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Зростання кількості робочих місць у світі скоротиться удвічі внаслідок війни в Україні та інфляції, - МОП
Очікується, що глобальне зростання зайнятості різко сповільниться до 1% цього року порівняно з 2% у 2022 році через економічні наслідки війни в Україні, високу інфляцію та жорсткішу монетарну політику.
Про це пише Reuters з посиланням на заяву Міжнародної організації праці (МОП).
Водночас очікується, що кількість безробітних у світі зросте на 3 мільйони до 208 мільйонів у 2023 році, а інфляція з’їсть реальну заробітну плату, йдеться у звіті МОП про глобальні тенденції.
Дефіцит нових робочих місць вдарить по країнах у той час, коли багато з них все ще оговтуються від економічного шоку глобальної пандемії, а коронавірус пронизує Китай після того, як Пекін скасував жорсткі карантинні обмеження.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Уповільнення глобального зростання зайнятості означає, що ми не очікуємо, що втрати, понесені під час кризи COVID-19, будуть відновлені раніше 2025 року", — сказав директор дослідницького департаменту МОП Річард Саманс.
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