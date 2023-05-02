С начала года доля неработающих кредитов в банках выросла почти до 40%

За первый квартал 2023 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе страны составила 38,8% и выросла на 0,7 в. п. по сравнению с 38,1% на 1 января. Объем неработающих кредитов за квартал вырос на 2 млрд. грн. до 434 млрд. грн.

С началом полномасштабной войны объемы отчисления в резервы под кредиты превысили 107 млрд. грн. и составляют более 13% кредитного портфеля, которые банки имели в конце февраля 2022 года, сообщают в Нацбанке.

Общий объем кредитов в I квартале сократился на 14,5 млрд. грн. или на 1% и по состоянию на 1 апреля составляет 1,119 трлн грн.

В НБУ подчеркнули, что за последние четыре года до начала полномасштабного вторжения России доля неработающих кредитов в украинских банках сокращалась. В 2018 году она составляла 55%, а в марте 2022 года – только 27%. Согласно этому кредитный портфель рос.

В финучреждении отметили, что потенциальные потери кредитного портфеля в результате войны, экономического кризиса и энергетического террора РФ могут достичь 30%.

Напомним, Национальный банк начинает оценку устойчивости банков, чтобы оценить влияние военной агрессии на качество банковских активов, потери для капитала и способность банков самостоятельно восстановить капитал.