Кабмин разрешил использование кредитов по программе "5-7-9%" на восстановление ТЭЦ и ТЭС

Кабинет министров разрешил использование ТЭЦ и ТЭС программы льготного кредитования "5-7-9%" для финансирования восстановления поврежденного из-за боевых действий оборудования. Как сообщает пресс-служба правительства, такое решение было принято на заседании 12 мая.

В то же время отмечается, что глава Кабмина Денис Шмыгаль в пятницу совершил рабочую поездку в Харьковскую область, где, в частности, ознакомился с последствиями разрушений теплоэлектроцентрали в результате российских обстрелов. Глава правительства заслушал информацию руководства ТЭЦ относительно замены оборудования, а также планах по восстановлению и защите объекта.

"Одна из наиболее пострадавших от российского террора сфер — это энергетика. Ущерб колоссальный. Своими глазами увидели разрушения. Поговорили с энергетиками о потребностях. Будем помогать, чтобы все работало как следует до следующей зимы", — подчеркнул премьер-министр.

Он также отметил, что в Харьковской области и еще в четырех регионах начата реконструкция объектов и сетей теплоснабжения. По словам главы правительства, готовятся пилотные проекты для децентрализации энергосистемы, проводится поиск ресурсов и возможностей, чтобы сделать все своевременно до следующего отопительного сезона.

Отметим, что подробности относительно указанного решения Министерство экономики, Министерство энергетики или представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, освещающий почти все решения Кабмина, пока не сообщают.

Напомним также, что по последним данным Министерства экономики, с начала 2023 года банки выдали бизнесу 8 тысяч кредитов по программе "5-7-9%" на 28,3 миллиарда гривен, а с начала ее действия (февраль 2020 года) – 61,2 тысячи кредитов на 195,3 миллиарда гривен.

Впрочем, больше всего кредитуются по этой программе не энергетики, а предприятия сельского хозяйства (54%), торговли и производства (23%), промышленной переработки (13%). На сегодняшний день участие в программе принимают 45 банков, а наибольшее количество кредитов выдали ПриватБанк (26,8 тысячи), Ощадбанк (9,2 тысячи) и Райффайзен Банк Аваль (5,3 тысячи).