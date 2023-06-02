В уряді анонсували модернізацію програми кредитування під 5-7-9%: все для бізнесу на деокупованих територіях

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" буде модернізована для реалізації запиту на фінансування бізнесу, що працює на деокупованих територіях, та переробних підприємств, повідомляють в Міністерстві економіки.

Зазначається, що про це було домовлено на нараді з представниками державних банків та керівників регіонів, території яких були деокуповані після повномасштабного вторгнення Росії, під головуванням міністра Юлії Свириденко. На заході також були присутні перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова та заступник міністра фінансів Юрій Драганчук.

"Бізнес, який працює на деокупованих територіях, потребує особливої уваги та фінансової підтримки, щоб мати можливість відновитись. Тому ми модернізуємо для них програму доступних кредитів, зважаючи на складні обставини, в яких перебувають ці підприємства", - повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Зокрема, пропонується знизити для такого бізнесу відсоткову ставку по кредиту та збільшити покриття портфельних гарантій. Окрім того, для таких підприємств, а також для компаній переробної галузі, розвиток яких влада хоче максимально стимулювати незалежно від території їхнього розташування, буде запропоновано збільшити ліміт кредиту та термін його видачі.

Серед інших питань щодо зміни програми доступних кредитів обговорювалася також необхідність диференціювати деокуповані території за рівнем ризику, можливість надавати кредити підприємствам, які мають заборгованість по раніше отриманим кредитам, а також можливість скасування застави як умови кредитування, зважаючи на те, що основні фонди та майно багатьох компаній внаслідок дій агресора було знищено, викрадено чи пошкоджено.

Також представники регіонів звернули увагу на складність для бізнесу виконати умову кредитування за програмою щодо надання звітності про діяльність підприємств за 2022 рік, коли на територіях велись активні бойові дії, а фінансову документацію було знищено окупантами. Окремо обговорювалися можливості запуску програм муніципальних гарантій.

Представники банківських установ та керівництво регіонів, частина територій яких були деокуповані, наголосили, що попит на програму доступного кредитування у бізнесу є, і він готовий нею скористатись задля відновлення своєї діяльності за умови зміни програми під його потреби.

Нагадаємо також, що 12 травня Кабінет міністрів вніс зміни до програми пільгового кредитування "5-7-9%", дозволивши використання її теплоелектростанціями та теплоелектроцентралями.