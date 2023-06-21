У Латвії обіцяють передати Україні всі свої гелікоптери

Латвія готується завершити передачу всіх своїх гелікоптерів Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш, передає "Укрінформ".

Під час конференції з відновлення України в Лондоні він розповів, що Латвія ніколи не мала ілюзій щодо РФ. Тому в листопаді-грудні 2021 року, на тлі нарощування російських військ біля українського кордону, було ухвалено рішення про відправку переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger до України. Після того, як США дали згоду на поставку зброї їхнього виробництва, комплекси прибули в Україну. Це відбулося за день до повномасштабного вторгнення.

"Відтоді наш уряд витратив понад 1,3% нашого ВВП на всі види допомоги Україні, з яких понад 1% – лише на військові потреби. Отже, усі наші ракети Stinger зараз в Україні. У нас є флот гелікоптерів, всі ці гелікоптери – останні зараз перефарбовуються, щоб бути придатними до використання і мати гарний вигляд – ми відправляємо в Україну", – сказав Каріньш.

Також він зазначив, що Латвія продовжує тренувати українських солдатів й надавати боєприпаси та безпілотники