, что мы не ожидаем, что потери, понесенные в кризис COVID-19, будут восстановлены ранее в 2025 году", - сказал директор исследовательского департамента МОТ Ричард Саманс.

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