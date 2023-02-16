“Робота без бар'єрів”: в Україні запускають нові програми стимулювання зайнятості

Міністерство економіки України ініціює розширення програм стимулювання зайнятості для вирішення проблеми безробіття, зокрема серед вразливих верств населення.

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Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

“Мета проекту “Робота без бар'єрів” - максимально полегшити доступ до роботи для найвразливіших верств українців, зокрема для осіб з інвалідністю, ветеранів, молоді без досвіду роботи, внутрішніх переселенців. Сьогодні 40% безробітних - це саме такі люди і вони можуть зіткнутися з бар'єрами у доступі до гідної праці. Тому ми розширюємо програми стимулювання зайнятості, щоб допомогти всім, хто хоче працювати і зробити внесок у відбудову й розвиток нашої країни”, - зазначила Свириденко.

За її словами, вже розроблено і працює чіткий маршрут та можливості для людини, яка прагне реалізувати своє право на гідну працю.

Насамперед, вона може зареєструватися як безробітний в Державній службі зайнятості, зокрема через Дію, та отримати послуги з професійної орієнтації і пошуку роботи. Якщо їй потрібні додаткові навички, вона може пройти перенавчання, підвищити кваліфікацію в навчальних закладах за направленням ДСЗ, в тому числі Центрах професійно-технічної освіти при ДСЗ. Також можна скористатись і іншою опцією для перекваліфікації - отримати ваучер на навчання по 70 професіях та спеціальностях.

Окрім того, українці, що мають підприємницький хист, можуть отримати фінансову підтримку, яку надає держава у вигляді грантів. Запроваджена Урядом минулого року грантова програма “Власна справа” продовжує діяти, і за нею можна отримати до 250 тис. грн для старту й розвитку свого бізнесу.

“Усвідомлюємо, що ми повинні активно готуватися до інтеграції ветеранів у ринок праці та підприємництво. Тому з 1 квітня 2023 року запроваджуємо додаткові грантові програми - для ветеранів і другого з подружжя, а також ветеранського бізнесу. Спрощуємо умови доступу ветеранів на ринок охоронних послуг, відповідні зміни до законодавства будуть внесені вже в березні. Для осіб з інвалідністю запровадимо субсидовані робочі місця - фінансово стимулюватимемо роботодавців брати на роботу таких людей”, - розповіла Свириденко.

Зокрема, передбачається, що з 1 квітня за грантовою програмою “Власна справа” ветерани зможуть отримати грант на розвиток бізнесу до 250 тис. грн, другий з подружжя ветерана - грант до 500 тис. грн, консорціум ветеранів - грант до 1 млн грн.

Також з 1 квітня спільно з Мінцифри заплановано запуск грантової програми "Старт в ІТ", за якою можна буде отримати грант на навчання у сфері інформаційних технологій.

Раніше Кабінет міністрів затвердив новий порядок надання компенсацій роботодавцям за працевлаштування окремих категорій зареєстрованих безробітних.

Нагадаємо також, що наприкінці січня уряд вдосконалив програму виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.