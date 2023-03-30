Підприємці Київщини зможуть отримати пільгові кредити від ПриватБанку: які умови

ПриватБанк надаватиме пільгові кредити підприємцям та малому бізнесу Київської області на відновлення та розбудову бізнесу в рамках програми розвитку регіону.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Меморандум про кредитування за пільговими умовами 30 березня підписали Київська ОВА та представники держбанків.

У Приватбанку зазначили, що для банку підтримка малого бізнеса є приорітетом розвитку, і банк радий надати підприємцям Київщини доступ до нової програми підтримки інвестицій у відбудову та розвиток бізнесу, збереження та збільшення робочих місць.

Як зазначається, Київська область перша з українських регіонів виділила понад 20 млн грн коштів на компенсацію процентних ставок та почала співробітництво з банками щодо реалізації програми стимулювання інвестиційних проектів в регіоні. Поєднання регіональної програми з державною програмою доступних кредитів 5-7-9% дозволить розвивати нові робочі місця, оскільки через війну в області втратили понад 9 тис робочих місць.

"Вдячні бізнесу і банкам за те, що попри війну продовжують працювати і розвиватися. Відбудова звільнених від окупації територій дає поштовх розвитку малого бізнесу, і ми готові стимулювати інвестиції, що дають нові робочі місця та вирішують інші проблеми регіону", - зазначив в.о. голови Київської ОВА Дмитро Назаренко.

Нагадаємо, 14 березня Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку надання фіндопомоги у рамках державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%". Прийнятими змінами продовжено надання державної фінансової підтримки бізнесу, зокрема, аграріям, які отримали кредити у рамках проведення посівної кампанії у 2022 році.