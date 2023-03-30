Предприниматели Киевщины смогут получить льготные кредиты от ПриватБанка: какие условия

ПриватБанк будет предоставлять льготные кредиты предпринимателям и малому бизнесу в Киевской области на возобновление и развитие бизнеса в рамках программы развития региона.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Меморандум о кредитовании по льготным условиям 30 марта подписали Киевская ОВА и представители госбанков.

В ПриватБанке отметили, что для банка поддержка малого бизнеса является приоритетом развития, и банк рад предоставить предпринимателям Киевщины доступ к новой программе поддержки инвестиций в восстановление и развитие бизнеса, сохранение и увеличение рабочих мест.

Как отмечается, Киевская область первой из украинских регионов выделила более 20 млн грн средств на компенсацию процентных ставок и начала сотрудничество с банками по реализации программы стимулирования инвестиционных проектов в регионе. Сочетание региональной программы с государственной программой доступных кредитов 5-7-9% позволит развивать новые рабочие места, поскольку в результате войны в области потеряли более 9 тыс рабочих мест.

"Благодарны бизнесу и банкам за то, что, несмотря на войну, продолжают работать и развиваться. Восстановление освобожденных от оккупации территорий дает толчок развитию малого бизнеса, и мы готовы стимулировать инвестиции, которые дают новые рабочие места и решают другие проблемы региона", - отметил и.о. главы Киевской ОВА Дмитрий Назаренко.

Напомним, 14 марта Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок предоставления финпомощи в рамках государственных программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%". Принятыми изменениями продолжено предоставление государственной финансовой поддержки бизнеса, в частности, аграриям, получившим кредиты в рамках проведения посевной кампании в 2022 году.