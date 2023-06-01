Сейм Латвии призвал пригласить Украину в НАТО на Вильнюсском саммите

Сейм Латвии 1 июня принял заявление, в котором выразил свою поддержку Украине на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе и призвал принять решение о приглашении Украины в альянс.

Об этом сообщает пресс-служба латвийского парламента.

В заявлении литовские депутаты считают жизненно важным использовать возможности Вильнюсского саммита НАТО для совместного осознания актуальности будущих решений и прогресса и расширения поддержки Украины со стороны НАТО практическими мерами, а также укрепления политического партнерства между НАТО и Украиной.

Сейм также призывает сформулировать конкретные задачи, которые необходимо выполнить для быстрой интеграции Украины в НАТО.

В заявлении депутаты выступают за мощную и эффективную помощь Украине со стороны Европейского Союза и союзников по НАТО, предоставление Украине военной, технической, оборонной и гуманитарной поддержки до тех пор, пока необходимо.

Кроме того, Сейм приветствует историческое решение Европейского Совета в июне 2022 г. о предоставлении Украине статуса страны-кандидата в Европейский Союз и будет продолжать поддерживать Украину на пути присоединения к Европейскому Союзу.

Украина безвозвратно взяла курс на евроатлантическую интеграцию, подчеркивают депутаты, поддерживая полноценное включение Украины в Североатлантический альянс, как только это позволят условия.

В заявлении отмечается, что Латвия будет продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине как на правительственном уровне, так и в рамках инициатив органов местного самоуправления, гражданского общества и неправительственных организаций в целях усиления ее устойчивости против российской агрессии.

Также в заявлении парламентарии призывают ужесточить санкции, введенные против России и Беларуси, чтобы лишить страны-агрессоры финансовых и технологических ресурсов, необходимых для продолжения войны. Сейм твердо привержен поддержке международных усилий по обеспечению неотвратимости ответственности и привлечения к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях и других наиболее серьезных международных преступлениях, совершенных в связи с агрессивной войной России против Украины, и поддерживает создание международного трибунала для рассмотрения преступления агрессии.

Отметим, что Сенат Чехии одобрил резолюцию о подготовке к июльскому саммиту Североатлантического Альянса в Вильнюсе и поддержал вступление Украины в НАТО в кратчайшие сроки.