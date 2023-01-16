Зростання кількості робочих місць у світі скоротиться удвічі внаслідок війни в Україні та інфляції, - МОП

Очікується, що глобальне зростання зайнятості різко сповільниться до 1% цього року порівняно з 2% у 2022 році через економічні наслідки війни в Україні, високу інфляцію та жорсткішу монетарну політику.

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Про це пише Reuters з посиланням на заяву Міжнародної організації праці (МОП).

Водночас очікується, що кількість безробітних у світі зросте на 3 мільйони до 208 мільйонів у 2023 році, а інфляція з’їсть реальну заробітну плату, йдеться у звіті МОП про глобальні тенденції.

Дефіцит нових робочих місць вдарить по країнах у той час, коли багато з них все ще оговтуються від економічного шоку глобальної пандемії, а коронавірус пронизує Китай після того, як Пекін скасував жорсткі карантинні обмеження.

"Уповільнення глобального зростання зайнятості означає, що ми не очікуємо, що втрати, понесені під час кризи COVID-19, будуть відновлені раніше 2025 року", — сказав директор дослідницького департаменту МОП Річард Саманс.

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