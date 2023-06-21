В Латвии обещают передать Украине все свои вертолеты

Латвия готовится завершить передачу всех своих вертолетов Украине. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, передает "Укринформ".

Во время конференции по восстановлению Украины в Лондоне он рассказал, что Латвия никогда не питала иллюзий относительно РФ. Поэтому в ноябре-декабре 2021 года, на фоне наращивания российских войск возле украинской границы, было принято решение об отправке переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger в Украину. После того, как США дали согласие на поставку оружия их производству, комплексы прибыли в Украину. Это произошло за день до полномасштабного вторжения.

"С тех пор наше правительство потратило более 1,3% нашего ВВП на все виды помощи Украине, из которых более 1% – только на военные нужды. Итак, все наши ракеты Stinger сейчас в Украине. У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты – последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо – мы отправляем в Украину", – сказал Кариньш.

Также он отметил, что Латвия продолжает тренировать украинских солдат и предоставлять боеприпасы и беспилотники.