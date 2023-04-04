ПриватБанк приступил к приему заявок на кредитование посевной: какие условия

ПриватБанк открыл прием заявок на кредитование посевной и планирует в 2023 году увеличить финансирование бизнеса.

Об этом сообщил член правления по вопросам МCБ ПриватБанка Евгений Заиграев.

По его словам, после утверждения правительством обновленных условий государственной поддержки бизнеса и заключения соответствующих договоров с банком, ПриватБанк оперативно перезапустил прием заявок как от агропроизводителей, так и от других категорий бизнес-клиентов.

По новым условиям агропроизводители смогут получить в ПриватБанке финансирование на посевную кампанию без дополнительного залога для клиентов микробизнеса на сумму до 5 млн грн, а для клиентов малого бизнеса - до 7 млн грн.

“Мы ожидаем значительного потока заявок и увеличения кредитного портфеля в этом году, – отмечает Евгений Заиграев. - В частности, новыми условиями государственной программы "5-7-9%" установлено несколько приоритетных направлений льготного кредитования, в первую очередь финансирование аграриев на посевную в 2023 году".

При этом необходимо отметить, что новыми условиями значительно усилены функции контроля за целевым использованием доступных кредитов и инвестиционные цели - клиенты должны предоставлять документы о целевых направлениях расходования средств, а банк направлять средства именно на счета контрагентов (это не касается финансирования оборотного капитала).

Отметим, в преддверии посевной аграрии столкнулись с тем, что программа льготного кредитования от государства не была продолжена.

Сельхозпроизводители заявляли, что без льготного кредитования посевной есть риск, что многие производители прекратят хозяйственную деятельность.

14 марта Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок предоставления финпомощи в рамках государственных программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%". Принятыми изменениями продолжено предоставление государственной финансовой поддержки бизнеса, в частности аграриям, которые получили кредиты в рамках проведения посевной кампании в 2022 году.