За минулий тиждень бізнес залучив 700 млн грн доступних кредитів. На що підприємці використовують гроші

За минулий тиждень 100 підприємств залучили кредити за урядовою програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 714 мільйонів гривень. Про це повідомили у міністерстві економіки України.

З початку 2023 року банки видали бізнесу 6,2 тисячі кредитів на 21 млрд грн. А зі старту програми, лютого 2020 року, підприємці отримали 59 тисяч кредитів на 186,8 млрд грн.

Найчастіше за кредитами звертаються підприємці з Львівської, Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Київської, Вінницька області та м. Київ.

“Найбільше підприємці взяли антикризових кредитів – 62,6 млрд грн та на антивоєнні цілі - 55,3 млрд грн. На рефінансування попередньо отриманих кредитів було видано 28,6 млрд грн, на інвестиційні цілі - 11 млрд грн”, - йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сферах:

сільського господарства (53%);

торгівлі та виробництва (24%);

промислової переробки (14%).

На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків, найбільшу кількість кредитів видали “Приватбанк” (25,8 тис), “Ощадбанк” (8,7 тис) та “Райффайзен Банк Аваль” (5,3 тис).

Нагадаємо, що урядова програма «Доступні кредити 5-7-9%» дозволяє залучити до 60 млн грн під 0% на період дії воєнного часу +1 місяць. Для роздрібних торгових мереж доступні кредитні кошти в розмірі до 1 млрд грн під 5% річних, це дозволяє вчасно розрахуватися з постачальниками та поповнити фінансовий баланс.

У березні 2023 року Кабмін оптимізував програму державної підтримки "Доступні кредити 5-7-9%".

Уряд продовжив строк, впродовж якого сільськогосподарські товаровиробники можуть отримати фінансову підтримку для посівної кампанії, зокрема, з можливістю пролонгації виданих кредитів для здійснення посівних робіт за умови погашення представниками великого та середнього агробізнесу до 25% отриманого кредиту та можливістю надання державних гарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за такими кредитами.

За програмою передбачено:

встановлення по кредитам на інвестиційні цілі компенсаційної ставки для середніх та великих підприємств 9% річних з можливістю зменшення за умови створення нових робочих місць до 7% річних;

встановлення по кредитам на інвестиційні цілі компенсаційної ставки для мікро та малих підприємств на рівні 7% річних з можливістю зменшення для інвестиційних кредитів до 5%;

встановлення компенсаційної ставки 9% річних для кредитів на поповнення обігового капіталу для всіх підприємств.

Підтримку агровиробників в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9" уряд розпочав в березні 2022 року. Завдяки цьому бізнес отримував кредити у банках-партнерах зі звичайною процентною ставкою, а держава компенсувала частину відсотків.

У квітні 2023 року ПриватБанк відкрив прийом заявок на кредитування посівної та планує 2023 року збільшити фінансування бізнесу. За новими умовами агровиробники зможуть отримати в ПриватБанку фінансування на посівну кампанію без додаткової застави для клієнтів мікробізнесу на суму до 5 млн грн, а для клієнтів малого бізнесу - до 7 млн грн.