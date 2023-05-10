В уряді розповіли, скільки кредитів аграрії отримали з початку року

З початку року українські аграрії отримали майже 30 мільярдів гривень банківських кредитів на розвиток господарств. Про це повідомили в міністерстві аграрної політики і продовольства України.

За державною програмою “Доступні кредити 5-7-9” 4,5 тисяч агропідприємств отримали 16,6 мільярдів гривень.

Серед тих, хто здобув найбільше кредитів за усіма можливими програмами лідирують такі області: Київська – 7 млрд гривень, Вінницька – 3,4 млрд гривень, Дніпропетровська – 2,4 млрд гривень, Кіровоградська – 2,18 млрд гривень, Одеська – 1,9 млрд гривень.

Разом з тим за програмою "Доступні кредити 5-7-9" більше всього отримали підприємства таких областей:

Вінницька - 1,81 млрд гривень виділено для 571 господарств;

Кіровоградська - 1,8 млрд гривень - для 657;

Одеська - 1,67 млрд гривень - для 437;

Київська - 1,5 млрд гривень - 335 господарств.

Як раніше повідомили в міністерстві економіки, найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сферах:

сільського господарства (53%);

торгівлі та виробництва (24%);

промислової переробки (14%).

Нагадаємо, що урядова програма "Доступні кредити 5-7-9%" дозволяє залучити до 60 млн грн під 0% на період дії воєнного часу +1 місяць. Для роздрібних торгових мереж доступні кредитні кошти в розмірі до 1 млрд грн під 5% річних, це дозволяє вчасно розрахуватися з постачальниками та поповнити фінансовий баланс.

У березні 2023 року Кабмін оптимізував програму державної підтримки "Доступні кредити 5-7-9%".

Уряд продовжив строк, впродовж якого сільськогосподарські товаровиробники можуть отримати фінансову підтримку для посівної кампанії.

У квітні 2023 року ПриватБанк відкрив прийом заявок на кредитування посівної і планує 2023 року збільшити фінансування бізнесу. За новими умовами агровиробники зможуть отримати в ПриватБанку фінансування на посівну кампанію без додаткової застави для клієнтів мікробізнесу на суму до 5 млн грн, а для клієнтів малого бізнесу - до 7 млн грн.