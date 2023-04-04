ПриватБанк розпочав прийом заявок на кредитування посівної: які умови

ПриватБанк відкрив прийом заявок на кредитування посівної та планує 2023 року збільшити фінансування бізнесу.

Про це повідомив член правління з питань МСБ ПриватБанку Євген Заіграєв.

За його словами, після затвердження урядом оновлених умов державної підтримки бізнесу та підписання відповідних договорів з банком, ПриватБанк оперативно перезапустив приймання заявок як від агровиробників, так і від інших категорій бізнес-клієнтів.

За новими умовами агровиробники зможуть отримати в ПриватБанку фінансування на посівну кампанію без додаткової застави для клієнтів мікробізнесу на суму до 5 млн грн, а для клієнтів малого бізнесу - до 7 млн грн.

“Ми очікуємо значного потоку заявок та збільшення кредитного портфелю в цьому році, - відзначає Євген Заіграєв. - Зокрема, новими умовами державної програми “5-7-9%” встановлено декілька пріоритетних напрямів пільгового кредитування, в першу чергу фінансування аграріїв на посівну 2023-го року”.

При цьому необхідно зазначити, що новими умовами значно посилено функції контролю за цільовим використанням доступних кредитів на і інвестиційні цілі - клієнти мають надавати документи про цільові напрямки витрат коштів, а банк спрямовувати кошти саме на рахунки контрагентів (це не стосується фінансування оборотного капіталу).

Зазначимо, напередодні посівної аграрії зіткнулися з тим, що програма пільгового кредитування від держави не була продовжена.

Сільгоспвиробники заявляли, що без пільгового кредитування посівної є ризик, що чимало виробників припинять господарську діяльність.

14 березня Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку надання фіндопомоги у рамках державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%". Прийнятими змінами продовжено надання державної фінансової підтримки бізнесу, зокрема, аграріям, які отримали кредити у рамках проведення посівної кампанії у 2022 році.