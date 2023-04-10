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Економіка
Дата публікації

За минулий тиждень бізнес залучив 700 млн грн доступних кредитів. На що підприємці використовують гроші

кредити кабмін підприємці
За минулий тиждень 100 підприємств залучили кредити за урядовою програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 714 мільйонів гривень. Фото: Unsplash

За минулий тиждень 100 підприємств залучили кредити за урядовою програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 714 мільйонів гривень. Про це повідомили у міністерстві економіки України.

З початку 2023 року банки видали бізнесу 6,2 тисячі кредитів на 21 млрд грн. А зі старту програми, лютого 2020 року, підприємці отримали 59 тисяч кредитів на 186,8 млрд грн. 

Найчастіше за кредитами звертаються підприємці з Львівської, Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Київської, Вінницька області та м. Київ.

“Найбільше підприємці взяли антикризових кредитів – 62,6 млрд грн та на антивоєнні цілі - 55,3 млрд грн. На рефінансування попередньо отриманих кредитів було видано 28,6 млрд грн, на інвестиційні цілі - 11 млрд грн”, - йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сферах:

  • сільського господарства (53%);
  • торгівлі та виробництва (24%);
  • промислової переробки (14%).

На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків, найбільшу кількість кредитів видали “Приватбанк” (25,8 тис), “Ощадбанк” (8,7 тис) та “Райффайзен Банк Аваль” (5,3 тис).

Нагадаємо, що урядова програма «Доступні кредити 5-7-9%» дозволяє залучити до 60 млн грн під 0% на період дії воєнного часу +1 місяць. Для роздрібних торгових мереж доступні кредитні кошти в розмірі до 1 млрд грн під 5% річних, це дозволяє вчасно розрахуватися з постачальниками та поповнити фінансовий баланс.

У березні 2023 року Кабмін оптимізував програму державної підтримки "Доступні кредити 5-7-9%".

Уряд продовжив строк, впродовж якого сільськогосподарські товаровиробники можуть отримати фінансову підтримку для посівної кампанії, зокрема, з можливістю пролонгації виданих кредитів для здійснення посівних робіт за умови погашення представниками великого та середнього агробізнесу до 25% отриманого кредиту та можливістю надання державних гарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за такими кредитами.

За програмою передбачено:

  • встановлення по кредитам на інвестиційні цілі компенсаційної ставки для середніх та великих підприємств 9% річних з можливістю зменшення за умови створення нових робочих місць до 7% річних;
  • встановлення по кредитам на інвестиційні цілі компенсаційної ставки для мікро та малих підприємств на рівні 7% річних з можливістю зменшення для інвестиційних кредитів до 5%;
  • встановлення компенсаційної ставки 9% річних для кредитів на поповнення обігового капіталу для всіх підприємств.

Підтримку агровиробників в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9" уряд розпочав в березні 2022 року. Завдяки цьому бізнес отримував кредити у банках-партнерах зі звичайною процентною ставкою, а держава компенсувала частину відсотків.

У квітні 2023 року ПриватБанк відкрив прийом заявок на кредитування посівної та планує 2023 року збільшити фінансування бізнесу. За новими умовами агровиробники зможуть отримати в ПриватБанку фінансування на посівну кампанію без додаткової застави для клієнтів мікробізнесу на суму до 5 млн грн, а для клієнтів малого бізнесу - до 7 млн грн.

Автор:
Альона Чернецька