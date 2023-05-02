З початку року частка непрацюючих кредитів у банках зросла майже до 40%

За перший квартал 2023 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі Цкраїни становила 38,8% та зросла на 0,7 в. п. порівняно з 38,1% на 1 січня. Обсяг непрацюючих кредитів за квартал виріс на 2 млрд грн до 434 млрд грн.

З початком повномасштабної війни обсяги відрахування в резерви під кредити перевищили 107 млрд грн і становлять понад 13% кредитного портфеля, що банки мали наприкінці лютого 2022 року, повідомляють в Нацбанку.

Загальний обсяг кредитів у I кварталі скоротився на 14,5 млрд грн або на 1% і станом на 1 квітня становить 1,119 трлн грн.

У НБУ наголосили, що за останні чотири роки до початку повномаштабного вторгнення Росії частка непрацюючих кредитів в українських банках скорочувалася. У 2018 році вона становила 55%, а в березні 2022 року - лише 27%. Відповідно до цього кредитний портфель зростав.

У фінустанові зазначили, що потенційні втрати кредитного портфеля внаслідок війни, економічної кризи та енергетичного терору РФ можуть сягнути 30%.

Нагадаємо, Національний банк розпочинає оцінку стійкості банків, щоб оцінити вплив воєнної агресії на якість банківських активів, втрати для капіталу та спроможність банків самотужки відновити капітал.