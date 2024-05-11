Євросоюз погодив зобов'язання безпеки для України: угоду підпишуть не пізніше початку липня

Європейський Союз погодив зобов'язання безпеки України, які передбачають політичну, військову та економічну допомогу. Документ можуть підписати до початку липня. Очікується, що ці зобов'язання діятимуть, доки Україна не вступить до ЄС і НАТО.

Про це повідомило німецьке видання Welt am Sonntag, у розпорядженні якого є проєкт документа.

За інформацією видання, посли 27 країн-членів ЄС нещодавно погодили текст на 11 сторінках під грифом "конфіденційно". Наразі він обговорюється між Європейською службою зовнішніх зв'язків і урядом України.

У документі, який потрапив у розпорядження Welt, йдеться про те, що ЄС відіграватиме вирішальну роль у забезпеченні безпеки та стійкості України у найближчій та довгостроковій перспективі. Це буде відбуватися через військову, гуманітарну, фінансову, торговельно-економічну допомогу, а також надання житла переміщеним особам, підтримку реформ, відбудову та дипломатичну підтримку.

Також зазначається, що ЄС зобов'язується негайно провести консультації протягом 24 годин у разі нових нападів на Україну, однак це виключає пряму участь військ держав ЄС у бойових діях проти Росії.

Разом з цим, Брюссель обіцяє продовжувати постачати Україні летальну та нелетальну зброю, навчати солдат, допомагати з реформуванням сектору безпеки, підтримувати у розмінуванні країни і співпрацювати у протидії гібрид ним загрозам та кібератакам.

Гарантії безпеки для України

Станом на 11 травня Україна уклала вже дев’ять двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією. Цей документ підписують на виконання Спільної декларації про підтримку України від 12 липня 2023 року. Загалом до неї приєдналися 32 держави.

Ці угоди мають посилити оборону України військовою допомогою на роки вперед, допомогти їй перезапустити оборонну промисловість та підготуватися до членства в НАТО.

Але в цих угодах немає зобов'язань на кшталт статті 5 статуту НАТО про колективну оборону (тобто "я воюю за тебе, ти - за мене"). А всі зобов'язання, які беруть на себе західні союзники (допомагати Україні зброєю, грошима та "підтримкою реформ"), приблизно відповідають тому, що вони й так зараз роблять.

Не всі хочуть укладати безпекові угоди з Україною

Ще сім країн ЄС відмовляються укладати двосторонні угоди з Україною - це Словаччина, Угорщина, Хорватія, Болгарія, Кіпр та нейтральні держави Ірландія, Австрія та Мальта. Швейцарія і Туреччина, які не входять до ЄС, також не хочуть погоджувати безпекову угоду з Україною.

На саміті наприкінці червня 2023 року країни ЄС погодилися надати Україні безпекові гарантії. Під час переговорів три нейтральні держави наполягали, що блок окремо не повинен давати гарантій, а лише взяти зобов'язання щодо безпеки. На думку цих країн, зобов'язання мають меншу силу, ніж гарантії.

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