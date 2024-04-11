Україна і Латвія підписали двосторонню безпекову угоду: що вона передбачатиме

Президенти України і Латвії Володимир Зеленський і Едгарс Рінкевичс підписали двосторонню безпекову угоду між країнами, яка передбачає 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в оборонній сфері.

Про це повідомив президент Зеленський.

"Щойно разом із Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом поставили підписи під двосторонньою безпековою угодою між нашими країнами", - йдеться в його повідомленні.

Згідно з угодою, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку. Крім того, Латвія бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях та безумовно сприяє вступу України до ЄС і НАТО.

"Дякую дружній Латвії! Це саме та конкретика й прогнозованість, якої потребує наша боротьба за свободу та незалежність", - заявив президент України.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Триморʼя та для перемовин із главами держав-партнерів. Там, крім підписання нової безпекової угоди, у нього заплановані важливі зустрічі.

Допомога від Латвії

Нагадаємо, 11 січня Латвія оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги, до якого увійшли снаряди, гаубиці та інше озброєння, ще раніше - країна обіцяла передати Україні всі свої гелікоптери.

Як зазначав наприкінці грудня 2023 року латвійський міністр закордонних справ Кріш’яніс Каріньш, із початку повномасштабної війни було виділено допомогу на 595 млн євро, що становить 0,85% внутрішнього валового продукту його країни.

Дипломат вказував, що Рига надає військову, фінансову, гуманітарну допомогу й продовжує брати участь у процесі відновлення України, приділяючи особливу увагу Чернігівській області. Зокрема, з Програмою розвитку ООН було укладено договір на 2 млн євро, які призначено для відновлення об'єктів соціальної інфраструктури в регіоні.

У 2023 році Латвія виділила 5,1 млн євро на відновлення України. Із цих коштів 3,1 млн євро на різні проєкти реалізувало латвійське МЗС.

Крім того, 3 квітня уряд Латвії оголосив про новий пакет комплексної допомоги Україні на 2024 рік на суму майже 10 мільйонів євро. Ці кошти підуть на відбудову та підтримку ЗСУ. Також Латвія приєдналася до коаліції дронів і незабаром Україна отримає партію безпілотників.

Гарантії безпеки для України

12 січня 2024 року Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню угоду в сфері безпеки. Це був перший безпековий договір у рамках домовленостей, які було узгоджено під час саміту НАТО у Вільнюсі між Україною, членами G7 та державами, що до них приєдналися.

16 лютого під час поїздки Зеленського до Німеччини і Франції з цими країнами також були підписані безпекові угоди.

23 лютого у Львові президент Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

24 лютого голова уряду Італії Джорджа Мелоні під час візиту до Києва підписала з президентом Зеленським двосторонню безпекову угоди. Також аналогічна угода була підписана з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

На сьогодні Україна уклала вже дев’ять двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією. Цей документ підписують на виконання Спільної декларації про підтримку України від 12 липня 2023 року. Загалом до неї приєдналися 32 держави.

Ці угоди мають посилити оборону України військовою допомогою на роки вперед, допомогти їй перезапустити оборонну промисловість та підготуватися до членства в НАТО.

Але в цих угодах немає зобов'язань на кшталт статті 5 статуту НАТО про колективну оборону (тобто "я воюю за тебе, ти - за мене"). А всі зобов'язання, які беруть на себе західні союзники (допомагати Україні зброєю, грошима та "підтримкою реформ"), приблизно відповідають тому, що вони й так зараз роблять.