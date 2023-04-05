Гранти від ЄС для бізнесу з прифронтових областей - які умови

Європейський Союз пропонує малим і середнім підприємствам з прифронтових та деокупованих територій України взяти участь у грантовому конкурсі в межах ініціативи EU4Business. Про це повідоми в Мінреінтеграції.

Гранти по 10 тисяч євро на розвиток бізнесу можуть отримати 10 компаній. Вони мають бути зареєстровані у Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській і Київській областях (без міста Києва).

“Підприємства не повинні розміщуватись і провадити свою діяльність на тимчасово окупованих територіях. Їх власники мають бути громадянами України. А чисельність працівників на момент участі має складати від 11 до 249 осіб”, - повідомляють у Мінреінтеграції.

На програму можуть подаватися постачальники та/або виробники харчової продукції; галузі, які підтримують виробників/постачальників харчової продукції, такі як виробництво промислових холодильників або вентиляційних систем, виробництво машин або обладнання для виробництва продуктів харчування та напоїв.

Серед умов участі програми - компанія не може здійснювати діяльність або не має дочірніх підприємств у Російській Федерації та/або Білорусі та інших країнах, включених до санкційного списку.

Заявки можна подавати до 9 квітня 2023 року включно. Переможців буде оголошено до кінця травня.

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