В Минфине сообщили, сколько "Доступных кредитов" выдали с начала полномасштабной войны

В ходе военного положения, в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%", было выдано 28 141 льготный кредит на общую сумму более 113 млрд грн. С момента запуска программы "Доступные кредиты 5-7-9%", предприниматели получили 62 963 кредита на общую сумму 202,86 млрд грн. Из них 41 762 кредита на сумму 88,31 млрд грн были предоставлены банками государственного сектора экономики.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

За прошедшую неделю, в рамках программы, было предоставлено 365 льготных кредитов на сумму 1,4 млрд грн. Из этих кредитов банки государственного сектора экономики предоставили 245 кредитных договоров на сумму 0,68 млрд грн.

За период военного положения в Украине в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" был заключен 28 141 кредитный договор общей суммой 113,2 млрд грн. Эти кредиты были предоставлены для разных целей, в частности:

3,34 млрд грн на инвестиции;

7,64 млрд грн как антикризисные кредиты;

4,26 млрд грн как рефинансирование предварительно полученных кредитов;

31,6 млрд грн для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

56,42 млрд грн на антивоенные цели.

Таким образом, эта программа оказала финансовую поддержку разным отраслям экономики и обществу во время военного положения.

Ранее в Министерстве экономики сообщалось, что программа "Доступные кредиты 5-7-9%" будет модернизирована для реализации запроса на финансирование бизнеса, работающего на деоккупированных территориях, и перерабатывающих предприятий.

Также, что 12 мая Кабинет министров внес изменения в программу льготного кредитования "5-7-9%", разрешив использование ее теплоэлектростанциями и теплоэлектроцентралями.

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